Trực tiếp CSKA Sofia vs Qarabağ: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp CSKA Sofia vs Qarabağ: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể31/07/2026 00:24

CSKA Sofia và Qarabağ bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Europa League với thế cân bằng, khi lần chạm trán gần nhất giữa hai đội kết thúc bằng kết quả hòa

CSKA Sofia0 - 0QarabağHiệp 2 — phút 52'
  • 52'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 50'Qarabağ ép sân

    Cầm bóng: CSKA Sofia 22 - 78 Qarabağ, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 4.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Marko Jankovic () nhận thẻ vàng.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Leandro Godoy () nhận thẻ vàng.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Bruno Jordão () nhận thẻ vàng.

  • 37'Qarabağ ép sân

    Cầm bóng: CSKA Sofia 42 - 58 Qarabağ, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 3.

  • 25'CSKA Sofia ép sân

    Cầm bóng: CSKA Sofia 48 - 52 Qarabağ, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 5 - 2.

  • 13'CSKA Sofia ép sân

    Cầm bóng: CSKA Sofia 58 - 42 Qarabağ, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    CSKA Sofia tiếp đón Qarabağ.

Cập nhật lúc 02:11 31/07/2026

Đội hình chính thức
CSKA Sofia
Sơ đồ 4-1-4-1
Qarabağ
Sơ đồ 4-2-3-1
21
Fedor Lapoukhov
2
Pastor
14
Teodor Ivanov
32
Facundo Rodríguez
17
Ángelo Martino
5
Jean-Philippe Gbamin
7
Maks Ebong
8
Stefano Sensi
6
Bruno Jordão
28
Ioannis Pittas
9
Leandro Godoy
99
Mateusz Kochalski
2
Matheus Silva
55
Badavi Hüseynov
4
Bence Várkonyi
44
Elvin Cafarquliyev
35
Pedro Bicalho
8
Marko Jankovic
21
Oleksiy Kashchuk
20
Kady Borges
10
Abdellah Zoubir
11
Zakaria Sawo
Dự bị
CSKA Sofia
3 Andrey Yordanov10 Joël Zwarts11 Mohamed Brahimi25 Dimitar Evtimov30 Petko Panayotov34 Vasil Kaymakanov38 Léo Pereira77 Alejandro Piedrahita80 Georgi Chorbadzhiyski
Qarabağ
1 Shahrudin Mahammadaliyev5 Bruno Langa7 Jaly Mouaddib9 Joni Montiel13 Bahlul Mustafazada19 Ali Bashirov22 Musa Qurbanly23 Martin Zlomislic25 Cebrail Makreckis
Cập nhật đội hình lúc 00:32 31/07/2026
CSKA SofiaThống kêQarabağ
22%
Kiểm soát bóng
78%
7
Dứt điểm
5
1
Trúng đích
2
2
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
4
1
Việt vị
0

Thông tin trận đấu

CSKA Sofia sẽ đối đầu Qarabağ tại UEFA Europa League trên sân Stadion Bâlgarska Armija. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 31/07/2026. Đây là cuộc so tài có tương quan cân bằng khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội không phân định được đội thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, CSKA Sofia hòa Qarabağ. Không đội nào giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này, vì vậy những dữ liệu hiện có chưa cho thấy bên nào tạo được ưu thế rõ rệt khi hai đội gặp nhau.

Chi tiết này có thể khiến trận đấu được tiếp cận với sự thận trọng nhất định. CSKA Sofia có lợi thế sân nhà, trong khi Qarabağ bước vào trận đấu với mục tiêu duy trì thế cân bằng và chờ cơ hội khai thác những khoảng trống trong cách tổ chức của đối thủ.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Với số liệu đối đầu hạn chế, chưa có đủ cơ sở để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát bóng hoặc triển khai theo một sơ đồ cụ thể. Tuy nhiên, khả năng giữ cự ly giữa các tuyến và xử lý bóng trong khu vực giữa sân sẽ có ý nghĩa quan trọng. Đội duy trì được cấu trúc ổn định hơn sẽ có điều kiện đưa trận đấu về nhịp độ phù hợp với kế hoạch của mình.

CSKA Sofia cần tận dụng sự quen thuộc với mặt sân Stadion Bâlgarska Armija để tạo sức ép có tổ chức, thay vì đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát. Ngược lại, Qarabağ có thể ưu tiên duy trì sự chắc chắn trước khi tìm cách chuyển trạng thái nhanh mỗi khi giành lại bóng.

Chưa có dữ liệu về đội hình dự kiến

Thông tin được cung cấp không nêu danh sách cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương, đội hình dự kiến hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đánh giá cụ thể tác động của từng vị trí lên cách vận hành của CSKA Sofia và Qarabağ.

Điều này cũng khiến các tình huống cố định, khả năng thay đổi nhân sự trong trận và cách hai huấn luyện viên điều chỉnh chiến thuật trở thành những yếu tố chỉ có thể nhận diện khi trận đấu diễn ra. Nhận định trước trận vì thế nên tập trung vào sự cân bằng và khả năng kiểm soát rủi ro của hai đội.

Nhận định CSKA Sofia vs Qarabağ

Lần đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả hòa, còn dữ liệu hiện có chưa cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa CSKA Sofia và Qarabağ. Lợi thế sân nhà giúp CSKA Sofia có thêm điểm tựa, nhưng Qarabağ cũng có cơ sở để hướng tới một thế trận chặt chẽ và không dễ bị cuốn vào cách chơi của đối thủ.

Nhìn chung, đây là trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng những thời điểm chuyển tiếp và mức độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng. Khi chưa có thông tin đầy đủ về phong độ, lực lượng và chiến thuật cụ thể, xu hướng phù hợp nhất là chờ đợi một cuộc so tài giằng co, trong đó sự kiên nhẫn có thể quan trọng không kém khả năng tạo đột biến.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
CSKA Sofia · 0 thắng1 hòaQarabağ · 0 thắng
23/07/2026
Qarabağ
0 - 0
CSKA Sofia
Hòa
CSKA Sofia
5 trận gần nhất
HTTTT
Qarabağ
5 trận gần nhất
HTTBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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