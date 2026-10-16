Trực tiếp Deportivo La Coruna vs Levante: Levante gỡ hòa 1-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp Deportivo La Coruna vs Levante: Levante gỡ hòa 1-1
Deportivo La Coruna và Levante cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 17/10/2026 tại Estadio de Riazor.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Deportivo La Coruna 1 - 1 Levante.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Levante): Víctor García vào sân thay Thiago Cruz Fernandez.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Adrián de la Fuente Barquilla (Levante) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 88'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Deportivo La Coruna 45% - 55% Levante, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 15 - 12, cứu thua 2 - 4.
- 85'Thay người
Phút 85' (Deportivo La Coruna): Miguel Loureiro vào sân thay Bright Ede.
- 82'BÀN THẮNG! Levante (1-1)
Phút 82': Daniel Requena Sánchez (Levante) lập công (kiến tạo: Petar Ratkov). Tỷ số: 1 - 1.
- 80'Thay người
Phút 80' (Deportivo La Coruna): Jonathan Asp Jensen vào sân thay Yeremay Hernández.
- 80'Thay người
Phút 80' (Deportivo La Coruna): Angeliño vào sân thay Riki Rodríguez.
- 76'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Deportivo La Coruna 49% - 51% Levante, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 2 - 4.
- 76'Thay người
Phút 76' (Levante): Jeremy Toljan vào sân thay Nacho Pérez Gómez.
- 69'Thay người
Phút 69' (Levante): Petar Ratkov vào sân thay Oriol Rey.
- 69'Thay người
Phút 69' (Levante): Jon Ander Olasagasti vào sân thay Enzo Bardeli.
- 64'Deportivo La Coruna ép sân
Cầm bóng: Deportivo La Coruna 52% - 48% Levante, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 1 - 3.
- 63'BÀN THẮNG! Deportivo La Coruna (1-0)
Phút 63': Bil Nsongo (Deportivo La Coruna) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 62'Thay người
Phút 62' (Deportivo La Coruna): Adria Altimira vào sân thay Ximo Navarro.
- 62'Thay người
Phút 62' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay Luismi Cruz.
- 52'Deportivo La Coruna ép sân
Cầm bóng: Deportivo La Coruna 57% - 43% Levante, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 1 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Luismi Cruz (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 39'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Deportivo La Coruna 56% - 44% Levante, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 0 - 3.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Iván Romero (Levante) nhận thẻ vàng (Handball).
- 26'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Deportivo La Coruna 51% - 49% Levante, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.
- 13'Levante ép sân
Cầm bóng: Deportivo La Coruna 36% - 64% Levante, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Deportivo La Coruna tiếp đón Levante.
Cập nhật lúc 03:55 17/10/2026
Deportivo La Coruna và Levante gặp nhau tại Estadio de Riazor lúc 02:00 ngày 17/10/2026 với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn đội khách cũng chỉ thắng 1 trận trong cùng quãng thời gian.
Deportivo La Coruna: chuỗi trận chưa có chiến thắng
Trong 5 trận gần nhất, Deportivo La Coruna hòa 2 trận và thua 3 trận, chưa có trận thắng nào. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó là hai trận hòa liên tiếp và một trận thua ở thời điểm cũ nhất trong chuỗi.
Dù vậy, Deportivo La Coruna vẫn đứng hạng 8 với 10 điểm. Đây là vị trí khá an toàn so với phong độ hiện tại, nhưng chuỗi trận không thắng khiến chủ nhà cần một kết quả tốt để lấy lại sự tự tin trước khán giả nhà.
Levante: có một chiến thắng nhưng vẫn thiếu ổn định
Levante có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận mới nhất của đội khách là một trận hòa. Trước đó là hai thất bại liên tiếp, rồi đến một trận hòa nữa. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi.
Như vậy, Levante chưa duy trì được mạch kết quả tốt kể từ lần thắng gần nhất. Hiện đội xếp hạng 17 với 6 điểm, kém Deportivo La Coruna 4 điểm. Đội khách vì thế rất cần điểm số để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.
Thế đối đầu cân bằng
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 1 trận, hòa 2 trận và Levante thắng 2 trận. Con số này cho thấy hai đội thường bám sát nhau, không bên nào áp đảo hoàn toàn. Levante nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, còn hai trận hòa phản ánh những cuộc đối đầu có độ chênh lệch nhỏ.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với chuỗi kết quả như trên, tâm lý có thể là yếu tố quyết định. Deportivo La Coruna chơi trên sân nhà và nằm ở nửa trên bảng xếp hạng, nên có cơ sở để chủ động. Tuy nhiên, việc chưa thắng trận nào gần đây có thể khiến họ thận trọng hơn khi triển khai lối chơi.
Levante thì có thể tận dụng áp lực đè lên chủ nhà. Nếu giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu và tránh bàn thua sớm, đội khách hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào kịch bản cân bằng, điều từng xảy ra ở nhiều cuộc đối đầu gần đây giữa hai bên.
Nhận định
Đây là cuộc gặp của hai đội cùng thiếu mạch kết quả tích cực. Deportivo La Coruna có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, trong khi Levante có thế đối đầu không hề thua kém. Một trận đấu giằng co, ít khoảng trống và đề cao sự cẩn trọng là kịch bản dễ xảy ra, và bên nào xử lý tốt hơn các tình huống then chốt sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi trận khó khăn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)