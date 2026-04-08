Trực tiếp Dinamo Zagreb vs Kauno Žalgiris: Hết hiệp 1, Dinamo Zagreb dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Dinamo Zagreb vs Kauno Žalgiris: Hết hiệp 1, Dinamo Zagreb dẫn 2-0

Văn Thể04/08/2026 20:38

Dinamo Zagreb chạm trán Kauno Žalgiris tại Stadion Maksimir lúc 01h00 ngày 05/08/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Champions League.

Dinamo Zagreb2 - 0Kauno ŽalgirisNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 37'Dinamo Zagreb ép sân

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 76 - 24 Kauno Žalgiris, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3.

  • 33'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (2-0)

    Phút 33': Scott McKenna () lập công (kiến tạo: Matteo Pérez Vinlöf). Tỷ số: 2 - 0.

  • 31'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (1-0)

    Phút 31': Miha Zajc () lập công (kiến tạo: Luka Stojkovic). Tỷ số: 1 - 0.

  • 25'Dinamo Zagreb ép sân

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 75 - 25 Kauno Žalgiris, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

  • 13'Dinamo Zagreb ép sân

    Cầm bóng: Dinamo Zagreb 83 - 17 Kauno Žalgiris, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Dinamo Zagreb tiếp đón Kauno Žalgiris.

Cập nhật lúc 01:49 05/08/2026

Đội hình chính thức
Dinamo Zagreb
Sơ đồ 4-3-3
Kauno Žalgiris
Sơ đồ 4-1-4-1
44
Ivan Filipovic
25
Moris Valincic
36
Sergi Domínguez
26
Scott McKenna
22
Matteo Pérez Vinlöf
7
Luka Stojkovic
27
Josip Misic
8
Miha Zajc
21
Mateo Lisica
9
Dion Beljo
11
Arbër Hoxha
55
Tomas Švedkauskas
45
Joris Moutachy
3
Anton Tolordava
77
Rokas Lekiatas
33
Marko Konatar
32
Franco Baldassarra
9
Leon Krekovic
7
Amine Benchaib
14
Vykintas Slivka
70
Fabien Ourega
19
Renan Oliveira
Dự bị
Dinamo Zagreb
1 Danijel Zagorac3 Bruno Goda6 Stjepan Radeljic10 Gabriel Vidovic13 Paul Tabinas14 Smail Prevljak15 Niko Galesic30 Fran Topic33 Ivan Nevistic
Kauno Žalgiris
4 Luka Racic8 Yukiyoshi Karashima10 Gratas Sirgėdas15 Léo Ribeiro17 Ivan Fiolic20 Anthony Kalik22 Deividas Mikelionis23 Aldayr Hernández24 Motiejus Burba
Cập nhật đội hình lúc 00:24 05/08/2026
Dinamo ZagrebThống kêKauno Žalgiris
76%
Kiểm soát bóng
24%
5
Dứt điểm
0
1
Trúng đích
0
3
Phạt góc
0
1
Phạm lỗi
3
0
Việt vị
1

Thông tin trận đấu

Dinamo Zagreb sẽ đối đầu Kauno Žalgiris tại Stadion Maksimir trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 05/08/2026.

Đây là cuộc so tài được chú ý bởi hai đội sẽ phải thể hiện khả năng tổ chức lối chơi và sự chính xác trong các thời điểm quan trọng. Lợi thế sân Stadion Maksimir giúp Dinamo Zagreb có điểm tựa quen thuộc, trong khi Kauno Žalgiris cần duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu.

Nhận định trước trận

Không có đủ dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến để đưa ra đánh giá cụ thể về tương quan giữa hai đội. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách mỗi bên nhập cuộc, kiểm soát khu vực giữa sân và tận dụng các cơ hội tạo ra.

Dinamo Zagreb có thể được kỳ vọng tận dụng không gian sân nhà để chủ động hơn, nhưng Kauno Žalgiris vẫn có cơ hội gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế những tình huống chuyển trạng thái nguy hiểm. Những chi tiết chiến thuật như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận tại Stadion Maksimir.

Những điểm đáng chú ý

  • Trận đấu diễn ra tại Stadion Maksimir.
  • Thời gian thi đấu: 01h00 ngày 05/08/2026.
  • Hai đội: Dinamo Zagreb và Kauno Žalgiris.
  • Giải đấu: UEFA Champions League.

Nhận định chung

Dinamo Zagreb và Kauno Žalgiris đều đứng trước một trận đấu đòi hỏi sự chặt chẽ trong cách tiếp cận. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và nhân sự, chưa thể xác định đội chiếm ưu thế rõ ràng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát thế trận, sự tỉnh táo trong phòng ngự và hiệu quả xử lý cơ hội của hai bên.

Dinamo Zagreb
5 trận gần nhất
THHB
Kauno Žalgiris
5 trận gần nhất
THTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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