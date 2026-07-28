Trực tiếp Drita vs Floriana: Drita vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Drita vs Floriana: Drita vượt lên dẫn trước

Văn Thể28/07/2026 19:57

Drita và Floriana cùng bước vào trận đấu tại Stadiumi Fadil Vokrri sau kết quả hòa gần nhất, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại.

Drita2 - 1FlorianaHiệp phụ — phút 110'
  • 110'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Drita 2 - 1 Floriana.

  • 108'Thay người

    Phút 108' (Drita): K. Nguena vào sân thay B. Krasniqi.

  • 104'Thẻ vàng

    Phút 104': (Floriana) nhận thẻ vàng.

  • 95'Thẻ vàng

    Phút 95': Z. Scerri (Floriana) nhận thẻ vàng.

  • 95'Thẻ vàng

    Phút 95': A. Manaj (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 93'Thẻ vàng

    Phút 93': A. Dabiqaj (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 91'BÀN THẮNG! Drita (2-1)

    Phút 91': Kauan (Floriana) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

  • 91'Hiệp phụ

    Trận đấu bước vào hiệp phụ.

  • 90+3'Thay người

    Phút 90+3' (Floriana): C. Zammit Lonardelli vào sân thay K. Dervisagic.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': B. Sheji (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 88'BÀN THẮNG! Drita (1-1)

    Phút 88': J. Pellumbi (Drita) lập công (kiến tạo: R. Ovouka). Tỷ số: 1 - 1.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Drita): R. Broja vào sân thay I. Jashari.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': K. Dervisagic (Floriana) nhận thẻ vàng.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': J. Pellumbi (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Floriana): Z. Scerri vào sân thay T. Gudelj.

  • 71'Thẻ vàng

    Phút 71': Z. Ramadani (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': W. Baeten (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Floriana): R. Muric vào sân thay P. Mbong.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Floriana): Chapi vào sân thay D. Vella.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Drita): A. Bytyci vào sân thay V. Limaj.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Drita): W. Baeten vào sân thay K. Abazaj.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Drita): R. Ovouka vào sân thay H. Salihu.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': A. Drina (Floriana) nhận thẻ vàng.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Drita): A. Manaj vào sân thay L. Balaj.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 40'BÀN THẮNG! Floriana (0-1)

    Phút 40': P. Mbong (Floriana) lập công (kiến tạo: F. Varela). Tỷ số: 0 - 1.

  • 35'Thẻ vàng

    Phút 35': L. Balaj (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': I. Jashari (Drita) nhận thẻ vàng.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': M. Beerman (Floriana) nhận thẻ vàng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Drita tiếp đón Floriana.

Cập nhật lúc 03:20 29/07/2026

Đội hình chính thức
Drita
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zekirija Ramadani
Floriana
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Daniel Portela
1
Faton Maloku
2
Besnik Krasniqi
55
Hajdin Salihu
32
Jorgo Pëllumbi
3
Blerton Sheji
8
Vesel Limaj
77
Kristal Abazaj
14
Albert Dabiqaj
10
Liridon Balaj
19
Blerim Krasniqi
7
Igball Jashari
23
Guilherme Cioletti
17
Owen Spiteri
6
Amar Drina
4
Kauan
3
Myles Beerman
14
Alen Kurtalić
10
Fede Varela
12
Dunstan Vella
28
Paul Mbong
22
Tomislav Gudelj
9
Kenan Dervišagić
Dự bị
Drita
22 Laurit Behluli74 Eron Isufi26 Raddy Ovouka28 Agan Mjaki25 Altin Bytyçi4 Rron Broja24 William Baeten93 Kemelho Nguena99 Mike Arthur
Floriana
80 Pablo Picón5 Gerrard Cann Rodgers21 Carlo Zammit Lonardelli16 Chapi Romano11 Robert Murić8 Zachary Scerri27 Zyas Vella Newell20 Emerson Piscopo
Cập nhật đội hình lúc 00:35 29/07/2026

Thông tin trận đấu

Drita sẽ chạm trán Floriana tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01:00 ngày 29/07/2026 trên sân Stadiumi Fadil Vokrri. Đây là cuộc đấu có thế cân bằng rõ rệt khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa.

Hai đội cùng bắt đầu từ thế cân bằng

Dữ liệu phong độ gần nhất cho thấy Drita hòa ở trận đấu mới nhất. Floriana cũng có kết quả tương tự. Khi không đội nào tạo được lợi thế từ trận gần nhất, cuộc chạm trán tại Stadiumi Fadil Vokrri càng được chờ đợi ở khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng những thời điểm quyết định.

Tuy nhiên, chỉ một kết quả gần nhất chưa đủ để khẳng định đội nào đang chiếm ưu thế về phong độ. Vì vậy, điểm đáng chú ý nằm ở cách Drita và Floriana phản ứng trong trận đấu này: đội nào tổ chức tốt hơn sau những tình huống giằng co sẽ có cơ hội tạo khác biệt.

Lịch sử đối đầu không tạo khoảng cách

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, với kết quả Drita thắng 0, hòa 1 và Floriana thắng 0. Thống kê này cho thấy chưa bên nào giành được ưu thế trong lần chạm trán trước đó.

Vì số lần đối đầu được ghi nhận còn hạn chế, lịch sử không cung cấp đủ cơ sở để nghiêng hẳn về Drita hay Floriana. Trận đấu sắp tới vì thế có thể được quyết định nhiều hơn bởi màn trình diễn thực tế, thay vì những lợi thế hình thành từ quá khứ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh hai đội cùng có kết quả hòa gần nhất và lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại, sự kiên nhẫn sẽ là yếu tố quan trọng. Drita cần tận dụng lợi thế sân Stadiumi Fadil Vokrri để chủ động tạo sức ép, nhưng việc đẩy cao đội hình cũng đòi hỏi sự cân bằng nhằm tránh để Floriana khai thác khoảng trống.

Ở chiều ngược lại, Floriana có thể hướng đến cách tiếp cận chặt chẽ, ưu tiên duy trì cự ly đội hình trước khi tìm cơ hội chuyển trạng thái. Khi khoảng cách giữa hai đội trên giấy tờ không rõ rệt, các tình huống cố định, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và chất lượng xử lý trong vòng cấm có thể trở thành những điểm xoay chuyển cục diện.

Không có dữ liệu về đội hình dự kiến hoặc cầu thủ vắng mặt, do đó chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về nhân sự của hai bên. Những điều chỉnh trong trận, đặc biệt ở thời điểm thế trận bị khóa chặt, nhiều khả năng sẽ có ý nghĩa đáng kể.

Nhận định trước trận

Drita và Floriana đều bước vào cuộc đối đầu với nền tảng gần nhất giống nhau: cùng hòa ở trận mới nhất. Lịch sử cũng chưa cho thấy sự vượt trội của đội nào, khi lần gặp trước kết thúc với kết quả hòa.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định nếu hai bên tiếp tục duy trì sự thận trọng. Drita có điểm tựa Stadiumi Fadil Vokrri, còn Floriana sở hữu cơ hội phá thế cân bằng bằng một màn trình diễn kỷ luật. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn các thời điểm then chốt, thay vì một ưu thế đã được thể hiện rõ từ những dữ liệu hiện có.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Drita · 0 thắng1 hòaFloriana · 0 thắng
22/07/2026
Floriana
1 - 1
Drita
Hòa
Drita
5 trận gần nhất
HBHBB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Floriana
5 trận gần nhất
HBTTH
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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