Trực tiếp Dinamo Zagreb vs Thun: Hết hai hiệp chính, chờ hiệp phụ, hòa 2-2

TRỰC TIẾPTrực tiếp Dinamo Zagreb vs Thun: Hết hai hiệp chính, chờ hiệp phụ, hòa 2-2
Dinamo Zagreb tiếp Thun tại Stadion Maksimir lúc 01:00 ngày 29/07/2026; lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.
- 98'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 76 - 24 Thun, dứt điểm 23 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 13 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 1 - 3.
- 91'Thay người
Phút 91' (): Niko Galesic vào sân thay Sergi Domínguez.
- 86'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 73 - 27 Thun, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 10 - 1; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 1 - 1.
- 78'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (2-2)
Phút 78': Lukas Kacavenda () lập công (kiến tạo: Fran Topic). Tỷ số: 2 - 2.
- 77'Thay người
Phút 77' (): Lucien Dähler vào sân thay Nils Reichmuth.
- 74'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 71 - 29 Thun, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 8 - 1; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 0.
- 74'BÀN THẮNG! Dinamo Zagreb (1-2)
Phút 74': Dion Beljo () lập công (kiến tạo: Moris Valincic). Tỷ số: 1 - 2.
- 68'Thay người
Phút 68' (): Nicolas Bürgy vào sân thay Brighton Labeau.
- 67'Thẻ đỏ
Phút 67': Marco Bürki () nhận thẻ đỏ.
- 66'VAR
Phút 66': VAR — Marco Bürki ().
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': Fran Topic () nhận thẻ vàng.
- 62'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 69 - 31 Thun, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Josip Misic () nhận thẻ vàng.
- 59'Thay người
Phút 59' (): Arbër Hoxha vào sân thay Mislav Orsic.
- 58'Thay người
Phút 58' (): Lukas Kacavenda vào sân thay Gabriel Vidovic.
- 58'Thay người
Phút 58' (): Nico Maier vào sân thay Nassim Zoukit.
- 58'Thay người
Phút 58' (): Fran Topic vào sân thay Mateo Lisica.
- 50'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 70 - 30 Thun, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Marc Gutbub vào sân thay Furkan Dursun.
- 46'Thay người
Phút 46' (): Matteo Pérez Vinlöf vào sân thay Bruno Goda.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 37'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 69 - 31 Thun, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 6 - 2.
- 26'Thẻ vàng
Phút 26': Bruno Goda () nhận thẻ vàng.
- 25'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 66 - 34 Thun, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 0.
- 22'BÀN THẮNG! Thun (0-2)
Phút 22': Marco Bürki () lập công (kiến tạo: Fabio Fehr). Tỷ số: 0 - 2.
- 21'Thẻ vàng
Phút 21': Miha Zajc () nhận thẻ vàng.
- 13'Dinamo Zagreb ép sân
Cầm bóng: Dinamo Zagreb 66 - 34 Thun, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.
- 4'BÀN THẮNG! Thun (0-1)
Phút 4': Brighton Labeau () lập công (kiến tạo: Nassim Zoukit). Tỷ số: 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Dinamo Zagreb tiếp đón Thun.
Cập nhật lúc 03:20 29/07/2026
Thông tin trận đấu
Dinamo Zagreb sẽ đối đầu Thun tại Stadion Maksimir trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 29/07/2026.
Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu lịch sử đối đầu rất hạn chế. Vì vậy, những đánh giá trước trận cần được tiếp cận thận trọng, tập trung vào thông tin đã được xác nhận thay vì mở rộng sang các yếu tố chưa có cơ sở.
Thế đối đầu cân bằng
Dinamo Zagreb và Thun mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là hai đội hòa nhau, trong khi chưa đội nào giành chiến thắng.
Chi tiết này cho thấy cán cân giữa hai đội chưa nghiêng về bên nào trong mẫu dữ liệu hiện có. Tuy nhiên, một lần chạm trán là chưa đủ để hình thành kết luận rộng hơn về ưu thế lâu dài, phong độ đối đầu hay khả năng kiểm soát trận đấu của mỗi đội.
Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng
Thông tin được cung cấp không bao gồm thành tích các trận gần đây, vị trí của hai đội, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến. Do đó, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn, cũng như mức độ ảnh hưởng của các vấn đề nhân sự trước giờ bóng lăn.
Bên cạnh đó, dữ liệu hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật, cách vận hành lối chơi hoặc những cá nhân có thể tạo khác biệt. Việc khẳng định một đội sẽ chủ động kiểm soát bóng, chơi phòng ngự phản công hay tạo sức ép từ đầu sẽ vượt quá cơ sở được xác nhận.
Nhận định trước giờ bóng lăn
Điểm chắc chắn duy nhất từ lịch sử đối đầu gần nhất là sự cân bằng, khi Dinamo Zagreb và Thun đều chưa thắng và trận đấu được ghi nhận kết thúc với kết quả hòa. Stadion Maksimir là địa điểm diễn ra cuộc so tài, nhưng dữ liệu không cung cấp thêm căn cứ để đánh giá lợi thế cụ thể của đội nào.
Vì vậy, trận đấu này nên được nhìn nhận như một cuộc đối đầu chưa có bên tạo được ưu thế rõ ràng trong thông tin lịch sử được ghi nhận. Những yếu tố như đội hình xuất phát, phong độ thực tế và cách tiếp cận chiến thuật sẽ có vai trò quan trọng, nhưng chưa thể kết luận trước khi có thêm dữ liệu chính thức.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)