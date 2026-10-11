Trực tiếp Elche vs Celta Vigo: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Elche vs Celta Vigo: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể11/10/2026 13:55

Celta Vigo nắm giữ ưu thế đối đầu vượt trội khi chạm trán Elche, mở ra cơ hội tích lũy điểm số quan trọng trong chuyến hành quân đến sân Manuel Martínez Valero.

Elche0 - 0Celta VigoNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Thẻ vàng

    Phút 37': Yoel Lago (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Elche ép sân

    Cầm bóng: Elche 65% - 35% Celta Vigo, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Elche ép sân

    Cầm bóng: Elche 77% - 23% Celta Vigo, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Elche ép sân

    Cầm bóng: Elche 65% - 35% Celta Vigo, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Elche tiếp đón Celta Vigo.

Cập nhật lúc 19:48 11/10/2026

Đội hình chính thức
Elche
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi
Celta Vigo
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez
1
M. Dituro
22
Rubén Sánchez
23
Víctor Chust
47
J. Morcillo
3
R. Revivo
18
T. Lemar
8
Marc Aguado
12
Gonzalo Villar
20
Tete Morente
14
Fer Niño
11
Germán Valera
13
I. Radu
15
Álvaro Núñez
18
Yoel Lago
3
Marcos Alonso
17
Javi Rueda
6
I. Moriba
14
Aleix Febas
22
Javi Galán
9
Ferran Jutglà
11
Pablo Durán
23
Hugo Álvarez
Dự bị
Elche
6 Bigas26 Matia Barzic Gutiérrez10 F. Buonanotte16 Martim Neto21 L. Cepeda19 G. Diangana17 Josan13 Alejandro Iturbe15 K. Lomónaco
Celta Vigo
19 W. Swedberg20 Javi Rodríguez7 Borja Iglesias16 Hugo González4 A. Faye24 C. Driouech21 S. Cáceres5 Sergio Carreira30 H. Burcio
Cập nhật đội hình lúc 18:33 11/10/2026
ElcheThống kêCelta Vigo
65%
Kiểm soát bóng
35%
5
Dứt điểm
4
1
Trúng đích
0
1
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
6
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
1

Celta Vigo thường xuyên gây ra rất nhiều khó khăn cho Elche trong những lần hai câu lạc bộ chạm trán nhau. Cuộc so tài diễn ra vào lúc 19:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estadio Manuel Martínez Valero tiếp tục đặt đội chủ nhà trước một thử thách đầy chông gai khi phải đối đầu với đối thủ kỵ rơ.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Celta Vigo

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn ủng hộ các vị khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Celta Vigo đã giành tới 4 trận thắng, trong khi Elche chỉ có duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội không có trận hòa nào. Sự vượt trội này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho Celta Vigo mỗi khi chạm trán Elche.

Ngược lại, Elche luôn gặp trở ngại lớn trong việc tìm kiếm phương án hóa giải lối chơi của Celta Vigo. Lợi thế sân bãi tại Estadio Manuel Martínez Valero sẽ là điểm tựa để đội chủ nhà cố gắng ngắt mạch thành tích ảm đạm trước đối thủ.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng, hai đội đang bám đuổi nhau khá sít sao về mặt điểm số. Celta Vigo hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Trong khi đó, Elche xếp ở vị trí thứ 18 với 5 điểm, kém đối thủ trực tiếp 2 điểm.

Về mặt phong độ thi đấu, cả hai đội đều trải qua những giai đoạn thiếu ổn định. Xét trong 5 trận đấu gần nhất, Elche phải nhận 3 trận thua, hòa 1 trận và chỉ thắng 1 trận. Chuỗi kết quả gần đây của đội chủ nhà gồm 2 trận thua liên tiếp, trước đó là 1 trận hòa, 1 trận thua và 1 trận thắng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Celta Vigo có màn trình diễn ổn định hơn đôi chút. Trong 5 trận gần nhất, đội khách có 1 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Trận thua gần nhất vừa ngắt mạch bất bại gồm 3 trận hòa liên tiếp và 1 chiến thắng trước đó của Celta Vigo.

Nhận định thế trận

Dựa trên tương quan thực tế, Celta Vigo đang nắm giữ nhiều cơ sở để áp đặt sự chủ động nhờ cái duyên đối đầu và tính tổ chức có phần chặt chẽ hơn. Elche với điểm tựa sân nhà cần phải cải thiện sự chắc chắn nơi hàng thủ nếu không muốn tiếp tục để đối phương duy trì thành tích áp đảo.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Elche · 1 thắng0 hòaCelta Vigo · 4 thắng
03/05/2026
Celta Vigo
3 - 1
Elche
CV
28/09/2025
Elche
2 - 1
Celta Vigo
ELC
27/04/2023
Celta Vigo
1 - 0
Elche
CV
07/01/2023
Elche
0 - 1
Celta Vigo
CV
16/05/2022
Celta Vigo
1 - 0
Elche
CV
Elche
5 trận gần nhất
TBHBB
7
Trận
1-2-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
17
Thủng lưới
Celta Vigo
5 trận gần nhất
TBHHH
7
Trận
1-4-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.1)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona8800+2724TTTTT
2Atletico Madrid8611+1019TTTTB
3Real Madrid8602+1118TBTTB
14Osasuna7223-78HBBBT
15Celta Vigo7142+27THHHB
16Racing Santander7214-107BBTBT
17Levante6123-45BBHTH
18Elche7124-65TBHBB
19Valencia7115-94BTBBB
Tình hình lực lượng
Elche
F. Redondo Solari (Red Card)
Y. Santiago (Knee Injury)
F. Redondo Solari (Red Card)
Y. Santiago (Knee Injury)
Celta Vigo
A. Antanon (Ankle Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
M. Roman (Knee Injury)
C. Starfelt (Injury)
A. Antanon (Ankle Injury)
J. El Abdellaoui (Knee Injury)
M. Roman (Knee Injury)
C. Starfelt (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Elche vs Celta Vigo: Hết hiệp 1, hòa 0-0
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