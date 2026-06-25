Trực tiếp Curaçao vs Bờ Biển Ngà: Nhận định, đội hình dự kiến Cuộc đối đầu giữa Curaçao và Bờ Biển Ngà tại sân Lincoln Financial Field là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của cả hai đội trong chiến dịch World Cup 2026.

03h00 ngày 26/06 - World Cup

Trận đấu giữa Curaçao và Bờ Biển Ngà trong khuôn khổ World Cup sẽ được tổ chức tại sân vận động Lincoln Financial Field. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý khi cả hai đại diện đều đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

Phân tích phong độ hai đội

Bờ Biển Ngà bước vào trận đấu này với phong độ tương đối thất thường. Trong hai trận đấu gần nhất tại giải đấu, đại diện từ châu Phi đã có được một chiến thắng nhưng cũng phải nhận một thất bại. Sự thiếu ổn định này buộc huấn luyện viên và các cầu thủ phải tập trung tối đa để không rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu.

Phía bên kia chiến tuyến, Curaçao đang đối mặt với nhiều áp lực hơn. Đội bóng này vẫn chưa thể tìm thấy niềm vui chiến thắng sau hai lượt trận vừa qua, với kết quả một trận hòa và một trận thua. Để có thể tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mạnh như Bờ Biển Ngà, Curaçao cần cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm cũng như sự tập trung của hàng phòng ngự.

Nhận định thế trận và chiến thuật

Với thực lực được đánh giá nhỉnh hơn, Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Lối chơi giàu sức mạnh và tốc độ vốn là bản sắc của các đội bóng Tây Phi sẽ là vũ khí chính để họ gây sức ép lên phần sân của Curaçao. Mục tiêu của Bờ Biển Ngà không gì khác ngoài việc tận dụng tối đa các cơ hội để sớm định đoạt trận đấu.

Ngược lại, Curaçao có thể sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Việc giành được một trận hòa trong chuỗi trận gần đây cho thấy họ có khả năng tổ chức phòng ngự lùi sâu và chờ đợi thời cơ từ các tình huống phản công. Tuy nhiên, trước một đối thủ có đẳng cấp vượt trội, sự kỷ luật trong lối chơi sẽ là yếu tố tiên quyết nếu Curaçao muốn có điểm tại Lincoln Financial Field.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Bờ Biển Ngà nắm giữ nhiều lợi thế về cả con người lẫn tâm lý thi đấu. Tuy nhiên, tính chất khắc nghiệt của World Cup luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và Curaçao chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình để nuôi hy vọng đi tiếp.

Phong độ gần đây của Curaçao

21/06/2026: Ecuador 0-0 Curaçao (Hòa)

15/06/2026: Đức 7-1 Curaçao (Thua)

07/06/2026: Curaçao 4-0 Aruba (Thắng)

30/05/2026: Scotland 4-1 Curaçao (Thua)

31/03/2026: Úc 5-1 Curaçao (Thua)

Phong độ gần đây của Bờ Biển Ngà

21/06/2026: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (Thua)

15/06/2026: Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (Thắng)

09/06/2026: Philadelphia Union II 0-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)

05/06/2026: Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)

01/04/2026: Scotland 0-1 Bờ Biển Ngà (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ

Phong độ và thống kê đội

Curaçao (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 7 bàn (TB: 3.5 bàn/trận)

Bờ Biển Ngà (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Curaçao: Không có thông tin chấn thương

Ivory Coast: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Ivory Coast

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 0%

Hòa: 50%

Khách thắng: 50%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Ivory Coast