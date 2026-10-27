TRỰC TIẾP Trực tiếp Daejeon Citizen vs Vissel Kobe: Daejeon Citizen ép sân, chưa có bàn thắng Vissel Kobe còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang hạng 3 với 6 điểm. Trận gặp Daejeon Citizen diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Daejeon World Cup Stadium.

Daejeon Citizen 0 - 0 Vissel Kobe Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Daejeon Citizen ép sân Cầm bóng: Daejeon Citizen 48% - 52% Vissel Kobe, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

25' Daejeon Citizen ép sân Cầm bóng: Daejeon Citizen 50% - 50% Vissel Kobe, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Daejeon Citizen 55% - 45% Vissel Kobe, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Daejeon Citizen tiếp đón Vissel Kobe.

Cập nhật lúc 17:45 27/10/2026

Đội hình chính thức Daejeon Citizen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hwang Sun-Hong Vissel Kobe Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Skibbe 1 Lee Chang-Geun 33 Kim Moon-Hwan 4 Jo Seong-Kwon 98 A. Krivotsyuk 16 Lee Myung-Jae 30 Kim Bong-Soo 44 Lee Soon-Min 27 Jeong Jae-Hee 14 Kim Jun-Bum 77 João Victor 9 Diogo de Oliveira 71 S. Gonda 24 G. Sakai 4 T. Yamakawa 31 T. Iwanami 44 M. Hidaka 20 K. Watanabe 25 Y. Kuwasaki 5 Y. Goke 26 Jean Patrick 29 R. Komatsu 41 K. Nagato Dự bị Daejeon Citizen 10 Joo Min-Kyu 13 Kim Jin-Ya 3 Kim Min-Duk 31 Kim Min-Soo 25 Lee Jun-Seo 17 G. Ludwigson 41 Park Byung-chan 2 Park Kyu-Hyun 19 Seo Jin-Su Vissel Kobe 1 D. Maekawa 62 H. Kawabata 7 Y. Ideguchi 15 Diego 16 Caetano 21 S. Arai 11 Y. Muto 43 K. Yamada 61 R. Iuchi Cập nhật đội hình lúc 16:32 27/10/2026

Daejeon Citizen Thống kê Vissel Kobe 48% Kiểm soát bóng 52% 7 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 1 3 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 4 1 Thủ môn cứu thua 1

Vissel Kobe đang đứng hạng 3 với 6 điểm và vẫn còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Muốn giữ cự ly với nhóm dẫn đầu, đội khách cần một kết quả tích cực trước Daejeon Citizen, đội đang có chuỗi phong độ tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Daejeon World Cup Stadium.

Vissel Kobe nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu

Với 6 điểm, Vissel Kobe đang nằm trong nhóm đầu bảng ở vị trí thứ 3. Đây là nền tảng để đội bóng này tiếp tục nuôi tham vọng bám đuổi ngôi đầu, và mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc duy trì khoảng cách với nhóm trên.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Vissel Kobe chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua, sau đó là hai trận thắng liên tiếp và một trận thua ở thời điểm xa nhất.

Chuỗi kết quả lên xuống ấy cho thấy Vissel Kobe chưa tìm được nhịp độ đều đặn. Đội bóng có thể tạo ra những chiến thắng quan trọng, nhưng cũng dễ để mất điểm ở những trận không thuận lợi.

Daejeon Citizen giữ phong độ bất bại

Ở phía bên kia, Daejeon Citizen đang có chuỗi 5 trận gần nhất khá thuyết phục: thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Hai trận gần nhất của đội đều là chiến thắng, trước đó là một trận hòa, một trận thắng và một trận hòa ở thời điểm xa nhất.

Hiện Daejeon Citizen đứng hạng 7 với 4 điểm, kém Vissel Kobe 2 điểm. Khoảng cách này không lớn, nên một chiến thắng trên sân nhà có thể giúp đội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, còn một kết quả không thuận lợi sẽ khiến đội tiếp tục ở nhóm giữa.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Vissel Kobe là sự ổn định. Đội đã chứng tỏ khả năng thắng khi vào đúng nhịp, nhưng chuỗi kết quả thất thường đòi hỏi sự cẩn trọng trước một đối thủ đang bất bại. Nếu giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể mang điểm về.

Ngược lại, Daejeon Citizen sẽ tìm cách tận dụng đà tích cực. Việc không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội bóng này biết cách giữ kết quả, dù đã có hai trận hòa xen giữa các chiến thắng. Lợi thế thi đấu trên sân quen thuộc cũng có thể giúp chủ nhà tự tin hơn.

Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, vì vậy cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài cân bằng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn những khoảnh khắc then chốt.

Nhận định

Vissel Kobe có vị trí cao hơn và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu rõ ràng, trong khi Daejeon Citizen sở hữu phong độ tốt hơn với chuỗi 5 trận không thua. Đây là hai lợi thế khác nhau, và chính sự đan xen đó khiến trận đấu khó ngã ngũ.

Nhìn chung, Vissel Kobe cần một màn trình diễn kỷ luật để bảo vệ tham vọng của mình, còn Daejeon Citizen muốn tiếp tục chuỗi tích cực để thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ có thể kỳ vọng một cuộc đấu giằng co và hấp dẫn.

Daejeon Citizen 5 trận gần nhất T T H T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Vissel Kobe 5 trận gần nhất H B T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Vissel Kobe 2 2 0 0 +3 6 T T 4 Beijing Guoan 2 2 0 0 +3 6 T T … 6 Johor Darul Takzim FC 2 1 1 0 +2 4 T H 7 Daejeon Citizen 2 1 1 0 +1 4 H T 8 Kashiwa Reysol 2 1 0 1 +3 3 T B …