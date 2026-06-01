Trực tiếp Đức vs Paraguay: Nhận định, đội hình dự kiến Tuyển Đức đối đầu Paraguay tại Gillette Stadium trong khuôn khổ World Cup. Với phong độ thắng 2 trong 3 trận gần nhất, đại diện châu Âu đang nỗ lực khẳng định sức mạnh trước một Paraguay đầy bản lĩnh.

Trận đấu giữa Đức và Paraguay trong khuôn khổ World Cup sẽ diễn ra vào lúc 03:30 ngày 30/06/2026 tại sân vận động Gillette Stadium. Đây là màn chạm trán thu hút sự chú ý lớn khi cả hai đội đều đang nỗ lực tìm kiếm những kết quả thuận lợi để củng cố vị thế của mình tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phong độ và bản lĩnh của tuyển Đức

Đội tuyển Đức bước vào cuộc đối đầu này với một tâm thế tương đối tự tin. Dựa trên những diễn biến gần đây, đoàn quân của nước Đức đã thể hiện được sức mạnh tấn công đáng nể khi giành được 2 chiến thắng trong 3 trận đấu gần nhất. Dù phải nhận 1 thất bại xen kẽ, nhưng nhìn chung lối chơi của họ vẫn duy trì được tính kỷ luật và khả năng kiểm soát không gian tốt.

Sự ổn định trong việc triển khai bóng và khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút sẽ là chìa khóa để Đức áp đặt lối chơi lên đối thủ. Với mục tiêu tiến xa tại World Cup, một chiến thắng trước Paraguay không chỉ mang lại điểm số mà còn là lời khẳng định cho tham vọng của "Cỗ xe tăng" trên đất Mỹ.

Paraguay và mục tiêu bám đuổi

Phía bên kia chiến tuyến, Paraguay đang cho thấy họ là một đối thủ không dễ bị khuất phục. Hiện tại, đại diện Nam Mỹ đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Phong độ của Paraguay trong 3 trận đấu gần đây có sự biến động nhất định với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua.

Dù không sở hữu chuỗi trận thắng ấn tượng như đối thủ, nhưng Paraguay luôn nổi tiếng với lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu và tinh thần thi đấu máu lửa. Việc đang đứng ở vị trí thứ 3 cho thấy họ vẫn đang duy trì được sự cạnh tranh gắt gao và sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước các ông lớn.

Phân tích cục diện trận đấu

Xét về tương quan lực lượng và phong độ, Đức được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định trong lối chơi. Tuy nhiên, Paraguay với nền tảng thể lực dồi dào và khả năng áp sát nhanh hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho quá trình luân chuyển bóng của các cầu thủ Đức. Trận đấu tại Gillette Stadium nhiều khả năng sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện.

Đức có thể sẽ chủ động dâng cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm, trong khi Paraguay sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Kết quả của trận đấu này sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tận dụng sai lầm của đối phương từ cả hai phía.

Phong độ gần đây của Đức

26/06/2026: Ecuador 2-1 Đức (Thua)

21/06/2026: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (Thắng)

15/06/2026: Đức 7-1 Curaçao (Thắng)

07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thắng)

01/06/2026: Đức 4-0 Phần Lan (Thắng)

Phong độ gần đây của Paraguay

26/06/2026: Paraguay 0-0 Úc (Hòa)

20/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thua)

06/06/2026: Paraguay 4-0 Nicaragua (Thắng)

01/04/2026: Maroc 2-1 Paraguay (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Paraguay 3 4 DWL

Phong độ và thống kê đội

Đức (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Paraguay (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Germany

N. Brown: Adductor Injury (Missing Fixture)

N. Schlotterbeck: Ligament Stretching (Missing Fixture)

Paraguay

D. Gómez: Yellow Card (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Germany

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -5.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : Germany and +1.5 goals