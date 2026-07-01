TRỰC TIẾP Trực tiếp CSKA Sofia vs Qarabağ: Đội hình xuất phát CSKA Sofia và Qarabağ bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Europa League với thế cân bằng, khi lần chạm trán gần nhất giữa hai đội kết thúc bằng kết quả hòa

CSKA Sofia vs Qarabağ SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của CSKA Sofia và Qarabağ đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 31/07/2026

Đội hình chính thức CSKA Sofia Sơ đồ 4-1-4-1 Qarabağ Sơ đồ 4-2-3-1 21 Fedor Lapoukhov 2 Pastor 14 Teodor Ivanov 32 Facundo Rodríguez 17 Ángelo Martino 5 Jean-Philippe Gbamin 7 Maks Ebong 8 Stefano Sensi 6 Bruno Jordão 28 Ioannis Pittas 9 Leandro Godoy 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Badavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 44 Elvin Cafarquliyev 35 Pedro Bicalho 8 Marko Jankovic 21 Oleksiy Kashchuk 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo Dự bị CSKA Sofia 3 Andrey Yordanov 10 Joël Zwarts 11 Mohamed Brahimi 25 Dimitar Evtimov 30 Petko Panayotov 34 Vasil Kaymakanov 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita 80 Georgi Chorbadzhiyski Qarabağ 1 Shahrudin Mahammadaliyev 5 Bruno Langa 7 Jaly Mouaddib 9 Joni Montiel 13 Bahlul Mustafazada 19 Ali Bashirov 22 Musa Qurbanly 23 Martin Zlomislic 25 Cebrail Makreckis Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/07/2026

Thông tin trận đấu

CSKA Sofia sẽ đối đầu Qarabağ tại UEFA Europa League trên sân Stadion Bâlgarska Armija. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/07/2026. Đây là cuộc so tài có tương quan cân bằng khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội không phân định được đội thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, CSKA Sofia hòa Qarabağ. Không đội nào giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này, vì vậy những dữ liệu hiện có chưa cho thấy bên nào tạo được ưu thế rõ rệt khi hai đội gặp nhau.

Chi tiết này có thể khiến trận đấu được tiếp cận với sự thận trọng nhất định. CSKA Sofia có lợi thế sân nhà, trong khi Qarabağ bước vào trận đấu với mục tiêu duy trì thế cân bằng và chờ cơ hội khai thác những khoảng trống trong cách tổ chức của đối thủ.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Với số liệu đối đầu hạn chế, chưa có đủ cơ sở để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát bóng hoặc triển khai theo một sơ đồ cụ thể. Tuy nhiên, khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và xử lý bóng trong khu vực giữa sân sẽ có ý nghĩa quan trọng. Đội duy trì được cấu trúc ổn định hơn sẽ có điều kiện đưa trận đấu về nhịp độ phù hợp với kế hoạch của mình.

CSKA Sofia cần tận dụng sự quen thuộc với mặt sân Stadion Bâlgarska Armija để tạo sức ép có tổ chức, thay vì đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát. Ngược lại, Qarabağ có thể ưu tiên duy trì sự chắc chắn trước khi tìm cách chuyển trạng thái nhanh mỗi khi giành lại bóng.

Chưa có dữ liệu về đội hình dự kiến

Thông tin được cung cấp không nêu danh sách cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đánh giá cụ thể tác động của từng vị trí lên cách vận hành của CSKA Sofia và Qarabağ.

Điều này cũng khiến các tình huống cố định, khả năng thay đổi nhân sự trong trận và cách hai huấn luyện viên điều chỉnh chiến thuật trở thành những yếu tố chỉ có thể nhận diện khi trận đấu diễn ra. Nhận định trước trận vì thế nên tập trung vào sự cân bằng và khả năng kiểm soát rủi ro của hai đội.

Nhận định CSKA Sofia vs Qarabağ

Lần đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả hòa, còn dữ liệu hiện có chưa cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa CSKA Sofia và Qarabağ. Lợi thế sân nhà giúp CSKA Sofia có thêm điểm tựa, nhưng Qarabağ cũng có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ và không dễ bị cuốn vào cách chơi của đối thủ.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm chuyển tiếp và mức độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng. Khi chưa có thông tin đầy đủ về phong độ, lực lượng và chiến thuật cụ thể, xu hướng phù hợp nhất là chờ đợi một cuộc so tài giằng co, trong đó sự kiên nhẫn có thể quan trọng không kém khả năng tạo đột biến.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất CSKA Sofia · 0 thắng 1 hòa Qarabağ · 0 thắng Qarabağ 0 - 0 CSKA Sofia Hòa

CSKA Sofia 5 trận gần nhất H T T T T Qarabağ 5 trận gần nhất H T T B B