TRỰC TIẾP Trực tiếp Deportivo La Coruna vs FC Porto: FC Porto vượt lên dẫn trước Cuộc so tài giữa Deportivo La Coruna và FC Porto diễn ra vào 00:00 ngày 03/10/2026, chứng kiến thử thách lớn cho chủ nhà trước đại diện Bồ Đào Nha đầy tự tin.

Deportivo La Coruna 1 - 2 FC Porto Hiệp 2 — phút 84' 84' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Deportivo La Coruna 1 - 2 FC Porto.

71' Thẻ vàng Phút 71': (FC Porto) nhận thẻ vàng.

67' Thẻ vàng Phút 67': (FC Porto) nhận thẻ vàng.

64' BÀN THẮNG! FC Porto (1-2) Phút 64': Andre Silva (FC Porto) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

60' BÀN THẮNG! FC Porto (1-1) Phút 60': B. Sainz (FC Porto) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

56' Thẻ vàng Phút 56': (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

4' BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (1-0) Phút 4': J. Asp (Deportivo La Coruna) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Deportivo La Coruna tiếp đón FC Porto.

Cập nhật lúc 01:44 03/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Deportivo La Coruna và FC Porto diễn ra vào lúc 00:00 ngày 03/10/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến đáng chú ý. Với tinh thần hưng phấn, đội khách FC Porto đang hướng đến mục tiêu nối dài mạch trình diễn ấn tượng khi hành quân đến sân của Deportivo La Coruna.

FC Porto duy trì nhịp độ tự tin

Đội khách bước vào trận đấu này với tâm lý rất tích cực khi toàn đội thể hiện phong độ thăng hoa rõ nét. Trong hai trận gần nhất, FC Porto đã giành được một chiến thắng và phải nhận một thất bại. Dẫu vậy, sự tự tin trong cách triển khai lối chơi giúp họ luôn tạo ra thế trận chủ động trước các đối thủ.

Khả năng áp đặt thế trận từ khu trung tuyến giúp đại diện Bồ Đào Nha duy trì sức ép liên tục. Với đà tâm lý thuận lợi, FC Porto được kỳ vọng sẽ nhanh chóng kiểm soát nhịp độ thi đấu ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm lợi thế trên sân khách.

Thử thách cho Deportivo La Coruna

Ở chiều ngược lại, Deportivo La Coruna đang đối mặt với bài toán ổn định phong độ. Trong chuỗi 5 trận gần đây, đội bóng chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, trong khi hòa tới 3 trận và phải nhận 1 thất bại. Chuỗi kết quả gần nhất ghi nhận hai trận hòa liên tiếp, trước đó là một trận thắng, một trận thua và một trận hòa.

Việc liên tiếp chia điểm phản ánh rõ hạn chế trong khâu giải quyết trận đấu của đội chủ nhà. Dù không dễ bị đánh bại, sự thiếu bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định khiến Deportivo La Coruna gặp nhiều khó khăn trong việc giành trọn vẹn kết quả tối đa trước các đối thủ có tổ chức tốt.

Cục diện và xu hướng trận đấu

Xét về cục diện chiến thuật, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về phía đội khách. FC Porto sở hữu sự hưng phấn và tính đột biến cao hơn trong các phương án tiếp cận cầu môn đối phương.

Đối với Deportivo La Coruna, việc đối đầu một đối thủ đang có đà hưng phấn đòi hỏi hàng thủ phải thi đấu tập trung tối đa. Nếu không thể cải thiện sự sắc bén và hạn chế sơ hở, đội chủ nhà sẽ khó lòng ngăn cản đối thủ tạo nên thế trận áp đảo trong chuyến làm khách này.

Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất H H B H T 8 Trận 3-4-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới FC Porto 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới