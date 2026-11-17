TRỰC TIẾP Trực tiếp Egypt U21 vs Japan U21: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Egypt U21 và Japan U21 đều ghi bàn khá chắt chiu nên cuộc gặp nhau lúc 23:00 ngày 17/11/2026 nhiều khả năng xoay quanh sự chặt chẽ phía sau và hiệu quả của từng cơ hội. Japan U21 bước vào trận với chuỗi kết quả khá chông chênh.

Egypt U21 0 - 0 Japan U21 Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Egypt U21 tiếp đón Japan U21.

Cập nhật lúc 23:50 17/11/2026

Egypt U21 và Japan U21 đều ghi bàn khá chắt chiu, vì thế trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 17/11/2026 hứa hẹn là cuộc cạnh tranh giữa hai hàng thủ hơn là màn rượt đuổi tỷ số. Khi bàn thắng không đến dễ dàng, một pha xử lý chính xác hoặc một sai sót nhỏ có thể quyết định cục diện.

Hai hàng thủ lên tiếng

Khả năng ghi bàn hạn chế của cả hai khiến sự chắc chắn ở tuyến sau trở thành yếu tố đáng chú ý nhất. Đội nào giữ được cấu trúc phòng ngự gọn gàng và hạn chế những pha mất bóng nguy hiểm sẽ có lợi thế trong một trận đấu nhiều khả năng ít cơ hội.

Trong tình huống đó, kỷ luật và sự tập trung quan trọng không kém chất lượng tấn công. Những đường chuyền cuối và các tình huống cố định có thể là cách hiếm hoi để phá vỡ thế cân bằng.

Phong độ của Japan U21

Japan U21 thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Đội vừa thua ở trận mới nhất, trước đó có hai chiến thắng liên tiếp, còn hai trận cũ nhất đều thất bại.

Chuỗi kết quả này cho thấy Japan U21 chưa thực sự ổn định. Tuy vậy, hai chiến thắng liên tiếp cho thấy đội vẫn có khả năng tìm ra giải pháp trong những trận đấu chặt chẽ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với bức tranh hai đội đều thận trọng trong khâu ghi bàn, thế trận có thể diễn ra chậm và nhiều tranh chấp ở khu vực giữa sân. Bên nào kiên nhẫn hơn, ít mắc lỗi hơn và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có cơ hội kiểm soát nhịp độ.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà từng chi tiết nhỏ ở hàng thủ có thể tạo ra khác biệt. Người hâm mộ nên chờ đợi một cuộc chiến giằng co thay vì một trận đấu nhiều bàn thắng.

Egypt U21 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Japan U21 5 trận gần nhất B T T B B 5 Trận 2-0-3 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới