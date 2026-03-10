TRỰC TIẾP Trực tiếp Dunfermline vs Aberdeen: Trận đấu đang diễn ra Aberdeen thể hiện bản lĩnh sân khách đáng nể trong chuyến hành quân đối đầu Dunfermline, tạo nên màn so tài đầy kịch tính vào lúc 20h00 ngày 03/10/2026.

Dunfermline 0 - 0 Aberdeen Hiệp 1 — phút 22' 22' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Dunfermline tiếp đón Aberdeen.

Cập nhật lúc 20:32 03/10/2026

Aberdeen bước vào chuyến làm khách trước Dunfermline với sự tự tin lớn nhờ thành tích thi đấu xa nhà đầy ấn tượng. Màn chạm trán giữa hai câu lạc bộ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 03/10/2026, thời điểm cả hai đều nỗ lực tìm kiếm kết quả có lợi để duy trì sự hưng phấn cho chặng đường phía trước.

Thử thách bản lĩnh sân khách của Aberdeen

Aberdeen đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc sau chuỗi trận có phần biến động. Sau giai đoạn phải nhận 2 thất bại liên tiếp, đội bóng này đã nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Tính rộng ra trong 4 trận đấu gần đây, đội bóng giành được 2 chiến thắng và để thua 2 trận.

Thành tích sân khách đáng nể trở thành điểm tựa vững vàng để Aberdeen triển khai lối chơi chủ động. Khả năng chịu áp lực tốt mỗi khi rời xa tổ ấm giúp họ duy trì cự ly đội hình kỷ luật và chớp thời cơ hiệu quả. Khi tinh thần thi đấu vừa được khơi thông từ thắng lợi gần nhất, chuyến đi tới sân của Dunfermline là cơ hội rõ ràng để Aberdeen tiếp tục chứng minh bản lĩnh vững vàng.

Dunfermline và nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà

Phía bên kia chiến tuyến, Dunfermline cũng là đối thủ không hề dễ bị khuất phục khi thi đấu trên sân nhà. Dù vừa phải nhận một thất bại ở trận đấu gần nhất, trước đó đội bóng này từng có mạch hưng phấn với 2 chiến thắng liên tiếp. Tổng kết trong 3 lần ra sân gần đây, Dunfermline sở hữu 2 trận thắng và 1 trận thua.

Việc thi đấu trên sân nhà mang lại nguồn động lực lớn để Dunfermline sốc lại tinh thần sau cú vấp vừa qua. Khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ cùng quyết tâm lấy lại mạch thắng hứa hẹn giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận giằng co và sòng phẳng trước đối thủ.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Cán cân đối đầu giữa hai đội trong những năm qua luôn ở trạng thái cân bằng tuyệt đối. Thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy Dunfermline giành được 2 chiến thắng, Aberdeen thắng 2 trận và hai bên hòa nhau 1 trận.

Sự cân bằng này phản ánh tính chất quyết liệt mỗi khi hai bên chạm trán. Với bản lĩnh sân khách đã được khẳng định từ phía Aberdeen cùng lợi thế địa lợi của Dunfermline, 90 phút sắp tới nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính chiến thuật.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Dunfermline · 2 thắng 1 hòa Aberdeen · 2 thắng Dunfermline 3 - 0 Aberdeen DUN Aberdeen 3 - 0 Dunfermline ABE Dunfermline 3 - 0 Aberdeen DUN Aberdeen 1 - 0 Dunfermline ABE Dunfermline 3 - 3 Aberdeen Hòa

Dunfermline 5 trận gần nhất T T H T B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới Aberdeen 5 trận gần nhất H T H H B 4 Trận 2-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới