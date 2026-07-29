Trực tiếp Dukagjini vs FC Lugano: FC Lugano nới rộng cách biệt 1-5

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Dukagjini vs FC Lugano: FC Lugano nới rộng cách biệt 1-5

Văn Thể29/07/2026 16:28

Dukagjini bước vào trận đấu với một thất bại gần nhất, trong khi FC Lugano có kết quả tích cực hơn và từng thắng ở lần đối đầu trước đây.

Dukagjini1 - 5FC LuganoHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Dukagjini 1 - 5 FC Lugano.

  • 86'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: Dukagjini 36% - 64% FC Lugano, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 16 - 15, cứu thua 1 - 3.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (FC Lugano): B. D. Castro Espinosa vào sân thay D. Dos Santos.

  • 73'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: Dukagjini 37% - 63% FC Lugano, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (FC Lugano): G. Ajdin vào sân thay U. Bislimi.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Dukagjini): K. Thaci vào sân thay D. Isufi.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Dukagjini): Luan vào sân thay E. Sinani.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (FC Lugano): D. Moncada vào sân thay R. Steffen.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (FC Lugano): D. Kelvin vào sân thay L. Mai.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (FC Lugano): E. Pihlstrom vào sân thay K. Behrens.

  • 60'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: Dukagjini 38% - 62% FC Lugano, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 0 - 2.

  • 58'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-5)

    Phút 58': K. Behrens (FC Lugano) lập công (kiến tạo: U. Bislimi). Tỷ số: 1 - 5.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Dukagjini): I. Zulfiu vào sân thay J. Stevenson.

  • 51'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-4)

    Phút 51': E. Sinani (Dukagjini) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 4.

  • 48'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: Dukagjini 35% - 65% FC Lugano, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Dukagjini): G. Elezaj vào sân thay A. Merlaku.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Dukagjini): A. Bytyqi vào sân thay T. Bardhoku.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

  • 36'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: Dukagjini 38% - 62% FC Lugano, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2); phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 36'BÀN THẮNG! FC Lugano (1-3)

    Phút 36': K. Behrens (FC Lugano) lập công (kiến tạo: A. Papadopoulos). Tỷ số: 1 - 3.

  • 24'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: Dukagjini 41% - 59% FC Lugano, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 2); phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 12'FC Lugano ép sân

    Cầm bóng: Dukagjini 35% - 65% FC Lugano, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 2); phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 10'BÀN THẮNG! Dukagjini (1-2)

    Phút 10': M. Maliqi (Dukagjini) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 9'BÀN THẮNG! FC Lugano (0-2)

    Phút 9': D. Dos Santos (FC Lugano) lập công (kiến tạo: M. Zanotti). Tỷ số: 0 - 2.

  • 6'BÀN THẮNG! FC Lugano (0-1)

    Phút 6': K. Behrens (FC Lugano) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Dukagjini tiếp đón FC Lugano.

Cập nhật lúc 23:18 29/07/2026

Đội hình chính thức
Dukagjini
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Armend Dallku
FC Lugano
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Mattia Croci-Torti
1
Egzon Lekaj
77
Vitor Hugo
14
Egzon Sinani
5
Elton Basriu
44
Tun Bardhoku
17
Mergim Pefqeli
8
Kushtrim Gashi
10
Altin Merlaku
98
Meris Maliqi
99
Jeudi Stevenson
47
Dienit Isufi
16
David von Ballmoos
6
Antonios Papadopoulos
17
Lars Lukas Mai
18
Joel Bichsel
21
Yanis Cimignani
27
Daniel Dos Santos
8
Anto Grgić
25
Uran Bislimi
46
Mattia Zanotti
11
Renato Steffen
91
Kevin Behrens
Dự bị
Dukagjini
16 Kenan Haxhihamza2 Denis Hyseni3 Melos Zenunaj22 Arbër Bytyqi33 Luan7 Granit Elezaj23 Iljasa Zulfiu27 Valentin Hoti66 Engjell Sylejmani
FC Lugano
39 Ahmadou Ndiaye28 Felix Gebhardt3 Hannes Delcroix4 Damian Kelvin7 Ezgjan Alioski14 Ahmed Kendouci22 Beckham Castro23 Gjan Ajdin24 Elias Pihlström
Cập nhật đội hình lúc 21:05 29/07/2026
DukagjiniThống kêFC Lugano
36%
Kiểm soát bóng
64%
9
Dứt điểm
8
4
Trúng đích
5
1
Phạt góc
1
16
Phạm lỗi
15
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
3

Thông tin trận đấu

Dukagjini sẽ đối đầu FC Lugano tại UEFA Europa Conference League vào lúc 21h30 ngày 29/07/2026. Đây là cuộc chạm trán có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong bối cảnh tương quan gần nhất đang nghiêng về phía đại diện FC Lugano.

Dữ liệu trước trận cho thấy Dukagjini vừa nhận thất bại ở lần ra sân gần nhất. Trong khi đó, FC Lugano có kết quả thắng trong trận gần nhất. Chênh lệch này chưa đủ để kết luận về thế trận, nhưng chắc chắn tạo ra khác biệt về tâm lý trước giờ bóng lăn.

FC Lugano có điểm tựa từ lần đối đầu gần nhất

Trong lần gặp nhau gần nhất, FC Lugano giành chiến thắng trước Dukagjini. Lịch sử đối đầu được ghi nhận ở quy mô rất hạn chế, vì vậy không nên xem đây là cơ sở duy nhất để đánh giá toàn bộ cặp đấu. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn đem lại cho FC Lugano một điểm tựa nhất định khi bước vào cuộc tái đấu.

Ngược lại, Dukagjini cần cho thấy khả năng điều chỉnh sau thất bại gần nhất. Trận đấu sẽ đòi hỏi đội bóng này duy trì sự tập trung trong các thời điểm chuyển trạng thái, đồng thời hạn chế để đối thủ tận dụng lợi thế tâm lý từ lần chạm trán trước.

Cuộc đấu chiến thuật nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ

Với những dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hoặc cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Dù vậy, kiểm soát nhịp độ nhiều khả năng sẽ là một trong những yếu tố then chốt. Dukagjini cần tránh để trận đấu diễn ra theo cách bị động, bởi một thế trận thiếu chủ động có thể khiến áp lực gia tăng sau kết quả không thuận lợi gần nhất.

FC Lugano có thể bước vào trận đấu với sự tự tin cao hơn nhờ chiến thắng vừa qua và ưu thế trong lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, đội khách vẫn phải duy trì sự tỉnh táo trước một đối thủ có động lực phản ứng. Việc đẩy cao đội hình quá sớm có thể mở ra khoảng trống, trong khi cách tiếp cận thận trọng sẽ giúp họ bảo toàn cấu trúc và chờ thời cơ thích hợp.

Bên phía Dukagjini, ưu tiên hàng đầu là giữ cự ly đội hình ổn định và tổ chức các đợt lên bóng có tính toán. Nếu tìm được cách đưa bóng lên phía trước một cách mạch lạc, họ có thể kéo FC Lugano ra khỏi trạng thái kiểm soát. Ngược lại, những đường chuyền thiếu chính xác hoặc các pha xử lý vội vàng sẽ khiến đội chủ nhà dễ đánh mất quyền chủ động.

Nhận định trước giờ bóng lăn

FC Lugano đang sở hữu những tín hiệu tích cực hơn khi xét kết quả gần nhất và lần đối đầu trước đây. Dukagjini, dù vừa thất bại, vẫn có cơ hội thay đổi cục diện nếu nhập cuộc chặt chẽ, duy trì kỷ luật và không để yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến cách tổ chức trận đấu.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu mà FC Lugano có lợi thế về sự tự tin, còn Dukagjini phải chứng minh khả năng phản ứng. Kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội xử lý những phút đầu, mức độ chắc chắn khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công và khả năng duy trì kế hoạch chiến thuật trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Dukagjini · 0 thắng0 hòaFC Lugano · 1 thắng
24/07/2026
FC Lugano
1 - 0
Dukagjini
FL
Dukagjini
5 trận gần nhất
BBHTT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
FC Lugano
5 trận gần nhất
TTBTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Dukagjini vs FC Lugano: FC Lugano nới rộng cách biệt 1-5
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