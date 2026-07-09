TRỰC TIẾP Trực tiếp Dila vs Virtus: Hiệp 2 bắt đầu, Dila dẫn 2-1 Dila tiếp đón Virtus trên sân Tengiz Burjanadze trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League, với lợi thế nhẹ từ lịch sử đối đầu gần nhất nghiêng về đội chủ nhà.

Dila 2 - 1 Virtus Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dila 2 - 1 Virtus.

46' Thay người Phút 46' (Dila): M. Kante vào sân thay B. Gogoberishvili.

46' Thay người Phút 46' (Virtus): S. Santi vào sân thay S. Benincasa.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': A. Tali (Dila) nhận thẻ vàng.

14' BÀN THẮNG! Dila (2-1) Phút 14': B. Anoff (Dila) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

8' BÀN THẮNG! Dila (1-1) Phút 8': S. Shekiladze (Dila) lập công (kiến tạo: B. Gogoberishvili). Tỷ số: 1 - 1.

6' Thẻ vàng Phút 6': A. Amati (Virtus) nhận thẻ vàng.

3' BÀN THẮNG! Virtus (0-1) Phút 3': S. Benincasa (Virtus) lập công (kiến tạo: A. Golinucci). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Dila tiếp đón Virtus.

Cập nhật lúc 00:08 10/07/2026

Dila sẽ đón tiếp Virtus trên sân nhà Tengiz Burjanadze Stadium vào lúc 23h00 ngày 09/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau tại đấu trường châu Âu cấp câu lạc bộ.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Xét về lịch sử đối đầu, Dila đang có phần nhỉnh hơn Virtus. Trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Dila đã giành chiến thắng, trong khi Virtus chưa có được kết quả khả quan trước đối thủ này. Đây có thể là yếu tố tâm lý tích cực cho đại diện chủ nhà khi bước vào trận đấu lần này.

Lợi thế sân nhà

Thi đấu trên sân nhà Tengiz Burjanadze Stadium, Dila sẽ có cơ hội tận dụng sự ủng hộ từ khán giả nhà cùng sự am hiểu mặt sân để triển khai lối chơi chủ động. Trong các trận đấu tại vòng bảng hay vòng loại của các giải đấu cúp châu Âu, yếu tố sân nhà thường đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với những đội bóng có quy mô vừa và nhỏ như Dila.

Virtus tìm cơ hội xoay chuyển tình thế

Về phía Virtus, đội bóng sẽ cần một màn trình diễn tốt hơn so với lần đối đầu trước để có thể thay đổi cục diện lịch sử gặp gỡ với Dila. Việc phải làm khách trên sân đối phương chắc chắn sẽ là thử thách không nhỏ, tuy nhiên đấu trường cúp châu Âu luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ và là cơ hội để các đội bóng khẳng định mình.

Nhận định chiến thuật

Với lợi thế sân nhà cùng kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất, Dila được kỳ vọng sẽ nhập cuộc với tâm thế tự tin hơn. Ngược lại, Virtus cần thể hiện sự tiến bộ và khắc phục những hạn chế đã bộc lộ trước đó nếu muốn có được kết quả thuận lợi trên sân khách. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ diễn ra với tính cạnh tranh cao khi cả hai đội đều có động lực riêng để hướng đến một kết quả tốt tại đấu trường Europa Conference League.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/07/2026: Dila 2 - 1 Virtus

Phong độ gần đây của Dila

09/07/2026: Dila 2-1 Virtus (Thắng)

01/07/2026: Dinamo Tbilisi 0-0 Dila (Hòa)

28/06/2026: Dila 0-1 Torpedo Kutaisi (Thua)

22/06/2026: Dila 3-0 Rustavi (Thắng)

16/06/2026: Dila 3-1 Spaeri (Thắng)

Phong độ gần đây của Virtus

30/06/2026: Virtus 2-3 Vardar Skopje (Thua)

16/05/2026: Virtus 2-1 La Fiorita (Thắng)

13/05/2026: Domagnano 2-1 Virtus (Thua)

09/05/2026: Virtus 2-1 Domagnano (Thắng)

07/05/2026: Juvenes / Dogana 0-2 Virtus (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Dila (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Virtus (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Dila: Không có thông tin chấn thương

Virtus: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Dila thắng: 33%

Hòa: 33%

Virtus thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Dila: bàn

Virtus: bàn

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