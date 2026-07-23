Trực tiếp Debreceni VSC vs Pyunik Yerevan: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Debreceni VSC vs Pyunik Yerevan: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể23/07/2026 18:11

Pyunik Yerevan bước vào chuyến làm khách trước Debreceni VSC với phong độ toàn thắng ở 2 trận gần nhất, tạo nền tảng đáng chú ý cho cuộc so tài

Debreceni VSC0 - 0Pyunik YerevanNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Debreceni VSC 52% - 48% Pyunik Yerevan, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': James Santos (Pyunik Yerevan) nhận thẻ vàng.

  • 29'Thay người

    Phút 29' (Pyunik Yerevan): N. Kenourgios vào sân thay A. Dashyan.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Debreceni VSC 50% - 50% Pyunik Yerevan, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Debreceni VSC ép sân

    Cầm bóng: Debreceni VSC 65% - 35% Pyunik Yerevan, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Debreceni VSC tiếp đón Pyunik Yerevan.

Cập nhật lúc 23:48 23/07/2026

Đội hình chính thức
Debreceni VSC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Gert Remmel
Pyunik Yerevan
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eghishe Melikyan
1
Plamen Andreev
23
Gergő Tercza
26
Ádám Lang
28
Maximilian Hofmann
3
Adrián Guerrero
10
Balázs Dzsudzsák
16
Sergi Samper
6
Blaž Bošković
19
Dominik Kocsis
25
Sohan Baldoni
99
Flórián Cibla
16
Henri Avagyan
79
Sergiy Vakulenko
22
Sead Islamović
15
Mikhail Kovalenko
76
Filipe Almeida
11
Hovhannes Harutyunyan
18
Karlen Hovhannisyan
25
Daniil Kulikov
9
Artak Dashyan
95
Momo Yansane
5
James
Dự bị
Debreceni VSC
12 Benedek Erdélyi4 Josua Mejías72 Rotem Keller77 Márk Szécsi5 Bence Batik20 Máté Macsó75 Dávid Patai8 Leon Myrtaj11 Ákos Szendrei
Pyunik Yerevan
71 Stanislav Buchnev3 Nikolaos Kenourgios4 Erik Simonyan49 Aram Aharonyan88 Robert Darbinyan7 Edgar Malakyan8 Gevorg Tarakhchyan10 Iman Griffith17 Vyacheslav Afyan
Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026
Debreceni VSCThống kêPyunik Yerevan
52%
Kiểm soát bóng
48%
5
Dứt điểm
5
0
Trúng đích
1
2
Phạt góc
1
6
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
0

Thông tin trận đấu

Debreceni VSC sẽ đối đầu Pyunik Yerevan tại Nagyerdei Stadion trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán mà mỗi đội cần nhanh chóng tìm được nhịp thi đấu phù hợp. Debreceni VSC có lợi thế sân nhà, trong khi Pyunik Yerevan mang đến sự tự tin nhất định sau chuỗi kết quả gần đây.

Pyunik Yerevan có điểm tựa từ phong độ

Pyunik Yerevan đã thắng cả 2 trận gần nhất. Dù số liệu hiện có không cung cấp thêm chi tiết về cách đội bóng giành những kết quả này, thành tích toàn thắng vẫn cho thấy đại diện này bước vào trận đấu với trạng thái tinh thần tích cực.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì sự tập trung. Khi một đội đang có mạch thắng, sự tự tin thường giúp các cầu thủ xử lý bóng chủ động hơn và không dễ bị cuốn vào thế trận của đối thủ. Pyunik Yerevan sẽ cần phát huy lợi thế đó ngay từ những phút đầu tại Nagyerdei Stadion.

Debreceni VSC và bài toán kiểm soát trận đấu

Với tư cách đội chủ nhà, Debreceni VSC nhiều khả năng phải chủ động định hình thế trận. Điều quan trọng không chỉ là kiểm soát bóng mà còn là duy trì sự cân bằng giữa khả năng gây sức ép và phòng ngự khi đối thủ chuyển trạng thái.

Pyunik Yerevan có thể nhập cuộc thận trọng hơn, chờ thời điểm khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ hoặc những tình huống Debreceni VSC dâng cao. Vì vậy, đội chủ nhà cần hạn chế các pha mất bóng ở khu vực giữa sân, đồng thời kiên nhẫn trong những đợt triển khai tấn công.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển đổi. Debreceni VSC cần biến lợi thế sân nhà thành sức ép có tổ chức, thay vì đẩy đội hình lên quá nhanh. Ngược lại, Pyunik Yerevan sẽ hướng đến việc giữ cự ly hợp lý và tận dụng sự tự tin từ 2 chiến thắng gần nhất.

Khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến cũng là yếu tố quan trọng. Đội giành được quyền chủ động ở khu vực này sẽ có nhiều cơ hội hơn để quyết định tốc độ trận đấu, đồng thời buộc đối thủ phải phòng ngự trong thế bị động.

Nhận định trước trận

Pyunik Yerevan có lợi thế về phong độ khi toàn thắng 2 trận gần nhất, nhưng Debreceni VSC được chơi trên sân nhà. Sự tương phản này khiến cuộc đối đầu trở nên khó lường: đội khách có thể tự tin hơn, còn đội chủ nhà cần tận dụng không gian quen thuộc để tạo áp lực.

Thay vì một thế trận mở ngay lập tức, cuộc so tài nhiều khả năng sẽ được định hình bởi sự thận trọng và khả năng tận dụng thời cơ. Đội kiểm soát tốt các pha chuyển trạng thái, giữ được cự ly đội hình và duy trì sự tập trung sẽ nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại UEFA Europa Conference League.

Debreceni VSC
5 trận gần nhất
TBHTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Pyunik Yerevan
5 trận gần nhất
TTBHT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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