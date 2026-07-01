TRỰC TIẾP Trực tiếp Dinamo Tbilisi vs FK Zalgiris Vilnius: Hiệp 2 bắt đầu, Dinamo Tbilisi dẫn 3-0 Dinamo Tbilisi gặp FK Zalgiris Vilnius tại Mikheil Meskhi Stadium, trong trận đấu mà phong độ gần đây nghiêng nhẹ về đội khách còn đối đầu đang cân bằng.

Dinamo Tbilisi 3 - 0 FK Zalgiris Vilnius Hiệp 2 — phút 54' 54' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dinamo Tbilisi 3 - 0 FK Zalgiris Vilnius.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

44' Thẻ vàng Phút 44': D. Koy Lupano (FK Zalgiris Vilnius) nhận thẻ vàng.

36' Thẻ vàng Phút 36': D. Franke (FK Zalgiris Vilnius) nhận thẻ vàng.

30' BÀN THẮNG! Dinamo Tbilisi (3-0) Phút 30': N. Ugrekhelidze (Dinamo Tbilisi) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

26' BÀN THẮNG! Dinamo Tbilisi (2-0) Phút 26': Leo Santos (Dinamo Tbilisi) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

14' BÀN THẮNG! Dinamo Tbilisi (1-0) Phút 14': N. Kurdic (Dinamo Tbilisi) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Tbilisi tiếp đón FK Zalgiris Vilnius.

Cập nhật lúc 01:12 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Dinamo Tbilisi sẽ đối đầu FK Zalgiris Vilnius tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân Mikheil Meskhi Stadium.

Đây là màn so tài có sự cân bằng nhất định về lịch sử đối đầu, nhưng những diễn biến gần đây cho thấy FK Zalgiris Vilnius đang bước vào trận đấu với nhịp thi đấu tích cực hơn. Dinamo Tbilisi cần tận dụng tối đa yếu tố sân nhà để tạo thế chủ động ngay từ đầu.

Phong độ gần đây nghiêng về FK Zalgiris Vilnius

Dinamo Tbilisi có phong độ gần nhất gồm 1 trận thắng và 1 trận hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng Georgia duy trì được sự ổn định, đặc biệt ở khả năng tránh thất bại. Tuy nhiên, số trận được cung cấp chưa đủ để đưa ra đánh giá rộng hơn về hiệu suất của đội trong giai đoạn hiện tại.

Trong khi đó, FK Zalgiris Vilnius toàn thắng 2 trận gần nhất. Đây là điểm tựa đáng chú ý trước chuyến làm khách tại Mikheil Meskhi Stadium. Hai chiến thắng liên tiếp có thể giúp đội bóng Lithuania nhập cuộc với sự tự tin cao hơn, đồng thời tạo sức ép lên Dinamo Tbilisi nếu đội chủ nhà không kiểm soát tốt những phút đầu trận.

Thế đối đầu vẫn cân bằng

Hai đội mới có 1 lần đối đầu gần nhất, với kết quả Dinamo Tbilisi thắng 0, hòa 1 và FK Zalgiris Vilnius thắng 0. Như vậy, chưa đội nào tạo được ưu thế rõ ràng trong cặp đấu này.

Kết quả hòa ở lần chạm trán gần nhất cũng cho thấy khoảng cách giữa hai đội không dễ được phân định chỉ bằng yếu tố lịch sử. Vì thế, diễn biến trên sân và khả năng tận dụng từng thời điểm sẽ có ý nghĩa lớn hơn những tham chiếu từ quá khứ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dinamo Tbilisi nhiều khả năng sẽ cố gắng xây dựng thế trận chủ động khi được chơi trên sân nhà. Ưu tiên của đội bóng này là duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế để FK Zalgiris Vilnius có khoảng trống chuyển trạng thái và kiên nhẫn tìm thời điểm tăng tốc.

Ở chiều ngược lại, phong độ toàn thắng trong 2 trận gần nhất có thể khuyến khích FK Zalgiris Vilnius chơi với tâm lý chủ động hơn. Đội khách cần giữ được sự cân bằng giữa việc gây áp lực và bảo vệ cấu trúc phòng ngự, bởi một thế trận quá cởi mở có thể khiến họ đánh mất lợi thế về sự ổn định.

Do dữ liệu hiện có không cung cấp đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật cụ thể, chưa thể xác định những cuộc đối đầu cá nhân hoặc phương án nhân sự có ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu. Trọng tâm vì vậy nằm ở cách hai đội kiểm soát không gian, xử lý bóng trong những thời điểm chịu áp lực và chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Nhận định trước trận

FK Zalgiris Vilnius có lợi thế nhất định về phong độ khi đã thắng 2 trận gần nhất, trong khi Dinamo Tbilisi vẫn cho thấy sự ổn định với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, việc thi đấu tại Mikheil Meskhi Stadium giúp Dinamo Tbilisi có cơ sở để hướng đến một thế trận chặt chẽ và giàu tính cạnh tranh.

Với lịch sử đối đầu đang cân bằng, trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng cơ hội trong từng giai đoạn. Dinamo Tbilisi cần biến ưu thế sân nhà thành sức ép thực tế, còn FK Zalgiris Vilnius phải chứng minh chuỗi phong độ tích cực có thể được duy trì khi thi đấu trên sân khách.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu khó dự đoán theo hướng một chiều. Phong độ gần đây tạo thêm niềm tin cho FK Zalgiris Vilnius, nhưng Dinamo Tbilisi vẫn có cơ hội cạnh tranh nếu kiểm soát tốt nhịp độ và không để đội khách phát huy khả năng chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dinamo Tbilisi · 0 thắng 1 hòa FK Zalgiris Vilnius · 0 thắng FK Zalgiris Vilnius 0 - 0 Dinamo Tbilisi Hòa

Dinamo Tbilisi 5 trận gần nhất T H T H B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới FK Zalgiris Vilnius 5 trận gần nhất B T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới