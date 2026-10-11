TRỰC TIẾP Trực tiếp Elche vs Celta Vigo: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Celta Vigo nắm giữ ưu thế đối đầu vượt trội khi chạm trán Elche, mở ra cơ hội tích lũy điểm số quan trọng trong chuyến hành quân đến sân Manuel Martínez Valero.

Elche 0 - 0 Celta Vigo Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Thẻ vàng Phút 37': Yoel Lago (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Elche ép sân Cầm bóng: Elche 65% - 35% Celta Vigo, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.

24' Elche ép sân Cầm bóng: Elche 77% - 23% Celta Vigo, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

12' Elche ép sân Cầm bóng: Elche 65% - 35% Celta Vigo, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Elche tiếp đón Celta Vigo.

Cập nhật lúc 19:48 11/10/2026

Đội hình chính thức Elche Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi Celta Vigo Sơ đồ 3-4-3 · HLV Claudio Giráldez 1 M. Dituro 22 Rubén Sánchez 23 Víctor Chust 47 J. Morcillo 3 R. Revivo 18 T. Lemar 8 Marc Aguado 12 Gonzalo Villar 20 Tete Morente 14 Fer Niño 11 Germán Valera 13 I. Radu 15 Álvaro Núñez 18 Yoel Lago 3 Marcos Alonso 17 Javi Rueda 6 I. Moriba 14 Aleix Febas 22 Javi Galán 9 Ferran Jutglà 11 Pablo Durán 23 Hugo Álvarez Dự bị Elche 6 Bigas 26 Matia Barzic Gutiérrez 10 F. Buonanotte 16 Martim Neto 21 L. Cepeda 19 G. Diangana 17 Josan 13 Alejandro Iturbe 15 K. Lomónaco Celta Vigo 19 W. Swedberg 20 Javi Rodríguez 7 Borja Iglesias 16 Hugo González 4 A. Faye 24 C. Driouech 21 S. Cáceres 5 Sergio Carreira 30 H. Burcio Cập nhật đội hình lúc 18:33 11/10/2026

Elche Thống kê Celta Vigo 65% Kiểm soát bóng 35% 5 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Celta Vigo thường xuyên gây ra rất nhiều khó khăn cho Elche trong những lần hai câu lạc bộ chạm trán nhau. Cuộc so tài diễn ra vào lúc 19:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estadio Manuel Martínez Valero tiếp tục đặt đội chủ nhà trước một thử thách đầy chông gai khi phải đối đầu với đối thủ kỵ rơ.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Celta Vigo

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn ủng hộ các vị khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Celta Vigo đã giành tới 4 trận thắng, trong khi Elche chỉ có duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội không có trận hòa nào. Sự vượt trội này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho Celta Vigo mỗi khi chạm trán Elche.

Ngược lại, Elche luôn gặp trở ngại lớn trong việc tìm kiếm phương án hóa giải lối chơi của Celta Vigo. Lợi thế sân bãi tại Estadio Manuel Martínez Valero sẽ là điểm tựa để đội chủ nhà cố gắng ngắt mạch thành tích ảm đạm trước đối thủ.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng, hai đội đang bám đuổi nhau khá sít sao về mặt điểm số. Celta Vigo hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Trong khi đó, Elche xếp ở vị trí thứ 18 với 5 điểm, kém đối thủ trực tiếp 2 điểm.

Về mặt phong độ thi đấu, cả hai đội đều trải qua những giai đoạn thiếu ổn định. Xét trong 5 trận đấu gần nhất, Elche phải nhận 3 trận thua, hòa 1 trận và chỉ thắng 1 trận. Chuỗi kết quả gần đây của đội chủ nhà gồm 2 trận thua liên tiếp, trước đó là 1 trận hòa, 1 trận thua và 1 trận thắng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Celta Vigo có màn trình diễn ổn định hơn đôi chút. Trong 5 trận gần nhất, đội khách có 1 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Trận thua gần nhất vừa ngắt mạch bất bại gồm 3 trận hòa liên tiếp và 1 chiến thắng trước đó của Celta Vigo.

Nhận định thế trận

Dựa trên tương quan thực tế, Celta Vigo đang nắm giữ nhiều cơ sở để áp đặt sự chủ động nhờ cái duyên đối đầu và tính tổ chức có phần chặt chẽ hơn. Elche với điểm tựa sân nhà cần phải cải thiện sự chắc chắn nơi hàng thủ nếu không muốn tiếp tục để đối phương duy trì thành tích áp đảo.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Elche · 1 thắng 0 hòa Celta Vigo · 4 thắng Celta Vigo 3 - 1 Elche CV Elche 2 - 1 Celta Vigo ELC Celta Vigo 1 - 0 Elche CV Elche 0 - 1 Celta Vigo CV Celta Vigo 1 - 0 Elche CV

Elche 5 trận gần nhất T B H B B 7 Trận 1-2-4 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 17 Thủng lưới Celta Vigo 5 trận gần nhất T B H H H 7 Trận 1-4-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.1) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 8 8 0 0 +27 24 T T T T T 2 Atletico Madrid 8 6 1 1 +10 19 T T T T B 3 Real Madrid 8 6 0 2 +11 18 T B T T B … 14 Osasuna 7 2 2 3 -7 8 H B B B T 15 Celta Vigo 7 1 4 2 +2 7 T H H H B 16 Racing Santander 7 2 1 4 -10 7 B B T B T 17 Levante 6 1 2 3 -4 5 B B H T H 18 Elche 7 1 2 4 -6 5 T B H B B 19 Valencia 7 1 1 5 -9 4 B T B B B …

Tình hình lực lượng Elche ✚ F. Redondo Solari (Red Card) ✚ Y. Santiago (Knee Injury) ✚ F. Redondo Solari (Red Card) ✚ Y. Santiago (Knee Injury) Celta Vigo ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Injury) ✚ A. Antanon (Ankle Injury) ✚ J. El Abdellaoui (Knee Injury) ✚ M. Roman (Knee Injury) ✚ C. Starfelt (Injury)