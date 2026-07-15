TRỰC TIẾP Trực tiếp Dečić vs FK Liepaja: FK Liepaja vượt lên dẫn trước Dečić có lợi thế sân Tusko nhưng chịu áp lực sau thất bại gần nhất, trong khi FK Liepaja bước vào trận đấu với chiến thắng ở lần ra sân gần đây.

Dečić 1 - 2 FK Liepaja Hiệp 2 — phút 74' 74' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dečić 1 - 2 FK Liepaja.

70' Thay người Phút 70' (Dečić): P. Ljuljdjuraj vào sân thay L. Maras.

70' Thay người Phút 70' (Dečić): M. Bozanovic vào sân thay A. Adzovic.

70' Thay người Phút 70' (Dečić): P. Pavlicevic vào sân thay A. Cetkovic.

70' Thay người Phút 70' (Dečić): J. Mugosa vào sân thay B. Radusinovic.

61' BÀN THẮNG! FK Liepaja (1-2) Phút 61': Fellipe Vieira (FK Liepaja) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

59' Thay người Phút 59' (FK Liepaja): A. Ogunniyi vào sân thay K. Leidsman.

46' Thay người Phút 46' (FK Liepaja): V. Isajevs vào sân thay A. Korobenko.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+1' BÀN THẮNG! FK Liepaja (1-1) Phút 45+1': K. Leidsman (FK Liepaja) lập công (kiến tạo: B. Straalman). Tỷ số: 1 - 1.

26' Thẻ vàng Phút 26': A. Adzovic (Dečić) nhận thẻ vàng.

18' Thẻ vàng Phút 18': B. Radusinovic (Dečić) nhận thẻ vàng.

12' BÀN THẮNG! Dečić (1-0) Phút 12': D. Kontic (Dečić) lập công (kiến tạo: S. Stanisavic). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Dečić tiếp đón FK Liepaja.

Cập nhật lúc 03:01 16/07/2026

Đội hình chính thức Dečić Sơ đồ · HLV Ivan Brnovic FK Liepaja Sơ đồ · HLV Andreas Alm Cập nhật đội hình lúc 01:01 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Dečić sẽ đối đầu FK Liepaja tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:30 ngày 16/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Tusko, nơi Dečić có cơ hội tận dụng yếu tố sân nhà để tìm kiếm một màn trình diễn tích cực hơn.

Đây là cuộc chạm trán có bối cảnh tương đối rõ ràng về mặt tâm lý. Dečić cần phản ứng sau kết quả không thuận lợi gần nhất, còn FK Liepaja có thể bước vào trận đấu với sự tự tin được củng cố từ chiến thắng mới đây.

Phong độ tạo khác biệt về tâm lý

Ở trận gần nhất được ghi nhận, Dečić nhận thất bại. Dù chỉ có một kết quả để tham chiếu, diễn biến này vẫn đặt ra yêu cầu về khả năng kiểm soát trận đấu và sự tập trung của đội chủ nhà, đặc biệt trong những thời điểm chịu sức ép.

Ngược lại, FK Liepaja giành chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Kết quả đó mang lại lợi thế nhất định về tinh thần, đồng thời giúp đội khách có cơ sở để nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, phong độ tích cực này cần được chuyển hóa thành sự chắc chắn trong cách tổ chức lối chơi khi phải thi đấu trên sân Tusko.

Thế đối đầu nghiêng về FK Liepaja

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, và FK Liepaja là bên giành chiến thắng. Dečić chưa có kết quả hòa hay chiến thắng trước đối thủ này trong lần đối đầu nói trên.

Xu hướng này không đủ để quyết định toàn bộ trận đấu sắp tới, nhưng có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của hai bên. Dečić cần tránh để quá khứ trở thành gánh nặng tâm lý, trong khi FK Liepaja có thể xem đó là điểm tựa để duy trì sự chủ động.

Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

Với dữ liệu đội hình và sơ đồ chiến thuật không được cung cấp, chưa thể xác định cách bố trí cụ thể của hai huấn luyện viên. Dù vậy, khu vực giữa sân nhiều khả năng sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định đội nào kiểm soát được nhịp độ.

Dečić có thể cần ưu tiên sự cân bằng, hạn chế những khoảng trống khi dâng cao và tận dụng lợi thế sân nhà bằng cách gây sức ép có tổ chức. Trong khi đó, FK Liepaja có cơ sở để hướng tới cách tiếp cận tự tin hơn sau chiến thắng gần nhất, nhưng vẫn phải duy trì cự ly đội hình khi đối thủ đẩy tốc độ tấn công.

Nhận định trước trận

Dečić có lợi thế sân Tusko, song điểm tựa này phải đi kèm khả năng cải thiện sự ổn định sau thất bại gần nhất. FK Liepaja sở hữu ưu thế về kết quả gần đây và thành tích đối đầu được ghi nhận, nhưng chuyến làm khách vẫn đặt ra bài kiểm tra về bản lĩnh và tính kỷ luật.

Nhìn chung, trận đấu có thể được định đoạt bởi đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm chuyển trạng thái và giảm thiểu sai sót trong phòng ngự. Dečić cần một màn trình diễn chặt chẽ để cân bằng tương quan, còn FK Liepaja sẽ hướng đến việc duy trì đà hưng phấn mà không đánh mất sự thận trọng cần thiết.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dečić · 0 thắng 0 hòa FK Liepaja · 1 thắng FK Liepaja 1 - 0 Dečić FL

Dečić 5 trận gần nhất B T H B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới FK Liepaja 5 trận gần nhất B T B T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới