TRỰC TIẾP Trực tiếp CSKA Sofia vs Monaco: Monaco mở tỷ số Monaco còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của CSKA Sofia, trong trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân National Stadium Vasil Levski.

CSKA Sofia 0 - 1 Monaco Hiệp 1 — phút 44' 44' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: CSKA Sofia 0 - 1 Monaco.

42' CSKA Sofia ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 49% - 51% Monaco, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

28' Thế trận giằng co Cầm bóng: CSKA Sofia 53% - 47% Monaco, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1.

16' Monaco ép sân Cầm bóng: CSKA Sofia 37% - 63% Monaco, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

3' BÀN THẮNG! Monaco (0-1) Phút 3': P. Brunner (Monaco) lập công (kiến tạo: S. Idumbo). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu CSKA Sofia tiếp đón Monaco.

Cập nhật lúc 00:29 16/10/2026

Đội hình chính thức CSKA Sofia Sơ đồ 4-3-3 Monaco Sơ đồ 4-2-3-1 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 4 Dinis Almeida 32 Facundo Rodríguez 17 Ángelo Martino 6 Bruno Jordão 7 Max Ebong 8 Stefano Sensi 9 Leandro Godoy 28 Ioannis Pittas 38 Léo Pereira 1 Lukáš Hrádecký 4 Jordan Teze 72 Sadibou Sané 22 Mohammed Salisu 13 Christian Mawissa 8 Lamine Camara 17 Stanis Idumbo Muzambo 37 Edan Diop 18 Takumi Minamino 31 Ansu Fati 29 Paris Brunner Dự bị CSKA Sofia 25 Dimitar Evtimov 31 Daniel Nikolov 14 Teodor Ivanov 19 Andrey Yordanov 91 Aleks Tunchev 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 67 Cătălin Itu 94 Isaac Solet Monaco 16 Philipp Köhn 2 Vanderson 20 Nazinho 6 Denis Zakaria 7 Mathys Detourbet 10 Aleksandr Golovin 19 Pape Cabral 28 Mamadou Coulibaly 46 Anis Soubeir Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

CSKA Sofia Thống kê Monaco 49% Kiểm soát bóng 51% 8 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 2 5 Phạt góc 0 5 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 0

Monaco còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu, và chuyến làm khách trước CSKA Sofia là phép thử đầu tiên cho tham vọng đó. Đội bóng đang đứng hạng 3 bước vào trận với phong độ không biết đến thất bại trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân National Stadium Vasil Levski.

Monaco: hạng 3 và lợi thế từ chuỗi trận bất bại

Monaco hiện xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí cho phép họ nhìn lên ngôi đầu và coi mỗi trận đấu là một cơ hội để rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Phong độ của đội khách khá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Monaco thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thắng liên tiếp.

Chuỗi trận này cho thấy Monaco có nền tảng đủ chắc để cạnh tranh ở nhóm đầu. Tuy vậy, hai trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất cũng cho thấy họ chưa thể chắc chắn giành trọn điểm trước những đối thủ biết phòng ngự chặt chẽ.

CSKA Sofia: phong độ vượt xa vị trí trên bảng xếp hạng

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng, CSKA Sofia ở vị trí khá khiêm tốn là hạng 13. Phong độ gần đây của họ lại kể một câu chuyện khác.

Đội chủ nhà thắng 4 trận, hòa 1 trận và cũng chưa nếm mùi thất bại trong 5 trận gần nhất. Họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, nên tâm lý đang rất tốt khi đón Monaco.

Đáng chú ý, CSKA Sofia có thành tích tốt hơn Monaco nếu chỉ tính số trận thắng trong 5 lượt gần nhất (4 so với 3). Vì vậy, đây không phải đối thủ có thể xem nhẹ dù thứ hạng còn thấp.

Bức tranh chung: hai đội bất bại, cùng chưa có điểm

Cả hai đội đều có 0 điểm trên bảng xếp hạng, nên chênh lệch thứ hạng giữa hạng 3 và hạng 13 lúc này chưa phản ánh khoảng cách thực sự về sức mạnh. Điều đó khiến trận đấu trở nên khó lường hơn.

Với Monaco, một chiến thắng sẽ củng cố vị thế trong nhóm đầu và giữ nguyên hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Với CSKA Sofia, ba điểm là cơ hội để biến chuỗi phong độ tốt thành bước tiến rõ rệt trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội cùng bất bại trong 5 trận gần nhất, nên cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội. Đội nào giữ được sự tập trung trong những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế lớn.

Monaco: cần kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai lầm trước một đối thủ đang hưng phấn và tìm cách kéo chuỗi chiến thắng dài hơn.

cần kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai lầm trước một đối thủ đang hưng phấn và tìm cách kéo chuỗi chiến thắng dài hơn. CSKA Sofia: cần phát huy tinh thần đang lên, thi đấu chặt chẽ để khai thác sự thận trọng của đội khách khi làm khách.

Nhận định

Monaco có vị trí cao hơn và chuỗi trận bất bại, nhưng CSKA Sofia có số trận thắng nhiều hơn trong 5 trận gần nhất. Hai yếu tố này cho thấy thế cân bằng đáng kể giữa hai đội.

Nhìn chung, Monaco vẫn nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và có động lực lớn để bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, CSKA Sofia đang có phong độ rất tốt nên sẽ là thử thách thực sự cho đội khách trong đêm thi đấu ở National Stadium Vasil Levski.

CSKA Sofia 5 trận gần nhất T H T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Monaco 5 trận gần nhất H T T H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 4 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 12 KuPS 0 0 0 0 0 0 13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0 0 14 HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại