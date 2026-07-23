Trực tiếp Dila vs Apollon Limassol: Apollon Limassol nới rộng cách biệt 0-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Dila vs Apollon Limassol: Apollon Limassol nới rộng cách biệt 0-3

Văn Thể23/07/2026 18:41

Dila bước vào cuộc đối đầu Apollon Limassol với phong độ thắng một, thua một ở hai trận gần nhất tại Tengiz Burjanadze Stadium.

Dila0 - 3Apollon LimassolHiệp 2 — phút 71'
  • 71'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Dila 0 - 3 Apollon Limassol.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': I. Ljubic (Apollon Limassol) nhận thẻ vàng.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Apollon Limassol): A. Ozbolt vào sân thay M. Brown.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': B. Gaspar (Apollon Limassol) nhận thẻ vàng.

  • 51'BÀN THẮNG! Apollon Limassol (0-3)

    Phút 51': T. Kikabidze (Dila) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 3.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': B. Thomas (Apollon Limassol) nhận thẻ vàng.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Dila): G. Kobakhidze vào sân thay A. Tall.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 40'Thẻ đỏ

    Phút 40': N. K. Donkor (Dila) nhận thẻ đỏ.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': M. Brown (Apollon Limassol) nhận thẻ vàng.

  • 28'BÀN THẮNG! Apollon Limassol (0-2)

    Phút 28': G. Weissbeck (Apollon Limassol) lập công (kiến tạo: B. Thomas). Tỷ số: 0 - 2.

  • 14'BÀN THẮNG! Apollon Limassol (0-1)

    Phút 14': B. Thomas (Apollon Limassol) lập công (kiến tạo: L. Konomis). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Dila tiếp đón Apollon Limassol.

Cập nhật lúc 00:30 24/07/2026

Đội hình chính thức
Dila
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Levan Korghalidze
Apollon Limassol
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hernan Losada
1
Davit Kereselidze
2
Tedo Kikabidze
13
Joao Victor de Araujo Costa
25
Lamar Yarbrough
14
Giorgi Jalaghonia
8
Lasha Menteshashvili
27
Alioune Oumar Tall
16
Mamin Sanyang
10
Otar Parulava
37
Nana Kofi Donkor
22
Shota Shekiladze
22
Philipp Kühn
76
Bruno Gaspar
37
Leonidas Konomis
44
Josef Kvida
14
Giorgos Malekkidis
77
Ivan Ljubić
27
Gaetan Weissbeck
5
Morgan Brown
11
Evangelos Andreou
30
Dani Escriche
23
Brandon Thomas
Dự bị
Dila
12 Luka Sanikidze5 Maik Poeketie33 Ramaric Etou6 Claude Kouakou7 Franklin Nyenetue15 Georgii Kobakhidze19 Badri Gogoberishvili9 Mohamed Kanté21 Zurab Museliani
Apollon Limassol
31 Konstantinos Stylianou41 Peter Leeuwenburgh4 Emanuel Aiwu129 Nearchos Zinonos26 Antreas Shikkis38 Konstantinos Balogiannis12 Gustavo Assunção17 Clinton Duodu18 Andreas Athanasiou
Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Trận đấu giữa Dila và Apollon Limassol tại UEFA Europa Conference League diễn ra lúc 23/07/2026 23:00 trên sân Tengiz Burjanadze Stadium. Dila có phong độ gần đây đan xen, với một chiến thắng và một thất bại trong hai trận gần nhất. Đây là cơ sở chính để đánh giá trạng thái hiện tại của đội chủ nhà trước cuộc đối đầu với đại diện Apollon Limassol.

Phong độ Dila chưa tạo được sự ổn định

Chuỗi kết quả gần nhất của Dila cho thấy đội bóng này chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối. Việc giành chiến thắng ở một trận nhưng nhận thất bại ở trận còn lại phản ánh phong độ có sự dao động, đồng thời khiến màn trình diễn sắp tới trở thành bài kiểm tra quan trọng về khả năng duy trì sự tập trung.

Trong bối cảnh dữ liệu chỉ ghi nhận hai kết quả gần nhất và không cung cấp tỷ số hoặc diễn biến cụ thể, chưa thể kết luận Dila đang vượt trội ở khía cạnh tấn công hay phòng ngự. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần thể hiện sự chắc chắn hơn nếu muốn kiểm soát thế trận trước Apollon Limassol.

Apollon Limassol là thử thách chưa thể xem nhẹ

Dữ liệu hiện có không cung cấp phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của Apollon Limassol. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để so sánh trực tiếp sức mạnh hai đội hay xác định bên nào đang có lợi thế rõ ràng trước giờ bóng lăn.

Sự thiếu vắng các thông tin về cầu thủ không cho phép đưa ra đánh giá cụ thể về những vị trí có thể ảnh hưởng đến trận đấu. Tương tự, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc cách bố trí nhân sự mà hai đội sẽ sử dụng.

Những điểm đáng chú ý trước trận

Với Dila, yêu cầu quan trọng nhất là biến lợi thế sân Tengiz Burjanadze Stadium thành nền tảng cho một màn trình diễn nhất quán. Đội chủ nhà cần hạn chế sự dao động thể hiện qua hai kết quả gần nhất, đặc biệt ở khả năng giữ cự ly đội hình và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Trong khi đó, Apollon Limassol sẽ là đối thủ cần được Dila tiếp cận thận trọng do chưa có đủ dữ liệu để đánh giá chính xác phong độ và cách vận hành của đội khách. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng bên nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm then chốt, thay vì chỉ dựa vào lợi thế sân nhà.

Nhận định trận đấu

Dila bước vào trận đấu với thành tích gần nhất gồm một chiến thắng và một thất bại. Chừng đó dữ liệu cho thấy đội chủ nhà có khả năng giành kết quả tích cực nhưng chưa đủ ổn định để được đánh giá cao một cách chắc chắn.

Do không có thêm thông tin về Apollon Limassol, lực lượng và chiến thuật của hai đội, trận đấu này chưa thể được dự đoán theo một kịch bản cụ thể. Điều có thể khẳng định là Dila cần duy trì sự cân bằng và tính kỷ luật, trong khi mọi đánh giá sâu hơn sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế của hai đội tại Tengiz Burjanadze Stadium.

Dila
5 trận gần nhất
BTHBT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
2
Thủng lưới
Apollon Limassol
5 trận gần nhất
HTTBB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Dila vs Apollon Limassol: Apollon Limassol nới rộng cách biệt 0-3
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