TRỰC TIẾP Trực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs Celje: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Trận Egnatia Rrogozhinë gặp Celje tại UEFA Champions League diễn ra lúc 02:00 ngày 23/07/2026 ở Demrozi Stadium, với trọng tâm là cách hai đội triển khai thế trận.

Egnatia Rrogozhinë 1 - 1 Celje Hiệp 2 — phút 49' 49' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Egnatia Rrogozhinë 1 - 1 Celje.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' BÀN THẮNG! Celje (1-1) Phút 45': M. Kvesic (Celje) lập công (kiến tạo: S. Seslar). Tỷ số: 1 - 1.

16' Thay người Phút 16' (Egnatia Rrogozhinë): D. Adjessa vào sân thay S. Bakayoko.

7' BÀN THẮNG! Egnatia Rrogozhinë (1-0) Phút 7': E. Bitri (Egnatia Rrogozhinë) lập công (kiến tạo: A. Kryeziu). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Egnatia Rrogozhinë tiếp đón Celje.

Cập nhật lúc 03:09 23/07/2026

Đội hình chính thức Egnatia Rrogozhinë Sơ đồ 3-5-2 · HLV Nevil Dede Celje Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitor Campelos 98 Mario Dajsinani 28 Eljon Sota 33 Eneo Bitri 19 Arbenit Xhemajli 22 Guillem Jaime 20 Karim Loukili 17 Altin Kryeziu 7 Fernando Medeiros 29 Andrey Yago 10 Alessandro Albanese 9 Soumaila Bakayoko 1 Žan-Luk Leban 20 Alpha Diounkou 3 Damjan Vuklišević 4 Darko Hrka 33 Leonardo Koutris 10 Svit Sešlar 13 Papa Daniel 8 Mario Kvesić 11 Milot Avdyli 47 Armandas Kučys 91 Yaya Dukuly Dự bị Egnatia Rrogozhinë 1 Levan Tandilashvili 12 Bruno Puja 16 Edison Ndreca 24 Numan Ajetovikj 55 Geralb Smajli 6 Albano Aleksi 8 Ibrahim Diabaté 77 Ildi Gruda 2 Daniel Adjessa Celje 12 Luka Kolar 23 Žiga Frelih 2 Pijus Širvys 6 Artemijus Tutyškinas 27 Ivan Ćalušić 7 Florjan Jevsenak 19 Mark Zabukovnik 25 Veton Tusha 77 Matic Ivanšek Cập nhật đội hình lúc 01:33 23/07/2026

Egnatia Rrogozhinë sẽ gặp Celje tại UEFA Champions League vào lúc 02:00 ngày 23/07/2026. Trận đấu được tổ chức tại Demrozi Stadium, nhưng dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải hay danh sách cầu thủ vắng mặt.

Thông tin đáng chú ý trước trận

Việc thi đấu trên sân Demrozi Stadium mang đến cho Egnatia Rrogozhinë lợi thế quen thuộc về không gian thi đấu. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố sân nhà hoặc xác định đội nào đang chiếm ưu thế về phong độ.

Ở chiều ngược lại, Celje bước vào cuộc so tài với cùng một mục tiêu rõ ràng: kiểm soát những thời điểm quan trọng và hạn chế sai lầm trong các tình huống chuyển trạng thái. Do chưa được cung cấp số liệu chuyên môn, không thể kết luận đội nào có hiệu suất tấn công hoặc khả năng phòng ngự tốt hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở cuộc chiến khu vực giữa sân. Đội kiểm soát bóng tốt hơn sẽ có cơ hội đưa trận đấu về nhịp độ mong muốn, trong khi khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công có thể quyết định chất lượng của những đợt lên bóng.

Bên cạnh đó, các tình huống cố định và khả năng tổ chức hàng thủ khi mất bóng cũng là những yếu tố cần được theo dõi. Đây thường là thời điểm đòi hỏi sự tập trung cao, đặc biệt khi hai đội chưa có nhiều khoảng trống để triển khai các đợt tấn công trực diện.

Đội hình và nhận định

Dữ liệu được cung cấp chưa có đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hoặc thông tin chấn thương. Vì vậy, chưa thể xác định cách Egnatia Rrogozhinë và Celje sẽ bố trí nhân sự, cũng như cầu thủ nào có thể tạo ảnh hưởng lớn nhất lên trận đấu.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu chưa thể phân định rõ ưu thế chỉ từ những thông tin hiện có. Kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và mức độ chính xác trong các thời khắc quyết định. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu được định hình bởi tính kỷ luật, sự tỉnh táo và hiệu quả trong từng cơ hội tạo ra.

Thời gian và địa điểm

Trận đấu: Egnatia Rrogozhinë vs Celje

Egnatia Rrogozhinë vs Celje Thời gian: 02:00 ngày 23/07/2026

02:00 ngày 23/07/2026 Sân vận động: Demrozi Stadium

Egnatia Rrogozhinë 5 trận gần nhất T H T T T Celje 5 trận gần nhất H H T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới