TRỰC TIẾP Trực tiếp DC United vs Charlotte: DC United gỡ hòa 1-1 Charlotte sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trước DC United khi bất bại cả 5 cuộc chạm trán gần nhất, tự tin hướng tới kết quả tích cực tại Audi Field.

DC United 1 - 1 Charlotte Hiệp 2 — phút 69' 69' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: DC United 1 - 1 Charlotte.

69' Thay người Phút 69' (Charlotte): R. Aloko vào sân thay L. Abada.

65' Thay người Phút 65' (DC United): N. Ordaz vào sân thay J. Hopkins.

61' Charlotte ép sân Cầm bóng: DC United 39% - 61% Charlotte, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 4 - 6.

57' Thẻ vàng Phút 57': A. Dozzell (DC United) nhận thẻ vàng.

49' Charlotte ép sân Cầm bóng: DC United 39% - 61% Charlotte, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 4 - 5.

47' Thẻ vàng Phút 47': D. Schnegg (Charlotte) nhận thẻ vàng.

47' BÀN THẮNG! DC United (1-1) Phút 47': L. Bartlett (DC United) lập công (kiến tạo: K. Kurokawa). Tỷ số: 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37' Charlotte ép sân Cầm bóng: DC United 38% - 62% Charlotte, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 4 - 3); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 4.

25' Charlotte ép sân Cầm bóng: DC United 40% - 60% Charlotte, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.

22' BÀN THẮNG! Charlotte (0-1) Phút 22': A. Westwood (Charlotte) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

13' Charlotte ép sân Cầm bóng: DC United 33% - 67% Charlotte, dứt điểm 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

3' Thẻ vàng Phút 3': Peglow (DC United) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón Charlotte.

Cập nhật lúc 08:06 20/09/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-3-3 · HLV Rene Weiler Charlotte Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Dean Smith 1 Sean Johnson 2 Kimito Nono 3 Lucas Bartlett 15 Kye Rowles 6 Keisuke Kurokawa 23 Brandon Servania 21 Andre Dozzell 7 João Peglow 25 Jackson Hopkins 9 Tai Baribo 11 Louis Munteanu 1 Kristijan Kahlina 14 Nathan Byrne 22 Henry Kessler 3 Tim Ream 23 David Schnegg 8 Ashley Westwood 13 Brandt Bronico 11 Liel Abada 16 Pep Biel 10 Allan Saint-Maximin 9 Idan Toklomati Dự bị DC United 26 Alex Bono 5 Silvan Hefti 13 Sean Nealis 27 Nikola Markovic 12 Conner Antley 77 Hosei Kijima 4 Matti Peltola 8 Jared Stroud 22 Nathan Ordaz Charlotte 21 Tyler Miller 15 Harry Toffolo 44 Morrison Agyemang 35 Will Cleary 28 Djibril Diani 17 Luca De La Torre 7 Archie Goodwin 37 Rodolfo Aloko 25 Tyger Smalls Cập nhật đội hình lúc 06:04 20/09/2026

DC United Thống kê Charlotte 39% Kiểm soát bóng 61% 17 Dứt điểm 8 7 Trúng đích 5 2 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 7 2 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 6

Cuộc đối đầu giữa DC United và Charlotte diễn ra vào lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Audi Field chứng kiến sự tương phản rõ rệt về mặt phong độ cũng như thành tích đối đầu. Trong những lần chạm trán trước đây, Charlotte luôn chứng tỏ họ là đối thủ cực kỳ khó chịu đối với đội bóng thủ đô.

Ưu thế đối đầu tuyệt đối nghiêng về Charlotte

Lịch sử những lần so tài trực tiếp đang ghi nhận ưu thế áp đảo từ phía đội khách. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Charlotte đã giành tới 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi DC United không có được bất kỳ lần ca khúc khải hoàn nào.

Sự kỵ dơ trong lối chơi giúp Charlotte luôn biết cách kiểm soát cục diện và gây ra vô vàn khó khăn cho DC United. Việc không thể giành chiến thắng ở cả 5 trận đối đầu đã qua tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ dành cho đội chủ sân Audi Field trước thềm màn tái đấu này.

Sự đối lập về phong độ gần đây

Không chỉ vượt trội về thành tích đối đầu, Charlotte còn sở hữu phong độ ấn tượng trước chuyến hành quân lần này. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội khách đạt thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Sự ổn định này mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ Charlotte.

Ở chiều ngược lại, DC United lại thể hiện sự phập phù trong màn trình diễn của mình. Đội chủ nhà chỉ giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và phải nhận 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, việc để thua liên tiếp ở những trận đấu gần đây đang đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện trong việc củng cố sự chắc chắn nơi hậu phương.

Nhận định xu hướng thế trận tại Audi Field

Được chơi trên mặt cỏ quen thuộc Audi Field là điểm tựa duy nhất giúp DC United tìm kiếm sự cải thiện về mặt kết quả. Tuy nhiên, trước một Charlotte đang duy trì chuỗi trận bất bại cùng tâm lý thảnh thơi nhờ thành tích đối đầu lấn lướt, thử thách dành cho đại diện thủ đô là rất lớn.

Nhiều khả năng Charlotte sẽ chủ động thi triển lối chơi thực dụng nhằm khoét sâu vào điểm yếu phòng ngự của đối phương. Với những gì đã thể hiện qua các số liệu thống kê, Charlotte hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục duy trì mạch trận ấn tượng trước DC United.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất DC United · 0 thắng 1 hòa Charlotte · 4 thắng Charlotte 3 - 1 DC United CHA DC United 0 - 1 Charlotte CHA Charlotte 2 - 1 DC United CHA DC United 2 - 2 Charlotte Hòa DC United 0 - 3 Charlotte CHA

DC United 5 trận gần nhất H T H B B 24 Trận 6-11-7 T-H-B 30 Ghi (TB 1.3) 37 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất H T H T T 25 Trận 11-7-7 T-H-B 45 Ghi (TB 1.8) 36 Thủng lưới

Tình hình lực lượng DC United ✚ G. Segal (Leg Injury) ✚ G. Segal (Leg Injury) Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ H. Toffolo (Hamstring Injury) ✚ L. Abada (Injury) ✚ A. Goodwin (Injury) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ H. Toffolo (Hamstring Injury)