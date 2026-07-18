TRỰC TIẾP Trực tiếp Dundee vs Everton: Everton nới rộng cách biệt 0-3 Dundee có 1 thắng, 1 hòa và 2 thua trong 4 trận gần nhất; Everton thắng lần đối đầu duy nhất. Trận giao hữu diễn ra lúc 20:00 ngày 18/07/2026.

Dundee 0 - 3 Everton Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Dundee 0 - 3 Everton.

82' BÀN THẮNG! Everton (0-3) Phút 82': (Everton) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

69' BÀN THẮNG! Everton (0-2) Phút 69': T. Barry (Everton) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37' BÀN THẮNG! Everton (0-1) Phút 37': Beto (Everton) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Dundee tiếp đón Everton.

Cập nhật lúc 21:41 18/07/2026

Dundee đối đầu Everton trong trận giao hữu CLB diễn ra lúc 20:00 ngày 18/07/2026. Đội bóng Scotland bước vào cuộc so tài với phong độ gần đây chưa thật ổn định, trong khi Everton đang nắm lợi thế từ lần chạm trán duy nhất giữa hai đội.

Bối cảnh trận đấu

Đây là trận đấu giữa Dundee và Everton tại Giao hữu CLB. Với tính chất giao hữu, cuộc so tài có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội kiểm tra sự vận hành và mức độ sẵn sàng trước những mục tiêu tiếp theo.

Dữ liệu hiện có không cung cấp vị trí, điểm số hay mục tiêu cụ thể của hai đội trong một bảng đấu. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở phong độ gần đây của Dundee và xu hướng đối đầu đã được ghi nhận.

Phong độ Dundee là điểm cần lưu ý

Dundee có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 4 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt, khi số trận không thắng nhiều hơn số trận giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, những con số trên chưa đủ để kết luận Dundee gặp vấn đề cố định ở một khía cạnh cụ thể. Dữ liệu không cung cấp số bàn thắng, bàn thua, thời lượng kiểm soát bóng hay diễn biến từng trận. Do đó, điều có thể khẳng định là Dundee cần cải thiện tính nhất quán trong cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt ở khả năng chuyển hóa những thời điểm có lợi thành kết quả tích cực.

Everton có lợi thế từ lần đối đầu duy nhất

Ở lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, Dundee không thắng, không hòa và Everton giành chiến thắng. Mẫu dữ liệu này chỉ phản ánh một trận đấu nên chưa thể đại diện cho toàn bộ tương quan lịch sử giữa hai đội, nhưng vẫn tạo ra một lợi thế nhất định về mặt kết quả cho Everton trước lần tái ngộ này.

Đáng chú ý, không có tỷ số hoặc thông tin chi tiết về trận đấu trước được cung cấp. Vì vậy, nhận định chỉ nên dừng ở xu hướng tổng hợp: Everton là đội giành kết quả tốt hơn trong lần chạm trán gần nhất, còn Dundee cần tìm cách tạo ra một thế trận khác so với kết quả đã có.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận

Dữ liệu không nêu sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, nhân sự vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn của hai đội. Vì thế, chưa có cơ sở để khẳng định Dundee hoặc Everton sẽ sử dụng một hệ thống cụ thể.

Về mặt chiến thuật, Dundee nhiều khả năng cần ưu tiên sự chặt chẽ và khả năng giữ cự ly giữa các tuyến. Phong độ gồm 2 thất bại trong 4 trận gần nhất khiến việc hạn chế những khoảng trống không cần thiết trở thành một yêu cầu quan trọng. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ, Dundee có thể giảm ảnh hưởng từ lợi thế đối đầu của Everton.

Trong khi đó, Everton có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định nhờ chiến thắng ở lần gặp gần nhất. Thách thức dành cho đội bóng này là duy trì sự tập trung và biến lợi thế kết quả thành ưu thế trong thế trận, thay vì chỉ dựa vào dữ liệu đối đầu.

Nhận định trước trận

Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách Dundee phản ứng sau chuỗi kết quả thiếu ổn định và cách Everton tận dụng lợi thế từ lần đối đầu trước. Dundee cần một màn trình diễn cân bằng hơn, còn Everton có cơ sở để hướng tới việc kiểm soát thế trận bằng sự tự tin sẵn có.

Nhìn chung, cán cân trước trận đang nghiêng nhẹ về Everton xét theo kết quả đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, phong độ của Dundee cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng tạo ra một cuộc so tài khó lường nếu duy trì được sự tập trung và cải thiện tính ổn định trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dundee · 0 thắng 0 hòa Everton · 1 thắng Dundee 0 - 1 Everton EVE

Dundee 5 trận gần nhất B T T H B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới Everton 5 trận gần nhất T B B H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới