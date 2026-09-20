TRỰC TIẾP Trực tiếp Deportivo La Coruna vs Real Betis: Real Betis ép sân, chưa có bàn thắng Real Betis sở hữu 15 điểm cùng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, sẵn sàng hướng đến mục tiêu kéo dài mạch chiến thắng khi làm khách trước Deportivo La Coruna.

Deportivo La Coruna 0 - 0 Real Betis Hiệp 1 — phút 44' 44' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Real Betis ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 34% - 66% Real Betis, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.

34' Thay người Phút 34' (Deportivo La Coruna): Diego Villares vào sân thay Marc Casadó.

24' Real Betis ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 26% - 74% Real Betis, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 1.

12' Real Betis ép sân Cầm bóng: Deportivo La Coruna 24% - 76% Real Betis, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

12' Thay người Phút 12' (Real Betis): Diego Valentín Gómez vào sân thay Marc Bartra.

3' Thẻ vàng Phút 3': Bright Ede (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Deportivo La Coruna tiếp đón Real Betis.

Cập nhật lúc 00:14 21/09/2026

Đội hình chính thức Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo Real Betis Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pellegrini 13 Leo Román 23 Ximo Navarro 20 J. Giménez 22 B. Ede 12 G. Quagliata 11 David Mella 6 Marc Casadó 14 Riki Rodríguez 18 Jonathan Asp Jensen 21 Mario Soriano 32 B. Nsongo 1 Álvaro Vallés 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 8 Pablo Fornals 21 Marc Roca 18 N. Deossa 7 Antony 9 C. Hernández 10 A. Ezzalzouli Dự bị Deportivo La Coruna 4 L. Noubi 24 Adama Traoré 15 Miguel Loureiro 10 Peke 25 Álvaro Fernández 9 Eddahchouri 19 Luismi Cruz 3 Arnau Comas 2 Adrià Alti Real Betis 25 Dani Ceballos 17 Rodrigo Riquelme 15 Álvaro Fidalgo 23 Junior Firpo 16 V. Gómez 31 Manu González 22 Isco 20 G. Lo Celso 27 J. A. Morante Cập nhật đội hình lúc 23:03 20/09/2026

Deportivo La Coruna Thống kê Real Betis 34% Kiểm soát bóng 66% 2 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Trận so tài giữa Deportivo La Coruna và Real Betis diễn ra vào lúc 23:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio de Riazor. Đội khách Real Betis đang có điểm tựa vững chắc từ chuỗi phong độ thăng hoa, trong khi đội chủ nhà Deportivo La Coruna nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi để bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Real Betis duy trì sự thăng hoa trên bảng xếp hạng

Real Betis bước vào chuyến hành quân đến Estadio de Riazor với sự tự tin cao độ. Đội bóng áo sọc xanh trắng đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau chuỗi trận khởi sắc. Ở 5 lần ra sân gần nhất, Betis thể hiện phong độ thuyết phục khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại. Đáng chú ý, thắng lợi ở trận đấu gần nhất tiếp tục tiếp thêm động lực để thầy trò đội khách duy trì sự hưng phấn trong lối chơi.

Sự ổn định ở các tuyến giúp Real Betis làm chủ nhịp độ thi đấu và tạo ra sự chủ động trước nhiều dạng đối thủ. Mục tiêu của đội khách không gì khác ngoài việc nối dài mạch trận tích cực, qua đó củng cố vững chắc chỗ đứng trong top 3.

Deportivo La Coruna tìm kiếm sự bứt phá trên sân nhà

Ở phía bên kia chiến tuyến, Deportivo La Coruna hiện xếp thứ 7 với 9 điểm, kém đối thủ trực tiếp 6 điểm. Phong độ gần đây của đội chủ sân Riazor có phần thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Deportivo La Coruna có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại, trong đó trận gần nhất kết thúc với tỷ số hòa.

Dù sở hữu lợi thế sân bãi, Deportivo La Coruna vẫn phải đối mặt với thử thách lớn khi hiệu suất thu về điểm số tối đa chưa thật sự đồng đều. Để thu hẹp cách biệt với nhóm xếp trên, đội chủ nhà bắt buộc phải chắt chiu từng cơ hội và duy trì sự tập trung tối đa trong khâu phòng ngự lẫn chuyển trạng thái.

Ưu thế đối đầu nghiêng về phía đội khách

Thống kê từ quá khứ cũng đang ủng hộ đại diện đến từ Seville. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Deportivo La Coruna chưa một lần hưởng niềm vui trọn vẹn khi chỉ có được 3 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Ngược lại, Real Betis bất bại trước đối thủ ở chuỗi trận này với 2 trận thắng và 3 trận hòa.

Cán cân đối đầu lẫn khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng phản ánh rõ ưu thế nghiêng về Real Betis. Nếu tiếp tục thể hiện đúng phong độ đã giúp họ giành 4 chiến thắng trong 5 trận vừa qua, đội khách hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận tại Estadio de Riazor. Trong khi đó, Deportivo La Coruna sẽ phải nỗ lực vượt bậc nhằm phá dớp không thắng trước đối thủ khó chịu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Deportivo La Coruna · 0 thắng 3 hòa Real Betis · 2 thắng Deportivo La Coruna 0 - 1 Real Betis RB Real Betis 2 - 1 Deportivo La Coruna RB Deportivo La Coruna 1 - 1 Real Betis Hòa Real Betis 0 - 0 Deportivo La Coruna Hòa Deportivo La Coruna 2 - 2 Real Betis Hòa

Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất B H T T H 6 Trận 2-3-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới Real Betis 5 trận gần nhất T T T T B 6 Trận 5-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T 4 Atletico Madrid 6 4 1 1 +8 13 T T B T H … 6 Alaves 7 3 2 2 +5 11 H B B T T 7 Deportivo La Coruna 6 2 3 1 +2 9 B H T T H 8 Athletic Club 6 2 2 2 +1 8 H H T T B …

Tình hình lực lượng Deportivo La Coruna ✚ Angelino (Red Card) ✚ N. Carrillo (Ankle Injury) ✚ Angelino (Red Card) ✚ N. Carrillo (Ankle Injury) Real Betis ✚ D. Llorente (Broken nose) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) ✚ D. Llorente (Broken nose) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury)