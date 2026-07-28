Trực tiếp Dinamo Zagreb vs Thun: Đội hình xuất phát

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Dinamo Zagreb vs Thun: Đội hình xuất phát

Văn Thể28/07/2026 19:57

Dinamo Zagreb tiếp Thun tại Stadion Maksimir lúc 01:00 ngày 29/07/2026; lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Dinamo ZagrebvsThunSẮP BẮT ĐẦU • 01:00
  • 01:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Dinamo Zagreb và Thun đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:20 29/07/2026

Đội hình chính thức
Dinamo Zagreb
Sơ đồ 4-3-3
Thun
Sơ đồ 4-4-2
44
Ivan Filipovic
25
Moris Valincic
36
Sergi Domínguez
26
Scott McKenna
3
Bruno Goda
10
Gabriel Vidovic
27
Josip Misic
8
Miha Zajc
21
Mateo Lisica
9
Dion Beljo
99
Mislav Orsic
1
Niklas Steffen
47
Fabio Fehr
19
Jan Bamert
23
Marco Bürki
27
Michael Heule
70
Nils Reichmuth
16
Justin Roth
13
Nassim Zoukit
78
Valmir Matoshi
9
Furkan Dursun
96
Brighton Labeau
Dự bị
Dinamo Zagreb
1 Danijel Zagorac6 Stjepan Radeljic11 Arbër Hoxha13 Paul Tabinas15 Niko Galesic22 Matteo Pérez Vinlöf30 Fran Topic33 Ivan Nevistic41 Sven Sunta
Thun
5 Nicolas Bürgy11 Layton Stewart17 Ashvin Balaruban18 Christopher Ibayi21 Dorian Derbaci25 Tim Spycher30 Nico Maier33 Marc Gutbub37 Lucien Dähler
Cập nhật đội hình lúc 00:20 29/07/2026

Thông tin trận đấu

Dinamo Zagreb sẽ đối đầu Thun tại Stadion Maksimir trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 29/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu lịch sử đối đầu rất hạn chế. Vì vậy, những đánh giá trước trận cần được tiếp cận thận trọng, tập trung vào thông tin đã được xác nhận thay vì mở rộng sang các yếu tố chưa có cơ sở.

Thế đối đầu cân bằng

Dinamo Zagreb và Thun mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là hai đội hòa nhau, trong khi chưa đội nào giành chiến thắng.

Chi tiết này cho thấy cán cân giữa hai đội chưa nghiêng về bên nào trong mẫu dữ liệu hiện có. Tuy nhiên, một lần chạm trán là chưa đủ để hình thành kết luận rộng hơn về ưu thế lâu dài, phong độ đối đầu hay khả năng kiểm soát trận đấu của mỗi đội.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng

Thông tin được cung cấp không bao gồm thành tích các trận gần đây, vị trí của hai đội, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến. Do đó, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn, cũng như mức độ ảnh hưởng của các vấn đề nhân sự trước giờ bóng lăn.

Bên cạnh đó, dữ liệu hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật, cách vận hành lối chơi hoặc những cá nhân có thể tạo khác biệt. Việc khẳng định một đội sẽ chủ động kiểm soát bóng, chơi phòng ngự phản công hay tạo sức ép từ đầu sẽ vượt quá cơ sở được xác nhận.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Điểm chắc chắn duy nhất từ lịch sử đối đầu gần nhất là sự cân bằng, khi Dinamo Zagreb và Thun đều chưa thắng và trận đấu được ghi nhận kết thúc với kết quả hòa. Stadion Maksimir là địa điểm diễn ra cuộc so tài, nhưng dữ liệu không cung cấp thêm căn cứ để đánh giá lợi thế cụ thể của đội nào.

Vì vậy, trận đấu này nên được nhìn nhận như một cuộc đối đầu chưa có bên tạo được ưu thế rõ ràng trong thông tin lịch sử được ghi nhận. Những yếu tố như đội hình xuất phát, phong độ thực tế và cách tiếp cận chiến thuật sẽ có vai trò quan trọng, nhưng chưa thể kết luận trước khi có thêm dữ liệu chính thức.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Dinamo Zagreb · 0 thắng1 hòaThun · 0 thắng
22/07/2026
Thun
1 - 1
Dinamo Zagreb
Hòa
Dinamo Zagreb
5 trận gần nhất
HHTTT
Thun
5 trận gần nhất
HBH
Tình hình lực lượng
Dinamo Zagreb
Luka Stojkovic (Red Card Suspension)
Thun
Mattias Käit (Foot Injury)
Michael Heule (Muscle Injury)
Genís Montolio (Cruciate Ligament Tear)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Dinamo Zagreb vs Thun: Đội hình xuất phát
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO