Trực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs Celje: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs Celje: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Văn Thể23/07/2026 00:10

Trận Egnatia Rrogozhinë gặp Celje tại UEFA Champions League diễn ra lúc 02:00 ngày 23/07/2026 ở Demrozi Stadium, với trọng tâm là cách hai đội triển khai thế trận.

Egnatia Rrogozhinë1 - 1CeljeHiệp 2 — phút 49'
  • 49'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Egnatia Rrogozhinë 1 - 1 Celje.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 45'BÀN THẮNG! Celje (1-1)

    Phút 45': M. Kvesic (Celje) lập công (kiến tạo: S. Seslar). Tỷ số: 1 - 1.

  • 16'Thay người

    Phút 16' (Egnatia Rrogozhinë): D. Adjessa vào sân thay S. Bakayoko.

  • 7'BÀN THẮNG! Egnatia Rrogozhinë (1-0)

    Phút 7': E. Bitri (Egnatia Rrogozhinë) lập công (kiến tạo: A. Kryeziu). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Egnatia Rrogozhinë tiếp đón Celje.

Cập nhật lúc 03:09 23/07/2026

Đội hình chính thức
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Nevil Dede
Celje
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitor Campelos
98
Mario Dajsinani
28
Eljon Sota
33
Eneo Bitri
19
Arbenit Xhemajli
22
Guillem Jaime
20
Karim Loukili
17
Altin Kryeziu
7
Fernando Medeiros
29
Andrey Yago
10
Alessandro Albanese
9
Soumaila Bakayoko
1
Žan-Luk Leban
20
Alpha Diounkou
3
Damjan Vuklišević
4
Darko Hrka
33
Leonardo Koutris
10
Svit Sešlar
13
Papa Daniel
8
Mario Kvesić
11
Milot Avdyli
47
Armandas Kučys
91
Yaya Dukuly
Dự bị
Egnatia Rrogozhinë
1 Levan Tandilashvili12 Bruno Puja16 Edison Ndreca24 Numan Ajetovikj55 Geralb Smajli6 Albano Aleksi8 Ibrahim Diabaté77 Ildi Gruda2 Daniel Adjessa
Celje
12 Luka Kolar23 Žiga Frelih2 Pijus Širvys6 Artemijus Tutyškinas27 Ivan Ćalušić7 Florjan Jevsenak19 Mark Zabukovnik25 Veton Tusha77 Matic Ivanšek
Cập nhật đội hình lúc 01:33 23/07/2026

Egnatia Rrogozhinë sẽ gặp Celje tại UEFA Champions League vào lúc 02:00 ngày 23/07/2026. Trận đấu được tổ chức tại Demrozi Stadium, nhưng dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải hay danh sách cầu thủ vắng mặt.

Thông tin đáng chú ý trước trận

Việc thi đấu trên sân Demrozi Stadium mang đến cho Egnatia Rrogozhinë lợi thế quen thuộc về không gian thi đấu. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin để đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố sân nhà hoặc xác định đội nào đang chiếm ưu thế về phong độ.

Ở chiều ngược lại, Celje bước vào cuộc so tài với cùng một mục tiêu rõ ràng: kiểm soát những thời điểm quan trọng và hạn chế sai lầm trong các tình huống chuyển trạng thái. Do chưa được cung cấp số liệu chuyên môn, không thể kết luận đội nào có hiệu suất tấn công hoặc khả năng phòng ngự tốt hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng nằm ở cuộc chiến khu vực giữa sân. Đội kiểm soát bóng tốt hơn sẽ có cơ hội đưa trận đấu về nhịp độ mong muốn, trong khi khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công có thể quyết định chất lượng của những đợt lên bóng.

Bên cạnh đó, các tình huống cố định và khả năng tổ chức hàng thủ khi mất bóng cũng là những yếu tố cần được theo dõi. Đây thường là thời điểm đòi hỏi sự tập trung cao, đặc biệt khi hai đội chưa có nhiều khoảng trống để triển khai các đợt tấn công trực diện.

Đội hình và nhận định

Dữ liệu được cung cấp chưa có đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hoặc thông tin chấn thương. Vì vậy, chưa thể xác định cách Egnatia Rrogozhinë và Celje sẽ bố trí nhân sự, cũng như cầu thủ nào có thể tạo ảnh hưởng lớn nhất lên trận đấu.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu chưa thể phân định rõ ưu thế chỉ từ những thông tin hiện có. Kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và mức độ chính xác trong các thời khắc quyết định. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu được định hình bởi tính kỷ luật, sự tỉnh táo và hiệu quả trong từng cơ hội tạo ra.

Thời gian và địa điểm

  • Trận đấu: Egnatia Rrogozhinë vs Celje
  • Thời gian: 02:00 ngày 23/07/2026
  • Sân vận động: Demrozi Stadium
Egnatia Rrogozhinë
5 trận gần nhất
THTTT
Celje
5 trận gần nhất
HHTHB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs Celje: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
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