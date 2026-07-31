TRỰC TIẾP Trực tiếp Elche vs Cordoba: Đội hình xuất phát Elche bước vào trận giao hữu với chuỗi 2 trận thắng và 2 trận hòa gần nhất, trong khi Cordoba có phong độ kém ổn định và lịch sử đối đầu nghiêng về Elche.

Elche vs Cordoba SẮP BẮT ĐẦU • 15:30 15:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Elche và Cordoba đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 15:30.

Cập nhật lúc 15:27 31/07/2026

Đội hình chính thức Elche Sơ đồ · HLV Martín Anselmi Cordoba Sơ đồ · HLV Iván Ania 13 Alejandro Iturbe 12 Gonzalo Villar 11 Germán Valera 20 Tete Morente 14 Fer Niño 29 Ali Houary 23 Víctor Chust 21 L. Cepeda 42 Buba Sangaré 8 Marc Aguado 22 Affengruber 1 Iker Álvarez 8 Isma Ruiz 18 Enol Rodríguez 9 Percan 28 Eder García 23 Cristian Carracedo 16 Rubén Alves 4 Álex Martín Dự bị Elche Bambo Diaby G. Diangana Josan Nordin F. Redondo Matia Barzic Gutiérrez Cập nhật đội hình lúc 15:27 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Elche vs Cordoba

Thời gian: 31/07/2026 15:30

Giải đấu: Giao hữu CLB

Elche và Cordoba sẽ đối đầu trong trận giao hữu với sự khác biệt nhất định về phong độ gần đây. Elche đang duy trì chuỗi kết quả tích cực hơn, còn Cordoba bước vào trận đấu sau những màn thể hiện thiếu ổn định. Xu hướng đối đầu trong 5 lần gặp nhau gần nhất cũng tạo thêm lợi thế tâm lý cho Elche.

Elche có nền tảng phong độ tốt hơn

Trong 4 trận gần nhất, Elche giành 2 chiến thắng và 2 trận hòa, không phải nhận thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng đang duy trì sự ổn định, đặc biệt ở khả năng hạn chế những trận đấu trắng tay.

Việc liên tiếp có điểm giúp Elche bước vào cuộc so tài với sự tự tin nhất định. Trong một trận giao hữu, kết quả không phải yếu tố duy nhất được quan tâm, nhưng phong độ gần nhất vẫn có thể ảnh hưởng đến cách đội bóng nhập cuộc và triển khai kế hoạch thi đấu.

Cordoba cần cải thiện tính ổn định

Cordoba có 1 trận hòa, 1 trận thua và 1 chiến thắng trong 3 trận gần nhất. Kết quả này cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giành chiến thắng, nhưng chưa duy trì được sự ổn định qua từng trận.

Điểm đáng chú ý là Cordoba không bước vào trận đấu với một chuỗi kết quả hoàn toàn tích cực. Vì vậy, đội khách có thể cần tập trung nhiều hơn vào khả năng giữ cự ly đội hình và tránh để thế trận bị chi phối ngay từ đầu.

Thế đối đầu nghiêng về Elche

Ở 5 lần chạm trán gần nhất, Elche thắng 3 trận, hai đội hòa 1 trận và Cordoba thắng 1 trận. Cán cân này cho thấy Elche là đội có thành tích tốt hơn trong những lần gặp nhau gần đây.

Tuy nhiên, đây vẫn là trận giao hữu và bối cảnh thi đấu có thể khác với các cuộc đối đầu trước đó. Hai đội có thể ưu tiên thử nghiệm cách vận hành, đánh giá nhân sự hoặc điều chỉnh nhịp độ thi đấu. Do đó, xu hướng đối đầu chỉ nên được xem là một yếu tố tham khảo khi đánh giá tương quan hai bên.

Những điểm then chốt của trận đấu

Elche nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng nền tảng phong độ ổn định để kiểm soát trận đấu tốt hơn. Khả năng duy trì sự chắc chắn và chuyển trạng thái hợp lý có thể giúp đội bóng tạo ra lợi thế trong những thời điểm quan trọng.

Trong khi đó, Cordoba cần tìm cách biến chiến thắng gần nhất thành điểm tựa cho màn trình diễn trước Elche. Nếu cải thiện được tính liên tục trong lối chơi và duy trì sự tập trung, đội khách vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng.

Do chưa có thông tin về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật và những cầu thủ vắng mặt, không thể xác định cụ thể cách hai đội sẽ bố trí nhân sự. Trọng tâm của trận đấu vì thế nằm ở khả năng Elche phát huy sự ổn định, cũng như việc Cordoba có khắc phục được những dao động trong phong độ hay không.

Nhận định Elche vs Cordoba

Elche đang có lợi thế rõ hơn về chuỗi kết quả gần nhất và thành tích đối đầu. Cordoba vẫn sở hữu cơ hội cạnh tranh nếu duy trì được sự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm Elche giảm nhịp độ.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà Elche được đánh giá cao hơn về sự ổn định, trong khi Cordoba cần thể hiện một bộ mặt cân bằng và kỷ luật hơn. Trận đấu hứa hẹn sẽ cho thấy liệu Elche có tiếp tục duy trì ưu thế gần đây hay Cordoba có thể tạo ra sự khác biệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Elche · 3 thắng 1 hòa Cordoba · 1 thắng Cordoba 1 - 2 Elche ELC Elche 3 - 1 Cordoba ELC Elche 1 - 0 Cordoba ELC Cordoba 1 - 1 Elche Hòa Elche 1 - 4 Cordoba COR

Elche 5 trận gần nhất H H T H T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới Cordoba 5 trận gần nhất T H H H B 3 Trận 1-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 2 Thủng lưới