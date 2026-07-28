TRỰC TIẾP Trực tiếp Dinamo Zagreb vs Thun: Hết hiệp 1, Thun dẫn 2-0 Dinamo Zagreb tiếp Thun tại Stadion Maksimir lúc 01:00 ngày 29/07/2026; lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Dinamo Zagreb 0 - 2 Thun Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

37' Dinamo Zagreb ép sân Cầm bóng: Dinamo Zagreb 69 - 31 Thun, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 6 - 2.

26' Thẻ vàng Phút 26': Bruno Goda () nhận thẻ vàng.

25' Dinamo Zagreb ép sân Cầm bóng: Dinamo Zagreb 66 - 34 Thun, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 0.

22' BÀN THẮNG! Thun (0-2) Phút 22': Marco Bürki () lập công (kiến tạo: Fabio Fehr). Tỷ số: 0 - 2.

21' Thẻ vàng Phút 21': Miha Zajc () nhận thẻ vàng.

13' Dinamo Zagreb ép sân Cầm bóng: Dinamo Zagreb 66 - 34 Thun, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

4' BÀN THẮNG! Thun (0-1) Phút 4': Brighton Labeau () lập công (kiến tạo: Nassim Zoukit). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Zagreb tiếp đón Thun.

Cập nhật lúc 01:50 29/07/2026

Đội hình chính thức Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-3-3 Thun Sơ đồ 4-4-2 44 Ivan Filipovic 25 Moris Valincic 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 3 Bruno Goda 10 Gabriel Vidovic 27 Josip Misic 8 Miha Zajc 21 Mateo Lisica 9 Dion Beljo 99 Mislav Orsic 1 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 19 Jan Bamert 23 Marco Bürki 27 Michael Heule 70 Nils Reichmuth 16 Justin Roth 13 Nassim Zoukit 78 Valmir Matoshi 9 Furkan Dursun 96 Brighton Labeau Dự bị Dinamo Zagreb 1 Danijel Zagorac 6 Stjepan Radeljic 11 Arbër Hoxha 13 Paul Tabinas 15 Niko Galesic 22 Matteo Pérez Vinlöf 30 Fran Topic 33 Ivan Nevistic 41 Sven Sunta Thun 5 Nicolas Bürgy 11 Layton Stewart 17 Ashvin Balaruban 18 Christopher Ibayi 21 Dorian Derbaci 25 Tim Spycher 30 Nico Maier 33 Marc Gutbub 37 Lucien Dähler Cập nhật đội hình lúc 00:20 29/07/2026

Dinamo Zagreb Thống kê Thun 69% Kiểm soát bóng 31% 3 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 2 2 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 2

Thông tin trận đấu

Dinamo Zagreb sẽ đối đầu Thun tại Stadion Maksimir trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 29/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán có dữ liệu lịch sử đối đầu rất hạn chế. Vì vậy, những đánh giá trước trận cần được tiếp cận thận trọng, tập trung vào thông tin đã được xác nhận thay vì mở rộng sang các yếu tố chưa có cơ sở.

Thế đối đầu cân bằng

Dinamo Zagreb và Thun mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả là hai đội hòa nhau, trong khi chưa đội nào giành chiến thắng.

Chi tiết này cho thấy cán cân giữa hai đội chưa nghiêng về bên nào trong mẫu dữ liệu hiện có. Tuy nhiên, một lần chạm trán là chưa đủ để hình thành kết luận rộng hơn về ưu thế lâu dài, phong độ đối đầu hay khả năng kiểm soát trận đấu của mỗi đội.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ và lực lượng

Thông tin được cung cấp không bao gồm thành tích các trận gần đây, vị trí của hai đội, danh sách cầu thủ vắng mặt hay đội hình dự kiến. Do đó, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn, cũng như mức độ ảnh hưởng của các vấn đề nhân sự trước giờ bóng lăn.

Bên cạnh đó, dữ liệu hiện có không nêu sơ đồ chiến thuật, cách vận hành lối chơi hoặc những cá nhân có thể tạo khác biệt. Việc khẳng định một đội sẽ chủ động kiểm soát bóng, chơi phòng ngự phản công hay tạo sức ép từ đầu sẽ vượt quá cơ sở được xác nhận.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Điểm chắc chắn duy nhất từ lịch sử đối đầu gần nhất là sự cân bằng, khi Dinamo Zagreb và Thun đều chưa thắng và trận đấu được ghi nhận kết thúc với kết quả hòa. Stadion Maksimir là địa điểm diễn ra cuộc so tài, nhưng dữ liệu không cung cấp thêm căn cứ để đánh giá lợi thế cụ thể của đội nào.

Vì vậy, trận đấu này nên được nhìn nhận như một cuộc đối đầu chưa có bên tạo được ưu thế rõ ràng trong thông tin lịch sử được ghi nhận. Những yếu tố như đội hình xuất phát, phong độ thực tế và cách tiếp cận chiến thuật sẽ có vai trò quan trọng, nhưng chưa thể kết luận trước khi có thêm dữ liệu chính thức.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dinamo Zagreb · 0 thắng 1 hòa Thun · 0 thắng Thun 1 - 1 Dinamo Zagreb Hòa

Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất H H T T T Thun 5 trận gần nhất H B H

Tình hình lực lượng Dinamo Zagreb ✚ Luka Stojkovic (Red Card Suspension) Thun ✚ Mattias Käit (Foot Injury) ✚ Michael Heule (Muscle Injury) ✚ Genís Montolio (Cruciate Ligament Tear)