TRỰC TIẾP Trực tiếp Dila vs Apollon Limassol: Apollon Limassol nới rộng cách biệt 0-3 Dila bước vào cuộc đối đầu Apollon Limassol với phong độ thắng một, thua một ở hai trận gần nhất tại Tengiz Burjanadze Stadium.

Dila 0 - 3 Apollon Limassol Hiệp 2 — phút 71' 71' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dila 0 - 3 Apollon Limassol.

67' Thẻ vàng Phút 67': I. Ljubic (Apollon Limassol) nhận thẻ vàng.

65' Thay người Phút 65' (Apollon Limassol): A. Ozbolt vào sân thay M. Brown.

62' Thẻ vàng Phút 62': B. Gaspar (Apollon Limassol) nhận thẻ vàng.

51' BÀN THẮNG! Apollon Limassol (0-3) Phút 51': T. Kikabidze (Dila) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 3.

50' Thẻ vàng Phút 50': B. Thomas (Apollon Limassol) nhận thẻ vàng.

46' Thay người Phút 46' (Dila): G. Kobakhidze vào sân thay A. Tall.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

40' Thẻ đỏ Phút 40': N. K. Donkor (Dila) nhận thẻ đỏ.

40' Thẻ vàng Phút 40': M. Brown (Apollon Limassol) nhận thẻ vàng.

28' BÀN THẮNG! Apollon Limassol (0-2) Phút 28': G. Weissbeck (Apollon Limassol) lập công (kiến tạo: B. Thomas). Tỷ số: 0 - 2.

14' BÀN THẮNG! Apollon Limassol (0-1) Phút 14': B. Thomas (Apollon Limassol) lập công (kiến tạo: L. Konomis). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Dila tiếp đón Apollon Limassol.

Cập nhật lúc 00:30 24/07/2026

Đội hình chính thức Dila Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Levan Korghalidze Apollon Limassol Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada 1 Davit Kereselidze 2 Tedo Kikabidze 13 Joao Victor de Araujo Costa 25 Lamar Yarbrough 14 Giorgi Jalaghonia 8 Lasha Menteshashvili 27 Alioune Oumar Tall 16 Mamin Sanyang 10 Otar Parulava 37 Nana Kofi Donkor 22 Shota Shekiladze 22 Philipp Kühn 76 Bruno Gaspar 37 Leonidas Konomis 44 Josef Kvida 14 Giorgos Malekkidis 77 Ivan Ljubić 27 Gaetan Weissbeck 5 Morgan Brown 11 Evangelos Andreou 30 Dani Escriche 23 Brandon Thomas Dự bị Dila 12 Luka Sanikidze 5 Maik Poeketie 33 Ramaric Etou 6 Claude Kouakou 7 Franklin Nyenetue 15 Georgii Kobakhidze 19 Badri Gogoberishvili 9 Mohamed Kanté 21 Zurab Museliani Apollon Limassol 31 Konstantinos Stylianou 41 Peter Leeuwenburgh 4 Emanuel Aiwu 129 Nearchos Zinonos 26 Antreas Shikkis 38 Konstantinos Balogiannis 12 Gustavo Assunção 17 Clinton Duodu 18 Andreas Athanasiou Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Trận đấu giữa Dila và Apollon Limassol tại UEFA Europa Conference League diễn ra lúc 23/07/2026 23:00 trên sân Tengiz Burjanadze Stadium. Dila có phong độ gần đây đan xen, với một chiến thắng và một thất bại trong hai trận gần nhất. Đây là cơ sở chính để đánh giá trạng thái hiện tại của đội chủ nhà trước cuộc đối đầu với đại diện Apollon Limassol.

Phong độ Dila chưa tạo được sự ổn định

Chuỗi kết quả gần nhất của Dila cho thấy đội bóng này chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối. Việc giành chiến thắng ở một trận nhưng nhận thất bại ở trận còn lại phản ánh phong độ có sự dao động, đồng thời khiến màn trình diễn sắp tới trở thành bài kiểm tra quan trọng về khả năng duy trì sự tập trung.

Trong bối cảnh dữ liệu chỉ ghi nhận hai kết quả gần nhất và không cung cấp tỷ số hoặc diễn biến cụ thể, chưa thể kết luận Dila đang vượt trội ở khía cạnh tấn công hay phòng ngự. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần thể hiện sự chắc chắn hơn nếu muốn kiểm soát thế trận trước Apollon Limassol.

Apollon Limassol là thử thách chưa thể xem nhẹ

Dữ liệu hiện có không cung cấp phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của Apollon Limassol. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để so sánh trực tiếp sức mạnh hai đội hay xác định bên nào đang có lợi thế rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Sự thiếu vắng các thông tin về cầu thủ không cho phép đưa ra đánh giá cụ thể về những vị trí có thể ảnh hưởng đến trận đấu. Tương tự, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc cách bố trí nhân sự mà hai đội sẽ sử dụng.

Những điểm đáng chú ý trước trận

Với Dila, yêu cầu quan trọng nhất là biến lợi thế sân Tengiz Burjanadze Stadium thành nền tảng cho một màn trình diễn nhất quán. Đội chủ nhà cần hạn chế sự dao động thể hiện qua hai kết quả gần nhất, đặc biệt ở khả năng giữ cự ly đội hình và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Trong khi đó, Apollon Limassol sẽ là đối thủ cần được Dila tiếp cận thận trọng do chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chính xác phong độ và cách vận hành của đội khách. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng bên nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm then chốt, thay vì chỉ dựa vào lợi thế sân nhà.

Nhận định trận đấu

Dila bước vào trận đấu với thành tích gần nhất gồm một chiến thắng và một thất bại. Chừng đó dữ liệu cho thấy đội chủ nhà có khả năng giành kết quả tích cực nhưng chưa đủ ổn định để được đánh giá cao một cách chắc chắn.

Do không có thêm thông tin về Apollon Limassol, lực lượng và chiến thuật của hai đội, trận đấu này chưa thể được dự đoán theo một kịch bản cụ thể. Điều có thể khẳng định là Dila cần duy trì sự cân bằng và tính kỷ luật, trong khi mọi đánh giá sâu hơn sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế của hai đội tại Tengiz Burjanadze Stadium.

Dila 5 trận gần nhất B T H B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới Apollon Limassol 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới