TRỰC TIẾP Trực tiếp Drita vs Floriana: Đội hình xuất phát Drita và Floriana cùng bước vào trận đấu tại Stadiumi Fadil Vokrri sau kết quả hòa gần nhất, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại.

Drita vs Floriana SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Drita và Floriana đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:35 29/07/2026

Đội hình chính thức Drita Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zekirija Ramadani Floriana Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela 1 Faton Maloku 2 Besnik Krasniqi 55 Hajdin Salihu 32 Jorgo Pëllumbi 3 Blerton Sheji 8 Vesel Limaj 77 Kristal Abazaj 14 Albert Dabiqaj 10 Liridon Balaj 19 Blerim Krasniqi 7 Igball Jashari 23 Guilherme Cioletti 17 Owen Spiteri 6 Amar Drina 4 Kauan 3 Myles Beerman 14 Alen Kurtalić 10 Fede Varela 12 Dunstan Vella 28 Paul Mbong 22 Tomislav Gudelj 9 Kenan Dervišagić Dự bị Drita 22 Laurit Behluli 74 Eron Isufi 26 Raddy Ovouka 28 Agan Mjaki 25 Altin Bytyçi 4 Rron Broja 24 William Baeten 93 Kemelho Nguena 99 Mike Arthur Floriana 80 Pablo Picón 5 Gerrard Cann Rodgers 21 Carlo Zammit Lonardelli 16 Chapi Romano 11 Robert Murić 8 Zachary Scerri 27 Zyas Vella Newell 20 Emerson Piscopo Cập nhật đội hình lúc 00:35 29/07/2026

Thông tin trận đấu

Drita sẽ chạm trán Floriana tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:00 ngày 29/07/2026 trên sân Stadiumi Fadil Vokrri. Đây là cuộc đấu có thế cân bằng rõ rệt khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa.

Hai đội cùng bắt đầu từ thế cân bằng

Dữ liệu phong độ gần nhất cho thấy Drita hòa ở trận đấu mới nhất. Floriana cũng có kết quả tương tự. Khi không đội nào tạo được lợi thế từ trận gần nhất, cuộc chạm trán tại Stadiumi Fadil Vokrri càng được chờ đợi ở khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng những thời điểm quyết định.

Tuy nhiên, chỉ một kết quả gần nhất chưa đủ để khẳng định đội nào đang chiếm ưu thế về phong độ. Vì vậy, điểm đáng chú ý nằm ở cách Drita và Floriana phản ứng trong trận đấu này: đội nào tổ chức tốt hơn sau những tình huống giằng co sẽ có cơ hội tạo khác biệt.

Lịch sử đối đầu không tạo khoảng cách

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, với kết quả Drita thắng 0, hòa 1 và Floriana thắng 0. Thống kê này cho thấy chưa bên nào giành được ưu thế trong lần chạm trán trước đó.

Vì số lần đối đầu được ghi nhận còn hạn chế, lịch sử không cung cấp đủ cơ sở để nghiêng hẳn về Drita hay Floriana. Trận đấu sắp tới vì thế có thể được quyết định nhiều hơn bởi màn trình diễn thực tế, thay vì những lợi thế hình thành từ quá khứ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh hai đội cùng có kết quả hòa gần nhất và lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại, sự kiên nhẫn sẽ là yếu tố quan trọng. Drita cần tận dụng lợi thế sân Stadiumi Fadil Vokrri để chủ động tạo sức ép, nhưng việc đẩy cao đội hình cũng đòi hỏi sự cân bằng nhằm tránh để Floriana khai thác khoảng trống.

Ở chiều ngược lại, Floriana có thể hướng đến cách tiếp cận chặt chẽ, ưu tiên duy trì cự ly đội hình trước khi tìm cơ hội chuyển trạng thái. Khi khoảng cách giữa hai đội trên giấy tờ không rõ rệt, các tình huống cố định, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và chất lượng xử lý trong vòng cấm có thể trở thành những điểm xoay chuyển cục diện.

Không có dữ liệu về đội hình dự kiến hoặc cầu thủ vắng mặt, do đó chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về nhân sự của hai bên. Những điều chỉnh trong trận, đặc biệt ở thời điểm thế trận bị khóa chặt, nhiều khả năng sẽ có ý nghĩa đáng kể.

Nhận định trước trận

Drita và Floriana đều bước vào cuộc đối đầu với nền tảng gần nhất giống nhau: cùng hòa ở trận mới nhất. Lịch sử cũng chưa cho thấy sự vượt trội của đội nào, khi lần gặp trước kết thúc với kết quả hòa.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định nếu hai bên tiếp tục duy trì sự thận trọng. Drita có điểm tựa Stadiumi Fadil Vokrri, còn Floriana sở hữu cơ hội phá thế cân bằng bằng một màn trình diễn kỷ luật. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn các thời điểm then chốt, thay vì một ưu thế đã được thể hiện rõ từ những dữ liệu hiện có.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Drita · 0 thắng 1 hòa Floriana · 0 thắng Floriana 1 - 1 Drita Hòa

Drita 5 trận gần nhất H B H B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Floriana 5 trận gần nhất H B T T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới