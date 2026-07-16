TRỰC TIẾP Trực tiếp Derry City vs CSKA Sofia: Đội hình xuất phát Derry City chỉ có thất bại ở trận gần nhất, trong khi CSKA Sofia giành chiến thắng; lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về đội khách.

Derry City vs CSKA Sofia SẮP BẮT ĐẦU • 00:30 00:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Derry City và CSKA Sofia đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:30.

Cập nhật lúc 00:00 17/07/2026

Đội hình chính thức Derry City Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tiernan Lynch CSKA Sofia Sơ đồ 3-5-2 · HLV Hristo Yanev 1 Brian Maher 22 Conor Barr 25 Christy Grogan 3 Patrick McClean 19 Brandon Fleming 8 Adam O'Reilly 28 James Olayinka 14 Ellis Chapman 2 Barry Cotter 7 Michael Duffy 21 Kévin Santos 25 Dimitar Evtimov 14 Teodor Ivanov 30 Petko Panayotov 32 Facundo Rodríguez 2 Pastor 94 Isaac Solet 6 Bruno Jordão 8 Stefano Sensi 17 Ángelo Martino 28 Ioannis Pittas 9 Leandro Godoy Dự bị Derry City 26 Shea Callister 13 Tom Norcott 4 Jamie Stott 6 Robert Slevin 23 Cameron Dummigan 15 James Clarke 16 James McClean 17 Nick Twisk 35 Liam Kelly CSKA Sofia 31 Daniel Nikolov 91 Aleks Tunchev 5 Jean-Philippe Gbamin 19 Andrey Yordanov 3 Tamimou Ouorou 34 Vasil Kaymakanov 11 Mohamed Amine Brahimi 38 Léo Pereira 77 Alejandro Piedrahita Cập nhật đội hình lúc 00:00 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Derry City chạm trán CSKA Sofia tại UEFA Europa League vào lúc 00h30 ngày 17/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân The Ryan McBride Brandywell Stadium.

Những dữ liệu trước trận cho thấy CSKA Sofia đang nắm lợi thế nhất định về kết quả gần đây và đối đầu. Tuy nhiên, khoảng thông tin hiện có không đủ để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát thế trận hoặc tạo ra cách biệt rõ ràng.

Phong độ gần nhất tạo khác biệt ban đầu

Derry City bước vào trận đấu sau một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu khiến đội chủ nhà cần đặc biệt chú trọng khả năng nhập cuộc, duy trì sự tập trung và hạn chế những sai sót có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Ở chiều ngược lại, CSKA Sofia giành chiến thắng trong trận gần nhất. Kết quả này giúp đội khách có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn khi chuẩn bị cho chuyến làm khách tại The Ryan McBride Brandywell Stadium. Dù vậy, chỉ một kết quả gần nhất chưa đủ để phản ánh toàn bộ sức mạnh hoặc mức độ ổn định của đội bóng.

Đối đầu đang nghiêng về CSKA Sofia

Hai đội mới được ghi nhận đối đầu một lần. Trong lần chạm trán đó, Derry City không giành chiến thắng hay hòa, còn CSKA Sofia là đội giành phần thắng.

Xu hướng này mang lại lợi thế về tâm lý cho CSKA Sofia, đồng thời đặt Derry City vào nhiệm vụ phải tạo ra một màn trình diễn khác biệt so với lần gặp trước. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo; diễn biến thực tế vẫn phụ thuộc vào cách hai đội tổ chức trận đấu và xử lý các thời điểm quyết định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Derry City, ưu tiên đầu tiên có thể là xây dựng sự chắc chắn trong giai đoạn đầu trận. Sau thất bại gần nhất, đội chủ nhà cần tránh để đối thủ dễ dàng tạo áp lực và buộc phải duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến. Khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công cũng sẽ có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi Derry City thi đấu trên sân nhà.

CSKA Sofia nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và lợi thế đối đầu. Đội khách cần cân bằng giữa việc gây sức ép và kiểm soát rủi ro, bởi một thế trận quá cởi mở có thể tạo ra khoảng trống cho Derry City khai thác. Những tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân và khả năng giữ bóng dưới áp lực có thể trở thành điểm quyết định.

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định hai đội sẽ sử dụng hệ thống nào hay cá nhân nào giữ vai trò then chốt. Nhận định phù hợp nhất lúc này là cuộc đấu sẽ được định hình bởi khả năng duy trì kỷ luật, tận dụng cơ hội và phản ứng sau những thời điểm khó khăn.

Nhận định trước trận

Derry City có sân đấu quen thuộc, nhưng bước vào trận với kết quả gần nhất không thuận lợi. CSKA Sofia sở hữu hai điểm tựa gồm chiến thắng mới nhất và thành tích đối đầu tích cực hơn. Những yếu tố đó khiến đội khách có cơ sở để tự tin, song Derry City vẫn có thể tạo ra thế trận cạnh tranh nếu giữ được sự chắc chắn và cải thiện hiệu quả trong các pha chuyển trạng thái.

Đây là trận đấu mà sự kiên nhẫn có thể quan trọng không kém chất lượng tấn công. CSKA Sofia sẽ tìm cách duy trì đà kết quả tích cực, trong khi Derry City cần biến lợi thế sân nhà thành màn trình diễn có tổ chức và ổn định hơn. Cục diện cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đội xử lý tốt hơn các thời điểm bước ngoặt, thay vì chỉ dựa vào xu hướng đối đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Derry City · 0 thắng 0 hòa CSKA Sofia · 1 thắng CSKA Sofia 3 - 2 Derry City CS

Derry City 5 trận gần nhất B B T H B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới CSKA Sofia 5 trận gần nhất T T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới