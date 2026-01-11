TRỰC TIẾP Trực tiếp Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV: Eintracht Frankfurt vượt lên dẫn trước Các cuộc đối đầu gần đây giữa Eintracht Frankfurt và Hamburger SV thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu bắt đầu 23h30 ngày 01/11 tại Deutsche Bank Park.

Eintracht Frankfurt 2 - 1 Hamburger SV Hiệp 2 — phút 61' 61' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Eintracht Frankfurt 2 - 1 Hamburger SV.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Eintracht Frankfurt 54% - 46% Hamburger SV, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 4.

47' BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (2-1) Phút 47': Raphael Onyedika Nwadike (Eintracht Frankfurt) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Eintracht Frankfurt): Ansgar Knauff vào sân thay Keita Kosugi.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Eintracht Frankfurt 53% - 47% Hamburger SV, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 1.

33' Thẻ vàng Phút 33': Shafiq Nandja (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Eintracht Frankfurt 52% - 48% Hamburger SV, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 0 - 1.

14' BÀN THẮNG! Hamburger SV (1-1) Phút 14': Terem Moffi (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Albert Grönbaek). Tỷ số: 1 - 1.

13' Eintracht Frankfurt ép sân Cầm bóng: Eintracht Frankfurt 80% - 20% Hamburger SV, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

10' BÀN THẮNG! Eintracht Frankfurt (1-0) Phút 10': Warmed Omari (Hamburger SV) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Eintracht Frankfurt tiếp đón Hamburger SV.

Cập nhật lúc 00:51 02/11/2026

Đội hình chính thức Eintracht Frankfurt Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Hütter Hamburger SV Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Polzin 1 N. Atubolu 2 Elias Baum 4 R. Koch 3 L. Brassier 26 K. Kosugi 25 R. Onyedika 15 Aséko Nkili 20 R. Dōan 42 C. Uzun 8 F. Chaïbi 11 Y. Ebnoutalib 1 Daniel Heuer Fernandes 43 S. Nandja 23 Torunarigha 17 W. Omari 37 L. Lemke 6 Sambi Lokonga 28 M. Muheim 3 Møller Wolfe 5 M. Adeline 11 A. Grønbæk 9 T. Moffi Dự bị Eintracht Frankfurt 29 A. Amaimouni 9 J. Burkardt 22 T. Chandler 34 N. Collins 27 M. Götze 23 N. Ilicevic 7 A. Knauff 37 J. Maluze 40 Kauã Santos Hamburger SV 19 Otto Emerson Stange 38 Alexander Røssing-Lelesiit 10 I. Pherai 18 B. Jatta 7 Z. El Ouahdi 27 P. Daka 48 Bissi Mouelle 22 Kofi Jeremy Amoako 12 S. Tangvik Cập nhật đội hình lúc 23:02 01/11/2026

Eintracht Frankfurt Thống kê Hamburger SV 54% Kiểm soát bóng 46% 8 Dứt điểm 6 5 Trúng đích 1 6 Phạt góc 3 3 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 4

Eintracht Frankfurt tiếp Hamburger SV với một kịch bản dễ hình dung: các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng. Cả hai đang ở nhóm giữa bảng xếp hạng, phong độ thất thường và cùng cần điểm số, nên trận đấu lúc 23h30 ngày 01/11/2026 tại Deutsche Bank Park nhiều khả năng sẽ mở về lối chơi.

Màn đối đầu thường nhiều bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Eintracht Frankfurt thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trước Hamburger SV. Chủ nhà nắm lợi thế rõ rệt về thành tích, nhưng Hamburger SV vẫn từng giành chiến thắng, nên đây không phải cuộc đối đầu một chiều.

Điểm đáng chú ý hơn là nhịp độ của các cuộc chạm trán này. Hai đội thường không ngại cởi mở, để trận đấu có nhiều bàn thắng. Đó là lý do trận đấu lần này được kỳ vọng là một màn đôi công, nơi khả năng ghi bàn quan trọng không kém khả năng phòng ngự.

Phong độ: hai đội cùng thắng 3, thua 2

Eintracht Frankfurt thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ đan xen liên tục: thắng, thua, rồi lại thắng, thua, thắng. Đội chủ nhà chưa tạo được mạch ổn định, nhưng vẫn biết cách thắng đúng lúc.

Hamburger SV cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, song xu hướng đang đi xuống. Họ thua 2 trận mới nhất sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Đội khách vì thế bước vào trận với nhu cầu lấy lại mạch kết quả tích cực.

Sự tương đồng về thành tích khiến hai đội khó tách biệt về phong độ. Ở cả hai phía, sự thiếu ổn định có thể dẫn đến những khoảng hở trong tổ chức phòng ngự, điều thường làm nên các trận đấu nhiều bàn thắng.

Bảng xếp hạng: khoảng cách chỉ 1 điểm

Hamburger SV đang đứng thứ 13 với 9 điểm. Eintracht Frankfurt xếp thứ 15 với 8 điểm, kém đối thủ đúng 1 điểm. Khoảng cách mong manh này làm trận đấu trở nên đáng chú ý, vì kết quả có thể đổi vị trí của hai đội trên bảng.

Với Eintracht Frankfurt, chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ vượt qua đối thủ và cải thiện vị trí. Với Hamburger SV, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp họ chặn đà đi xuống và nới khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt có thể giúp Eintracht Frankfurt chủ động hơn trong cách vào trận. Chủ nhà nhiều khả năng sẽ tìm cách kiểm soát nhịp độ và tận dụng sự tự tin từ các lần gặp trước.

Ngược lại, Hamburger SV có lý do để chơi thoải mái hơn. Họ vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp, nhưng trước đó từng thắng 3 trận liền, cho thấy đội bóng vẫn có khả năng cạnh tranh khi vào guồng. Nếu sớm có bàn mở tỷ số, trận đấu có thể nhanh chóng chuyển sang thế giằng co, với những pha chuyển trạng thái liên tục ở hai đầu sân.

Trong bối cảnh đó, khả năng giữ vững cấu trúc sau mỗi pha mất bóng sẽ quyết định nhiều điều. Đội nào kiểm soát tốt hơn những khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ sẽ có lợi thế rõ rệt.

Nhận định

Thành tích đối đầu nghiêng về Eintracht Frankfurt, cộng với lợi thế sân nhà, giúp chủ nhà nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, phong độ của hai đội khá tương đồng, khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ 1 điểm, nên Hamburger SV hoàn toàn có thể gây khó khăn.

Điều dễ nhận thấy nhất là xu hướng của các lần gặp gần đây: nhiều bàn thắng và nhịp độ cao. Nếu kịch bản đó lặp lại, người hâm mộ có thể chờ đón một trận đấu hấp dẫn, nơi cả hai đội đều có cơ hội và đều phải trả giá cho những sai sót.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Eintracht Frankfurt · 3 thắng 1 hòa Hamburger SV · 1 thắng Hamburger SV 1 - 3 Eintracht Frankfurt EF Eintracht Frankfurt 1 - 2 Hamburger SV HS Hamburger SV 1 - 1 Eintracht Frankfurt Hòa Eintracht Frankfurt 3 - 0 Hamburger SV EF Hamburger SV 1 - 2 Eintracht Frankfurt EF

Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất T B T B T 7 Trận 2-2-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 17 Thủng lưới Hamburger SV 5 trận gần nhất B B T T T 7 Trận 3-0-4 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H … 12 SC Paderborn 07 8 2 3 3 -3 9 H T H B T 13 Hamburger SV 7 3 0 4 -10 9 B T T T B 14 1. FC Köln 7 2 2 3 -3 8 H B T B H 15 Eintracht Frankfurt 7 2 2 3 -7 8 B T B H T 16 FC Schalke 04 8 1 3 4 -5 6 B H B B H …

Tình hình lực lượng Eintracht Frankfurt ✚ J. Ngankam (Hamstring Injury) ✚ J. Ngankam (Hamstring Injury) Hamburger SV ✚ N. Capaldo (Muscle Injury) ✚ B. Nadir (Muscle Injury) ✚ Y. Poulsen (Hip Injury) ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ F. Vieira (Thigh Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) ✚ S. Bornauw (Face Injury) ✚ N. Capaldo (Muscle Injury)