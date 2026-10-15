Trực tiếp CSKA Sofia vs Monaco: CSKA Sofia rút ngắn cách biệt 1-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp CSKA Sofia vs Monaco: CSKA Sofia rút ngắn cách biệt 1-2

Văn Thể15/10/2026 19:16

Monaco còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của CSKA Sofia, trong trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân National Stadium Vasil Levski.

CSKA Sofia1 - 2MonacoHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: CSKA Sofia 1 - 2 Monaco.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (CSKA Sofia): J. Eto'o vào sân thay M. Ebong.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (CSKA Sofia): I. Solet vào sân thay I. Pittas.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (CSKA Sofia): T. Ivanov vào sân thay D. Almeida.

  • 79'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: CSKA Sofia 45% - 55% Monaco, dứt điểm 19 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 9 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 3 - 4.

  • 78'Thẻ vàng

    Phút 78': E. Diop (Monaco) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Monaco): A. Soubeir vào sân thay A. Fati.

  • 76'BÀN THẮNG! CSKA Sofia (1-2)

    Phút 76': J. Zwarts (CSKA Sofia) lập công (kiến tạo: S. Sensi). Tỷ số: 1 - 2.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (CSKA Sofia): C. Itu vào sân thay Leo Pereira.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (CSKA Sofia): J. Zwarts vào sân thay L. Godoy.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': M. Ebong (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 67'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: CSKA Sofia 46% - 54% Monaco, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 7 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Monaco): M. Abline vào sân thay S. Idumbo.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Monaco): A. Golovin vào sân thay T. Minamino.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Monaco): D. Zakaria vào sân thay L. Camara.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Monaco): Nazinho vào sân thay M. Salisu.

  • 55'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: CSKA Sofia 45% - 55% Monaco, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 7 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': S. Sensi (CSKA Sofia) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 43'BÀN THẮNG! Monaco (0-2)

    Phút 43': A. Fati (Monaco) lập công (kiến tạo: P. Brunner). Tỷ số: 0 - 2.

  • 42'CSKA Sofia ép sân

    Cầm bóng: CSKA Sofia 49% - 51% Monaco, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 28'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: CSKA Sofia 53% - 47% Monaco, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1.

  • 16'Monaco ép sân

    Cầm bóng: CSKA Sofia 37% - 63% Monaco, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

  • 3'BÀN THẮNG! Monaco (0-1)

    Phút 3': P. Brunner (Monaco) lập công (kiến tạo: S. Idumbo). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    CSKA Sofia tiếp đón Monaco.

Cập nhật lúc 01:35 16/10/2026

Đội hình chính thức
CSKA Sofia
Sơ đồ 4-3-3
Monaco
Sơ đồ 4-2-3-1
21
Fedor Lapoukhov
2
Pastor
4
Dinis Almeida
32
Facundo Rodríguez
17
Ángelo Martino
6
Bruno Jordão
7
Max Ebong
8
Stefano Sensi
9
Leandro Godoy
28
Ioannis Pittas
38
Léo Pereira
1
Lukáš Hrádecký
4
Jordan Teze
72
Sadibou Sané
22
Mohammed Salisu
13
Christian Mawissa
8
Lamine Camara
17
Stanis Idumbo Muzambo
37
Edan Diop
18
Takumi Minamino
31
Ansu Fati
29
Paris Brunner
Dự bị
CSKA Sofia
25 Dimitar Evtimov31 Daniel Nikolov14 Teodor Ivanov19 Andrey Yordanov91 Aleks Tunchev30 Petko Panayotov34 Vasil Kaymakanov67 Cătălin Itu94 Isaac Solet
Monaco
16 Philipp Köhn2 Vanderson20 Nazinho6 Denis Zakaria7 Mathys Detourbet10 Aleksandr Golovin19 Pape Cabral28 Mamadou Coulibaly46 Anis Soubeir
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026
CSKA SofiaThống kêMonaco
45%
Kiểm soát bóng
55%
19
Dứt điểm
10
4
Trúng đích
5
9
Phạt góc
0
10
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
4

Monaco còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu, và chuyến làm khách trước CSKA Sofia là phép thử đầu tiên cho tham vọng đó. Đội bóng đang đứng hạng 3 bước vào trận với phong độ không biết đến thất bại trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân National Stadium Vasil Levski.

Monaco: hạng 3 và lợi thế từ chuỗi trận bất bại

Monaco hiện xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí cho phép họ nhìn lên ngôi đầu và coi mỗi trận đấu là một cơ hội để rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Phong độ của đội khách khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Monaco thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thắng liên tiếp.

Chuỗi trận này cho thấy Monaco có nền tảng đủ chắc để cạnh tranh ở nhóm đầu. Tuy vậy, hai trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất cũng cho thấy họ chưa thể chắc chắn giành trọn điểm trước những đối thủ biết phòng ngự chặt chẽ.

CSKA Sofia: phong độ vượt xa vị trí trên bảng xếp hạng

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng, CSKA Sofia ở vị trí khá khiêm tốn là hạng 13. Phong độ gần đây của họ lại kể một câu chuyện khác.

Đội chủ nhà thắng 4 trận, hòa 1 trận và cũng chưa nếm mùi thất bại trong 5 trận gần nhất. Họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, nên tâm lý đang rất tốt khi đón Monaco.

Đáng chú ý, CSKA Sofia có thành tích tốt hơn Monaco nếu chỉ tính số trận thắng trong 5 lượt gần nhất (4 so với 3). Vì vậy, đây không phải đối thủ có thể xem nhẹ dù thứ hạng còn thấp.

Bức tranh chung: hai đội bất bại, cùng chưa có điểm

Cả hai đội đều có 0 điểm trên bảng xếp hạng, nên chênh lệch thứ hạng giữa hạng 3 và hạng 13 lúc này chưa phản ánh khoảng cách thực sự về sức mạnh. Điều đó khiến trận đấu trở nên khó lường hơn.

Với Monaco, một chiến thắng sẽ củng cố vị thế trong nhóm đầu và giữ nguyên hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Với CSKA Sofia, ba điểm là cơ hội để biến chuỗi phong độ tốt thành bước tiến rõ rệt trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội cùng bất bại trong 5 trận gần nhất, nên cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội. Đội nào giữ được sự tập trung trong những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế lớn.

  • Monaco: cần kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai lầm trước một đối thủ đang hưng phấn và tìm cách kéo chuỗi chiến thắng dài hơn.
  • CSKA Sofia: cần phát huy tinh thần đang lên, thi đấu chặt chẽ để khai thác sự thận trọng của đội khách khi làm khách.

Nhận định

Monaco có vị trí cao hơn và chuỗi trận bất bại, nhưng CSKA Sofia có số trận thắng nhiều hơn trong 5 trận gần nhất. Hai yếu tố này cho thấy thế cân bằng đáng kể giữa hai đội.

Nhìn chung, Monaco vẫn nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và có động lực lớn để bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, CSKA Sofia đang có phong độ rất tốt nên sẽ là thử thách thực sự cho đội khách trong đêm thi đấu ở National Stadium Vasil Levski.

CSKA Sofia
5 trận gần nhất
THTTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Monaco
5 trận gần nhất
HTTHT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
7
Ghi (TB 3.5)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
4FK Jablonec000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
12KuPS000000
13CSKA Sofia000000
14HNK Hajduk Split000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp CSKA Sofia vs Monaco: CSKA Sofia rút ngắn cách biệt 1-2
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