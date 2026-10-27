Trực tiếp Daejeon Citizen vs Vissel Kobe: Daejeon Citizen ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Daejeon Citizen vs Vissel Kobe: Daejeon Citizen ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể27/10/2026 12:16

Vissel Kobe còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang hạng 3 với 6 điểm. Trận gặp Daejeon Citizen diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Daejeon World Cup Stadium.

Daejeon Citizen0 - 0Vissel KobeHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'Daejeon Citizen ép sân

    Cầm bóng: Daejeon Citizen 48% - 52% Vissel Kobe, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 25'Daejeon Citizen ép sân

    Cầm bóng: Daejeon Citizen 50% - 50% Vissel Kobe, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Daejeon Citizen 55% - 45% Vissel Kobe, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Daejeon Citizen tiếp đón Vissel Kobe.

Cập nhật lúc 17:45 27/10/2026

Đội hình chính thức
Daejeon Citizen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hwang Sun-Hong
Vissel Kobe
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Skibbe
1
Lee Chang-Geun
33
Kim Moon-Hwan
4
Jo Seong-Kwon
98
A. Krivotsyuk
16
Lee Myung-Jae
30
Kim Bong-Soo
44
Lee Soon-Min
27
Jeong Jae-Hee
14
Kim Jun-Bum
77
João Victor
9
Diogo de Oliveira
71
S. Gonda
24
G. Sakai
4
T. Yamakawa
31
T. Iwanami
44
M. Hidaka
20
K. Watanabe
25
Y. Kuwasaki
5
Y. Goke
26
Jean Patrick
29
R. Komatsu
41
K. Nagato
Dự bị
Daejeon Citizen
10 Joo Min-Kyu13 Kim Jin-Ya3 Kim Min-Duk31 Kim Min-Soo25 Lee Jun-Seo17 G. Ludwigson41 Park Byung-chan2 Park Kyu-Hyun19 Seo Jin-Su
Vissel Kobe
1 D. Maekawa62 H. Kawabata7 Y. Ideguchi15 Diego16 Caetano21 S. Arai11 Y. Muto43 K. Yamada61 R. Iuchi
Cập nhật đội hình lúc 16:32 27/10/2026
Daejeon CitizenThống kêVissel Kobe
48%
Kiểm soát bóng
52%
7
Dứt điểm
3
2
Trúng đích
1
3
Phạt góc
1
2
Phạm lỗi
4
1
Thủ môn cứu thua
1

Vissel Kobe đang đứng hạng 3 với 6 điểm và vẫn còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Muốn giữ cự ly với nhóm dẫn đầu, đội khách cần một kết quả tích cực trước Daejeon Citizen, đội đang có chuỗi phong độ tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Daejeon World Cup Stadium.

Vissel Kobe nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu

Với 6 điểm, Vissel Kobe đang nằm trong nhóm đầu bảng ở vị trí thứ 3. Đây là nền tảng để đội bóng này tiếp tục nuôi tham vọng bám đuổi ngôi đầu, và mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc duy trì khoảng cách với nhóm trên.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Vissel Kobe chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua, sau đó là hai trận thắng liên tiếp và một trận thua ở thời điểm xa nhất.

Chuỗi kết quả lên xuống ấy cho thấy Vissel Kobe chưa tìm được nhịp độ đều đặn. Đội bóng có thể tạo ra những chiến thắng quan trọng, nhưng cũng dễ để mất điểm ở những trận không thuận lợi.

Daejeon Citizen giữ phong độ bất bại

Ở phía bên kia, Daejeon Citizen đang có chuỗi 5 trận gần nhất khá thuyết phục: thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Hai trận gần nhất của đội đều là chiến thắng, trước đó là một trận hòa, một trận thắng và một trận hòa ở thời điểm xa nhất.

Hiện Daejeon Citizen đứng hạng 7 với 4 điểm, kém Vissel Kobe 2 điểm. Khoảng cách này không lớn, nên một chiến thắng trên sân nhà có thể giúp đội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, còn một kết quả không thuận lợi sẽ khiến đội tiếp tục ở nhóm giữa.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Vissel Kobe là sự ổn định. Đội đã chứng tỏ khả năng thắng khi vào đúng nhịp, nhưng chuỗi kết quả thất thường đòi hỏi sự cẩn trọng trước một đối thủ đang bất bại. Nếu giữ được sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể mang điểm về.

Ngược lại, Daejeon Citizen sẽ tìm cách tận dụng đà tích cực. Việc không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội bóng này biết cách giữ kết quả, dù đã có hai trận hòa xen giữa các chiến thắng. Lợi thế thi đấu trên sân quen thuộc cũng có thể giúp chủ nhà tự tin hơn.

Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm trên bảng xếp hạng, vì vậy cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài cân bằng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn những khoảnh khắc then chốt.

Nhận định

Vissel Kobe có vị trí cao hơn và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu rõ ràng, trong khi Daejeon Citizen sở hữu phong độ tốt hơn với chuỗi 5 trận không thua. Đây là hai lợi thế khác nhau, và chính sự đan xen đó khiến trận đấu khó ngã ngũ.

Nhìn chung, Vissel Kobe cần một màn trình diễn kỷ luật để bảo vệ tham vọng của mình, còn Daejeon Citizen muốn tiếp tục chuỗi tích cực để thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ có thể kỳ vọng một cuộc đấu giằng co và hấp dẫn.

Daejeon Citizen
5 trận gần nhất
TTHTH
2
Trận
1-1-0
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Vissel Kobe
5 trận gần nhất
HBTTB
2
Trận
2-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima2200+76TT
2Gamba Osaka2200+56TTT
3Vissel Kobe2200+36TT
4Beijing Guoan2200+36TT
6Johor Darul Takzim FC2110+24TH
7Daejeon Citizen2110+14HT
8Kashiwa Reysol2101+33TB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Daejeon Citizen vs Vissel Kobe: Daejeon Citizen ép sân, chưa có bàn thắng
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