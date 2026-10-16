Trực tiếp Deportivo La Coruna vs Levante: Levante ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Deportivo La Coruna vs Levante: Levante ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể16/10/2026 21:16

Deportivo La Coruna và Levante cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 17/10/2026 tại Estadio de Riazor.

Deportivo La Coruna0 - 0LevanteHiệp 1 — phút 24'
  • 24'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 13'Levante ép sân

    Cầm bóng: Deportivo La Coruna 36% - 64% Levante, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Deportivo La Coruna tiếp đón Levante.

Cập nhật lúc 02:27 17/10/2026

Đội hình chính thức
Deportivo La Coruna
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo
Levante
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luís Castro
13
Leo Román
23
Ximo Navarro
20
J. Giménez
22
B. Ede
12
G. Quagliata
19
Luismi Cruz
14
Riki Rodríguez
8
Diego Villares
21
Mario Soriano
10
Peke
32
B. Nsongo
13
M. Ryan
29
Nacho Pérez
4
Dela
3
Ifeanyi Ndukwe
23
Manu Sánchez
20
Oriol Rey
6
Reque
18
E. Bardeli
7
Brugui
9
Iván Romero
24
T. Fernández
Dự bị
Deportivo La Coruna
2 Adrià Alti37 Noé17 Angeliño25 Álvaro Fernández36 Yayo18 Jonathan Asp Jensen15 Miguel Loureiro11 David Mella4 L. Noubi
Levante
17 Víctor García1 Pablo Cuñat27 Paco Cortés14 Jorge Cabello36 I. Galdin2 A. Mandi11 Yanis Musuayi8 Jon Ander Olasagasti10 P. Ratkov
Cập nhật đội hình lúc 01:32 17/10/2026
Deportivo La CorunaThống kêLevante
36%
Kiểm soát bóng
64%
2
Dứt điểm
0
2
Trúng đích
0
1
Phạm lỗi
2
0
Thủ môn cứu thua
2

Deportivo La Coruna và Levante gặp nhau tại Estadio de Riazor lúc 02:00 ngày 17/10/2026 với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn đội khách cũng chỉ thắng 1 trận trong cùng quãng thời gian.

Deportivo La Coruna: chuỗi trận chưa có chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Deportivo La Coruna hòa 2 trận và thua 3 trận, chưa có trận thắng nào. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó là hai trận hòa liên tiếp và một trận thua ở thời điểm cũ nhất trong chuỗi.

Dù vậy, Deportivo La Coruna vẫn đứng hạng 8 với 10 điểm. Đây là vị trí khá an toàn so với phong độ hiện tại, nhưng chuỗi trận không thắng khiến chủ nhà cần một kết quả tốt để lấy lại sự tự tin trước khán giả nhà.

Levante: có một chiến thắng nhưng vẫn thiếu ổn định

Levante có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận mới nhất của đội khách là một trận hòa. Trước đó là hai thất bại liên tiếp, rồi đến một trận hòa nữa. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Như vậy, Levante chưa duy trì được mạch kết quả tốt kể từ lần thắng gần nhất. Hiện đội xếp hạng 17 với 6 điểm, kém Deportivo La Coruna 4 điểm. Đội khách vì thế rất cần điểm số để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 1 trận, hòa 2 trận và Levante thắng 2 trận. Con số này cho thấy hai đội thường bám sát nhau, không bên nào áp đảo hoàn toàn. Levante nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, còn hai trận hòa phản ánh những cuộc đối đầu có độ chênh lệch nhỏ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả như trên, tâm lý có thể là yếu tố quyết định. Deportivo La Coruna chơi trên sân nhà và nằm ở nửa trên bảng xếp hạng, nên có cơ sở để chủ động. Tuy nhiên, việc chưa thắng trận nào gần đây có thể khiến họ thận trọng hơn khi triển khai lối chơi.

Levante thì có thể tận dụng áp lực đè lên chủ nhà. Nếu giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu và tránh bàn thua sớm, đội khách hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào kịch bản cân bằng, điều từng xảy ra ở nhiều cuộc đối đầu gần đây giữa hai bên.

Nhận định

Đây là cuộc gặp của hai đội cùng thiếu mạch kết quả tích cực. Deportivo La Coruna có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, trong khi Levante có thế đối đầu không hề thua kém. Một trận đấu giằng co, ít khoảng trống và đề cao sự cẩn trọng là kịch bản dễ xảy ra, và bên nào xử lý tốt hơn các tình huống then chốt sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi trận khó khăn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Deportivo La Coruna · 1 thắng2 hòaLevante · 2 thắng
26/01/2025
Deportivo La Coruna
1 - 2
Levante
LEV
25/10/2024
Levante
2 - 1
Deportivo La Coruna
LEV
27/01/2018
Deportivo La Coruna
2 - 2
Levante
Hòa
27/08/2017
Levante
2 - 2
Deportivo La Coruna
Hòa
20/03/2016
Deportivo La Coruna
2 - 1
Levante
DLC
Deportivo La Coruna
5 trận gần nhất
BBHHB
8
Trận
2-4-2
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
11
Thủng lưới
Levante
5 trận gần nhất
HBBHT
7
Trận
1-3-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona8800+2724TTTTT
2Atletico Madrid8611+1019TTTTB
3Real Betis8611+519THTTT
7Alaves8323+411BHBBT
8Deportivo La Coruna8242+110BHBHT
9Celta Vigo8152+28HTHHH
16Osasuna8224-108BHBBB
17Levante7133-46HBBHT
18Elche8134-66HTBHB
Tình hình lực lượng
Deportivo La Coruna
L. Amatucci (Red Card)
P. Aubameyang (Knee Injury)
M. Casado (Collarbone injury)
Z. Eddahchouri (Wrist Injury)
L. Amatucci (Red Card)
P. Aubameyang (Knee Injury)
M. Casado (Collarbone injury)
Z. Eddahchouri (Wrist Injury)
Levante
K. Etta Eyong (Muscle Injury)
A. Primo (Shoulder Injury)
H. Sotelo (Knee Injury)
K. Etta Eyong (Muscle Injury)
A. Primo (Shoulder Injury)
H. Sotelo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Deportivo La Coruna vs Levante: Levante ép sân, chưa có bàn thắng
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