Trực tiếp Elche vs Real Betis: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Elche vs Real Betis: Đội hình xuất phát

Văn Thể08/11/2026 15:16

Real Betis thường gây khó cho Elche trong các lần chạm trán, với 4 chiến thắng sau 5 lần đối đầu gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 20:00 ngày 08/11/2026.

ElchevsReal BetisSẮP BẮT ĐẦU • 20:00
  • 20:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Elche và Real Betis đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:32 08/11/2026

Đội hình chính thức
Elche
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi
Real Betis
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pellegrini
1
M. Dituro
22
Rubén Sánchez
5
F. Redondo
23
Víctor Chust
3
R. Revivo
29
Ali Houary
47
J. Morcillo
16
Martim Neto
21
L. Cepeda
14
Fer Niño
11
Germán Valera
1
Álvaro Vallés
2
Héctor Bellerín
5
Marc Bartra
4
Natan
11
Fran García
8
Pablo Fornals
22
Isco
21
Marc Roca
7
Antony
19
T. Parrott
10
A. Ezzalzouli
Dự bị
Elche
20 Tete Morente6 Bigas4 Bambo Diaby19 G. Diangana13 Alejandro Iturbe17 Josan15 K. Lomónaco24 A. Osorio30 Alvaro Padilla
Real Betis
25 Dani Ceballos13 Diego Conde18 N. Deossa15 Álvaro Fidalgo23 Junior Firpo16 V. Gómez3 Diego Llorente14 Iker Losada27 J. A. Morante
Cập nhật đội hình lúc 19:32 08/11/2026

Real Betis thường gây khó cho Elche trong các lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận và để Elche không có chiến thắng nào. Vì vậy, trận đấu lúc 20:00 ngày 08/11/2026 trên sân Estadio Manuel Martínez Valero đặt đội chủ nhà trước một thử thách có tiền lệ không mấy dễ chịu.

Thế đối đầu nghiêng về Real Betis

Xu hướng đối đầu gần đây khá rõ ràng. Elche chưa thắng trong 5 lần gặp Real Betis gần nhất, chỉ giành được 1 trận hòa. Ở chiều ngược lại, Real Betis thắng tới 4 lần, tạo nên một khoảng cách tâm lý đáng kể trước khi bóng lăn.

Tuy nhiên, bóng đá không vận hành chỉ bằng quá khứ. Elche được thi đấu trên sân nhà, và đây là cơ hội để đội bóng này thay đổi cục diện đối đầu vốn đang bất lợi.

Phong độ: cả hai cùng nếm thất bại ở trận gần nhất

Elche có 5 trận gần đây với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Điểm đáng chú ý là trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến thất bại. Đội chủ nhà vì thế cần chứng minh rằng cú vấp gần nhất chỉ là sự cố nhất thời.

Trong khi đó, Real Betis cũng thua trận gần nhất. Trước đó, đội khách thắng một trận, hòa một trận, thắng tiếp một trận rồi thua trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận. Tổng cộng, Real Betis có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, nên phong độ chưa thực sự ổn định dù đang đứng cao trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Real Betis đang xếp hạng 4 với 23 điểm, trong khi Elche đứng thứ 17 với 10 điểm. Khoảng cách 13 điểm cho thấy sự chênh lệch về chất lượng và độ bền bỉ giữa hai đội ở giai đoạn hiện tại của mùa giải.

Với Real Betis, vị trí thứ 4 là nền tảng đáng tự tin để tiếp cận trận đấu. Với Elche, mỗi điểm số giành được trước một đối thủ nằm ở nhóm đầu đều có giá trị lớn trong nỗ lực cải thiện vị thế của mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Về mặt chiến thuật, Elche nhiều khả năng cần một thế trận chặt chẽ và kỷ luật để phá vỡ ưu thế tâm lý của đối thủ. Lợi thế sân nhà và chuỗi 4 trận không thua trước trận thất bại gần nhất là những điểm tựa để đội chủ nhà tìm kiếm kết quả tích cực.

Ngược lại, Real Betis sở hữu thứ hạng cao hơn cùng thành tích đối đầu vượt trội, nên có cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy vậy, việc cả hai đội cùng thua ở trận gần nhất khiến yếu tố phản ứng sau thất bại trở thành ẩn số thú vị.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều nghiêng về Real Betis: thành tích đối đầu áp đảo, vị trí cao hơn nhiều bậc và khoảng cách điểm số rõ rệt. Dù vậy, Elche có lợi thế sân nhà và từng có chuỗi phong độ khá tốt trước trận thua gần nhất, nên không thể xem nhẹ khả năng gây khó cho khách. Nhìn chung, Real Betis được đánh giá nhỉnh hơn, song đây vẫn là trận đấu mà đội chủ nhà có động lực lớn để thay đổi lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Elche · 0 thắng1 hòaReal Betis · 4 thắng
13/05/2026
Real Betis
2 - 1
Elche
RB
15/01/2026
Vòng 1/8
Real Betis
2 - 1
Elche
RB
19/08/2025
Elche
1 - 1
Real Betis
Hòa
25/02/2023
Elche
2 - 3
Real Betis
RB
16/08/2022
Real Betis
3 - 0
Elche
RB
Elche
5 trận gần nhất
BTTHH
11
Trận
2-4-5
T-H-B
14
Ghi (TB 1.3)
18
Thủng lưới
Real Betis
5 trận gần nhất
BTHTB
11
Trận
7-2-2
T-H-B
18
Ghi (TB 1.6)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Real Madrid121002+2130TTTTT
3Atletico Madrid11911+1428TTTTT
4Real Betis11722+323THBTH
5Real Sociedad11614019BTTTT
16Osasuna12336-1112HBBTB
17Elche11245-410BTHHT
18Levante11245-510BBTHH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Elche vs Real Betis: Đội hình xuất phát
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