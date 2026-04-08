TRỰC TIẾP Trực tiếp Dinamo Zagreb vs Kauno Žalgiris: Dinamo Zagreb ép sân, chưa có bàn thắng Dinamo Zagreb chạm trán Kauno Žalgiris tại Stadion Maksimir lúc 01h00 ngày 05/08/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Champions League.

Dinamo Zagreb 0 - 0 Kauno Žalgiris Hiệp 1 — phút 27' 27' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' Dinamo Zagreb ép sân Cầm bóng: Dinamo Zagreb 75 - 25 Kauno Žalgiris, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

13' Dinamo Zagreb ép sân Cầm bóng: Dinamo Zagreb 83 - 17 Kauno Žalgiris, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Zagreb tiếp đón Kauno Žalgiris.

Cập nhật lúc 01:27 05/08/2026

Đội hình chính thức Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-3-3 Kauno Žalgiris Sơ đồ 4-1-4-1 44 Ivan Filipovic 25 Moris Valincic 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 22 Matteo Pérez Vinlöf 7 Luka Stojkovic 27 Josip Misic 8 Miha Zajc 21 Mateo Lisica 9 Dion Beljo 11 Arbër Hoxha 55 Tomas Švedkauskas 45 Joris Moutachy 3 Anton Tolordava 77 Rokas Lekiatas 33 Marko Konatar 32 Franco Baldassarra 9 Leon Krekovic 7 Amine Benchaib 14 Vykintas Slivka 70 Fabien Ourega 19 Renan Oliveira Dự bị Dinamo Zagreb 1 Danijel Zagorac 3 Bruno Goda 6 Stjepan Radeljic 10 Gabriel Vidovic 13 Paul Tabinas 14 Smail Prevljak 15 Niko Galesic 30 Fran Topic 33 Ivan Nevistic Kauno Žalgiris 4 Luka Racic 8 Yukiyoshi Karashima 10 Gratas Sirgėdas 15 Léo Ribeiro 17 Ivan Fiolic 20 Anthony Kalik 22 Deividas Mikelionis 23 Aldayr Hernández 24 Motiejus Burba Cập nhật đội hình lúc 00:24 05/08/2026

Dinamo Zagreb Thống kê Kauno Žalgiris 75% Kiểm soát bóng 25% 4 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 0 Phạm lỗi 3

Thông tin trận đấu

Dinamo Zagreb sẽ đối đầu Kauno Žalgiris tại Stadion Maksimir trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 05/08/2026.

Đây là cuộc so tài được chú ý bởi hai đội sẽ phải thể hiện khả năng tổ chức lối chơi và sự chính xác trong các thời điểm quan trọng. Lợi thế sân Stadion Maksimir giúp Dinamo Zagreb có điểm tựa quen thuộc, trong khi Kauno Žalgiris cần duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu.

Nhận định trước trận

Không có đủ dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến để đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan giữa hai đội. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách mỗi bên nhập cuộc, kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng các cơ hội tạo ra.

Dinamo Zagreb có thể được kỳ vọng tận dụng không gian sân nhà để chủ động hơn, nhưng Kauno Žalgiris vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế những tình huống chuyển trạng thái nguy hiểm. Những chi tiết chiến thuật như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận tại Stadion Maksimir.

Những điểm đáng chú ý

Trận đấu diễn ra tại Stadion Maksimir.

Thời gian thi đấu: 01h00 ngày 05/08/2026.

Hai đội: Dinamo Zagreb và Kauno Žalgiris.

Giải đấu: UEFA Champions League.

Nhận định chung

Dinamo Zagreb và Kauno Žalgiris đều đứng trước một trận đấu đòi hỏi sự chặt chẽ trong cách tiếp cận. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và nhân sự, chưa thể xác định đội chiếm ưu thế rõ ràng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát thế trận, sự tỉnh táo trong phòng ngự và hiệu quả xử lý cơ hội của hai bên.

Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất T H H B Kauno Žalgiris 5 trận gần nhất T H T H