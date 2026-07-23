TRỰC TIẾP Trực tiếp Dynamo Kyiv vs PAOK: Đội hình xuất phát Dynamo Kyiv chạm trán PAOK tại UEFA Europa League ở Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky, trong trận đấu chưa có dữ liệu đội hình và phong độ chi tiết.

Dynamo Kyiv vs PAOK SẮP BẮT ĐẦU • 00:00 00:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Dynamo Kyiv và PAOK đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.

Cập nhật lúc 23:23 23/07/2026

Đội hình chính thức Dynamo Kyiv Sơ đồ 4-3-3 PAOK Sơ đồ 4-2-3-1 35 Ruslan Neshcheret 94 Tomasz Kędziora 40 Kristian Bilovar 32 Taras Mykhavko 44 Vladyslav Dubinchak 8 Oleksandr Pikhalyonok 6 Volodymyr Brazhko 10 Mykola Shaparenko 9 Nazar Voloshyn 11 Matviy Ponomarenko 39 Eduardo Guerrero 1 Jiri Pavlenka 3 Jonjoe Kenny 4 Pantelis Hatzidiakos 5 Giannis Michailidis 18 Jonathan Gómez 7 Baptiste Santamaria 20 Christos Zafeiris 14 Andrija Zivkovic 65 Giannis Konstantelias 22 Taha Ali 56 Anestis Mythou Dự bị Dynamo Kyiv 7 Andriy Yarmolenko 13 Maksym Korobov 15 Valentyn Rubchynskyi 21 Justin Lonwijk 23 Navin Malysh 29 Vitaliy Buyalskyi 43 Ilya Olkhovyi 66 Aliou Thiaré 70 Bogdan Redushko PAOK 2 Mady Camara 6 Aritz Elustondo 10 Dimitrios Pelkas 11 Taison 19 Alexander Jeremejeff 21 Abdul Rahman Baba 25 Konstantinos Thymianis 41 Dimitrios Monastirlis 52 Dimitrios Chatsidis Cập nhật đội hình lúc 23:23 23/07/2026

Dynamo Kyiv sẽ đối đầu PAOK tại UEFA Europa League vào 00:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky tại Kyjiv (Kiev), nhưng thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, vị trí giải đấu hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Thông tin trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Dynamo Kyiv và PAOK được tổ chức tại Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky. Thời gian thi đấu được xác định là 00:00 ngày 24/07/2026.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá phong độ

Không có thống kê về số trận thắng, hòa và thua gần đây của Dynamo Kyiv hoặc PAOK. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào bước vào trận đấu với phong độ tốt hơn, cũng như chưa thể đánh giá xu hướng ghi bàn hay khả năng phòng ngự của mỗi bên.

Bên cạnh đó, thông tin được cung cấp không nêu lịch sử đối đầu tổng hợp giữa hai đội. Mọi nhận định về ưu thế trong các lần gặp trước sẽ cần được kiểm chứng bằng số liệu cụ thể trước khi đưa ra kết luận.

Đội hình và cách tiếp cận trận đấu

Nguồn thông tin hiện có chưa liệt kê đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của Dynamo Kyiv và PAOK. Do đó, chưa thể xác định những vị trí có thể tạo khác biệt, cũng như cách hai đội tổ chức pressing, kiểm soát bóng hoặc chuyển trạng thái.

Việc thiếu dữ liệu lực lượng cũng khiến các dự báo về cách bố trí nhân sự cần được giữ ở mức thận trọng. Những thông tin được công bố trước giờ bóng lăn, nếu có, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm rõ ý đồ chiến thuật của hai đội.

Nhận định trước trận

Dynamo Kyiv vs PAOK là trận đấu thuộc UEFA Europa League, diễn ra tại sân nhà của Dynamo Kyiv. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu định lượng để kết luận về đội được đánh giá cao hơn hoặc dự đoán diễn biến cụ thể.

Điểm đáng chú ý trước giờ thi đấu là bối cảnh sân bãi đã được xác định, trong khi các yếu tố quan trọng như phong độ, lực lượng và chiến thuật vẫn chưa được cung cấp. Vì vậy, trận đấu nên được tiếp cận với sự thận trọng, không đưa ra dự đoán tỷ số khi chưa có cơ sở thống kê phù hợp.

Dynamo Kyiv 5 trận gần nhất H T H T B PAOK 5 trận gần nhất B T T T B

Tình hình lực lượng Dynamo Kyiv ✚ Vladyslav Zakharchenko (Torn Ankle Ligaments) ✚ Roman Salenko (Hip Injury) ✚ Vitaliy Lobko (Surgery) ✚ Oleksandr Tymchyk (Surgery) ✚ Mykola Mykhaylenko (Knee Surgery) ✚ Vladyslav Kabaev (Ankle Injury) ✚ Kostyantyn Vivcharenko (Knee Injury) ✚ Denys Popov (Fitness) PAOK ✚ Soualiho Meïté (Hip Injury) ✚ Dimitrios Monastirlis (Unknown Injury) ✚ Anestis Mythou (Unknown Injury) ✚ Kiril Despodov (Toe Injury) ✚ Giannis Konstantelias (Ill) ✚ Fedor Chalov (Meniscus Injury) ✚ Shola Shoretire (Knee Injury)