TRỰC TIẾP Trực tiếp DC United vs Toronto: Đội hình xuất phát DC United hướng tới việc tận dụng sân nhà khi tiếp Toronto, trong bối cảnh hai đội chỉ cách nhau 3 điểm và đều chưa có chiến thắng ở 5 trận gần nhất.

DC United vs Toronto SẮP BẮT ĐẦU • 06:30 06:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của DC United và Toronto đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 05:50 26/07/2026

Đội hình chính thức DC United Sơ đồ 4-4-2 Toronto Sơ đồ 4-4-2 1 Sean Johnson 5 Silvan Hefti 3 Lucas Bartlett 13 Sean Nealis 6 Keisuke Kurokawa 25 Jackson Hopkins 23 Brandon Servania 21 Andre Dozzell 7 Peglow 11 Louis Munteanu 9 Tai Baribo 1 Luka Gavran 22 Richie Laryea 38 Jackson Gilman 25 Walker Zimmerman 96 Richard Chukwu 99 Jules-Anthony Vilsaint 14 Alonso Coello 21 Jonathan Osorio 20 Dániel Sallói 17 Emilio Aristizábal 29 Deandre Kerr Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026

Thông tin trận đấu

DC United sẽ đối đầu Toronto tại Audi Field lúc 06:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS Nhà nghề Mỹ. Trên bảng xếp hạng, DC United đứng hạng 9 với 19 điểm, còn Toronto xếp hạng 12 với 16 điểm.

Khoảng cách 3 điểm khiến cuộc đối đầu này có ý nghĩa đáng kể trong nhóm giữa bảng. DC United có thứ hạng và điểm số tốt hơn, nhưng phong độ gần đây chưa tạo ra sự khác biệt rõ ràng. Trong khi đó, Toronto bước vào trận đấu với chuỗi kết quả thiếu ổn định và cần phản ứng tích cực hơn.

DC United chưa thắng trong 5 trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, DC United có 3 trận hòa và 1 trận thua, đồng thời chưa giành chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà thường xuyên duy trì được khả năng cạnh tranh, nhưng chưa đủ sắc bén để chuyển những màn trình diễn cân bằng thành trọn vẹn 3 điểm.

Ba trận hòa trong quãng thời gian gần đây phản ánh một đội bóng không dễ bị đánh bại. Tuy nhiên, việc thiếu chiến thắng cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn ở khâu tạo khác biệt. Trước Toronto, DC United cần tận dụng tốt những thời điểm kiểm soát thế trận thay vì để trận đấu kéo dài trong trạng thái giằng co.

Việc được thi đấu tại Audi Field tạo cho DC United bối cảnh thuận lợi để chủ động triển khai kế hoạch. Dù vậy, vị trí hạng 9 cùng 19 điểm không đồng nghĩa đội chủ nhà có thể xem nhẹ đối thủ, nhất là khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm.

Toronto cần chấm dứt chuỗi kết quả bất lợi

Toronto có 3 trận thua và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đây là chuỗi phong độ kém tích cực hơn so với DC United, bởi đội khách chưa giành chiến thắng và đã trải qua 3 thất bại trong khoảng thời gian này.

Điểm đáng chú ý là Toronto vẫn có 2 trận hòa, cho thấy đội bóng này có thể giữ lại kết quả khi không chiếm ưu thế hoàn toàn. Tuy nhiên, để tạo sức ép trên sân khách, Toronto cần cải thiện khả năng duy trì sự ổn định trong suốt trận đấu. Nếu tiếp tục để những thời điểm bất lợi kéo dài, đội khách có thể gặp khó trước một DC United đang cần chiến thắng để thay đổi nhịp phong độ.

Vị trí hạng 12 với 16 điểm khiến Toronto bước vào trận đấu với áp lực rõ ràng hơn về kết quả. Khoảng cách 3 điểm với DC United chưa lớn, nhưng phong độ gần đây khiến đội khách phải chơi thận trọng, đồng thời tìm cách tạo ra nhiều tình huống tấn công có chất lượng hơn.

Thế đối đầu cân bằng

Ở 4 lần chạm trán gần nhất, DC United thắng 1 trận, hòa 2 trận và Toronto thắng 1 trận. Cán cân này cho thấy hai đội không tạo ra ưu thế áp đảo trước đối thủ trong những cuộc đối đầu gần đây.

Hai trận hòa trong 4 lần gặp nhau gần nhất cũng gợi mở khả năng trận đấu tiếp tục diễn ra chặt chẽ. DC United có thể muốn kiểm soát nhịp độ nhờ lợi thế sân nhà, trong khi Toronto cần ưu tiên sự chắc chắn để tránh kéo dài chuỗi kết quả bất lợi. Vì thế, khả năng tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái sẽ có thể trở thành yếu tố quan trọng.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

DC United nhiều khả năng sẽ phải cân bằng giữa sự chủ động và tính an toàn. Phong độ gần đây cho thấy đội chủ nhà có khả năng giành các kết quả không quá bất lợi, nhưng vấn đề nằm ở việc biến sự ổn định đó thành sức ép đủ lớn để giành chiến thắng. Những pha lên bóng cần được triển khai với tốc độ và sự chính xác cao hơn, đặc biệt ở thời điểm Toronto lùi đội hình.

Ở chiều ngược lại, Toronto có thể chọn cách nhập cuộc thận trọng nhằm hạn chế khoảng trống cho đội chủ nhà. Sau 3 thất bại trong 5 trận gần nhất, ưu tiên trước mắt của đội khách là duy trì cự ly đội hình và tránh để trận đấu mất kiểm soát. Khi có cơ hội, Toronto cần tận dụng nhanh các tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Không bên nào bước vào trận đấu với lợi thế tuyệt đối. DC United có thứ hạng cao hơn, điểm số tốt hơn và được chơi tại Audi Field, nhưng chưa thắng trong 5 trận gần nhất. Toronto có phong độ kém hơn, song thế đối đầu tổng thể vẫn cân bằng. Trận đấu vì vậy nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội tận dụng cơ hội tốt hơn và duy trì sự tập trung lâu hơn.

Nhận định trước trận

DC United được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, khoảng cách 3 điểm và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận hòa cùng 1 thất bại trong 5 trận gần nhất cho thấy đội chủ nhà vẫn cần cải thiện khả năng tạo khác biệt.

Toronto bước vào trận đấu với nhiệm vụ khó khăn hơn sau 3 thất bại và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, lịch sử đối đầu gần đây không nghiêng hẳn về phía DC United. Đây là cơ sở để chờ đợi một cuộc so tài giằng co, trong đó sự kiên nhẫn và hiệu quả ở các thời điểm quyết định có thể đóng vai trò then chốt.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất DC United · 1 thắng 2 hòa Toronto · 1 thắng Toronto 2 - 0 DC United TOR DC United 2 - 2 Toronto Hòa Toronto 1 - 3 DC United DU DC United 2 - 2 Toronto Hòa

DC United 5 trận gần nhất H H H B H 16 Trận 4-7-5 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 26 Thủng lưới Toronto 5 trận gần nhất H H B B B 16 Trận 3-7-6 T-H-B 22 Ghi (TB 1.4) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 16 12 3 1 +22 39 T T T T T 2 Inter Miami 16 10 4 2 +12 34 T T T T T 3 Chicago Fire 15 8 2 5 +10 26 B T T T B … 8 New York RB 16 6 4 6 -9 22 T T H T B 9 DC United 16 4 7 5 -4 19 H B H H H 10 Orlando City 16 5 2 9 -17 17 B T H B T 11 Columbus Crew 16 4 4 8 -3 16 B B H T B 12 Toronto 16 3 7 6 -7 16 B B B H H 13 CF Montréal 16 4 3 9 -10 15 H B H H B …

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