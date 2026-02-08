TRỰC TIẾP Trực tiếp DC United vs Nashville SC: Hiệp 2 bắt đầu, Nashville SC dẫn 2-0 Nashville SC đến Audi Field với vị trí dẫn đầu và 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, còn DC United tìm cách tạo khác biệt sau chuỗi phong độ thiếu ổn định.

DC United 0 - 2 Nashville SC Hiệp 2 — phút 49' 49' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: DC United 0 - 2 Nashville SC.

48' Nashville SC ép sân Cầm bóng: DC United 28 - 72 Nashville SC, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Tai Baribo () nhận thẻ vàng.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Shak Mohammed () nhận thẻ vàng.

40' BÀN THẮNG! Nashville SC (0-2) Phút 40': Shak Mohammed () lập công. Tỷ số: 0 - 2.

36' Nashville SC ép sân Cầm bóng: DC United 28 - 72 Nashville SC, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 2.

32' BÀN THẮNG! Nashville SC (0-1) Phút 32': Sam Surridge () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

24' Nashville SC ép sân Cầm bóng: DC United 29 - 71 Nashville SC, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

12' Nashville SC ép sân Cầm bóng: DC United 27 - 73 Nashville SC; phạm lỗi 1 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu DC United tiếp đón Nashville SC.

Cập nhật lúc 07:51 02/08/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-4-2 Nashville SC Sơ đồ 4-3-3 1 Sean Johnson 5 Silvan Hefti 3 Lucas Bartlett 15 Kye Rowles 6 Keisuke Kurokawa 25 Jackson Hopkins 23 Brandon Servania 21 Andre Dozzell 7 Peglow 11 Louis Munteanu 9 Tai Baribo 99 Brian Schwake 22 Josh Bauer 3 Maxwell Woledzi 5 Jack Maher 31 Andy Nájar 6 Bryan Acosta 16 Matthew Corcoran 20 Edvard Tagseth 14 Shak Mohammed 9 Sam Surridge 10 Hany Mukhtar Cập nhật đội hình lúc 05:53 02/08/2026

DC United Thống kê Nashville SC 28% Kiểm soát bóng 72% 6 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 3 0 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

DC United sẽ đối đầu Nashville SC tại Audi Field lúc 06:30 ngày 02/08/2026, trong khuôn khổ MLS. Đây là màn so tài giữa đội đang đứng hạng 8 và đội dẫn đầu bảng xếp hạng.

Nashville SC sở hữu 39 điểm, nhiều hơn đáng kể so với 22 điểm của DC United. Khoảng cách này tạo nên bối cảnh tương phản rõ rệt: đội khách bước vào trận đấu với vị thế của một tập thể đang cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, trong khi DC United cần thể hiện sự chắc chắn hơn để thu hẹp khác biệt trên sân.

DC United cần cải thiện sự ổn định

Phong độ 5 trận gần nhất của DC United là 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà không dễ bị đánh bại trong phần lớn thời gian, nhưng cũng chưa tạo được chuỗi kết quả đủ mạnh để tạo bước tiến rõ ràng.

Ba trận hòa trong quãng thời gian gần đây phản ánh một vấn đề đáng chú ý: DC United có thể duy trì thế cân bằng, nhưng khả năng chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng vẫn là dấu hỏi. Trên sân nhà, họ cần nhập cuộc với sự chủ động và hạn chế để trận đấu rơi vào thế giằng co kéo dài.

Điểm quan trọng với DC United là cách đội bóng kiểm soát những thời điểm quyết định. Khi đối thủ đang có vị trí cao hơn và phong độ tốt hơn, những sai sót nhỏ trong phòng ngự hoặc các pha xử lý thiếu chính xác ở khu vực cuối sân đều có thể khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Nashville SC có lợi thế từ phong độ

Nashville SC thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này đem lại sự tự tin đáng kể cho đội khách trước chuyến làm khách tại Audi Field, đồng thời cho thấy họ đang duy trì được hiệu suất thi đấu ổn định hơn DC United.

Tuy nhiên, vị trí hạng 1 không đồng nghĩa Nashville SC có thể xem nhẹ trận đấu. Đội khách sẽ phải chứng minh rằng phong độ tích cực có thể được duy trì trong một bối cảnh khác, nơi DC United có lợi thế sân nhà và động lực tạo ra màn trình diễn cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Về mặt chiến thuật, Nashville SC nhiều khả năng sẽ muốn giữ cấu trúc thi đấu chặt chẽ, tận dụng sự tự tin từ chuỗi thắng và chờ thời điểm khai thác khoảng trống. Trong khi đó, DC United cần cân bằng giữa việc đẩy cao đội hình và bảo đảm an toàn phía sau. Một thế trận quá thận trọng có thể khiến đội chủ nhà đánh mất lợi thế sân nhà, nhưng mạo hiểm thiếu kiểm soát cũng tạo điều kiện cho Nashville SC phát huy phong độ.

Đối đầu cân bằng trong 5 lần gần nhất

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, DC United thắng 1 trận, hòa 2 trận và Nashville SC thắng 2 trận. Xu hướng này cho thấy Nashville SC nhỉnh hơn về kết quả tổng thể, nhưng khoảng cách không quá lớn và hai trận hòa cũng cho thấy cuộc đối đầu thường khó được định đoạt một cách dễ dàng.

Vì vậy, lịch sử đối đầu không tạo ra ưu thế tuyệt đối cho đội khách. DC United vẫn có cơ sở để hướng tới một trận đấu chặt chẽ, đặc biệt khi được chơi tại Audi Field. Dù vậy, phong độ hiện tại và vị trí trên bảng xếp hạng đang nghiêng về Nashville SC, khiến đội khách có nền tảng tốt hơn trước giờ bóng lăn.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Audi Field sẽ là bài kiểm tra cho khả năng duy trì phong độ của Nashville SC trước một đối thủ có xu hướng tạo ra nhiều kết quả giằng co. Đội khách có lợi thế về vị trí, điểm số và chuỗi thắng gần đây, nhưng DC United có sân nhà cùng thành tích đối đầu không quá cách biệt.

Chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng DC United biến sự chắc chắn thành sức ép thực tế, trong khi Nashville SC cần kiểm soát tốt nhịp độ để không đánh mất lợi thế đang có. Nhìn chung, Nashville SC được đánh giá cao hơn về trạng thái hiện tại, còn DC United sẽ phải chơi tập trung và hiệu quả hơn nếu muốn tạo bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất DC United · 1 thắng 2 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 2 - 2 DC United Hòa DC United 0 - 1 Nashville SC NS Nashville SC 0 - 0 DC United Hòa Nashville SC 4 - 1 DC United NS Nashville SC 3 - 4 DC United DU

DC United 5 trận gần nhất T H H H B 17 Trận 5-7-5 T-H-B 24 Ghi (TB 1.4) 27 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất B T T T T 17 Trận 12-3-2 T-H-B 33 Ghi (TB 1.9) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 17 12 3 2 +21 39 T T T T B 2 Inter Miami 17 11 4 2 +13 37 T T T T T 3 New England 16 9 2 5 +7 29 B T B H T … 7 Cincinnati 17 6 5 6 -1 23 B H T T B 8 DC United 17 5 7 5 -3 22 B H H H T 9 New York RB 17 6 4 7 -11 22 T H T B B …

Tình hình lực lượng DC United ✚ Gabriel Segal (Ankle Injury) Nashville SC ✚ Patrick Yazbek (Hamstring Injury) ✚ Xavier Valdez (Called Up To National Team)