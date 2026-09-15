Trực tiếp Elche vs Real Madrid: Hiệp 2 bắt đầu, Real Madrid dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Elche vs Real Madrid: Hiệp 2 bắt đầu, Real Madrid dẫn 2-0

Văn Thể15/09/2026 21:36

Real Madrid đứng hạng 2 với 12 điểm, thắng 4 trong 5 trận gần nhất và có cơ hội bám đuổi ngôi đầu trước Elche, đội hạng 19, tại Estadio Manuel Martínez Valero

Elche0 - 2Real MadridHiệp 2 — phút 69'
  • 69'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Elche 0 - 2 Real Madrid.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Real Madrid): Brahim Díaz vào sân thay Vinícius.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Real Madrid): Jude Bellingham vào sân thay Arda Güler.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Elche): Ruben Sanchez Saez vào sân thay Buba Sangaré.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Elche): Fernando Niño Rodríguez vào sân thay Martim Neto.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Elche 55% - 45% Real Madrid, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Elche): Lucas Cepeda vào sân thay Marc Aguado.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Elche): Thomas Lemar vào sân thay Germán Valera.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Elche 52% - 48% Real Madrid, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Elche 45% - 55% Real Madrid, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 33'BÀN THẮNG! Real Madrid (0-2)

    Phút 33': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Yan Diomande). Tỷ số: 0 - 2.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Marc Aguado (Elche) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Elche 49% - 51% Real Madrid, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 25'BÀN THẮNG! Real Madrid (0-1)

    Phút 25': Matías Dituro (Elche) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Elche ép sân

    Cầm bóng: Elche 58% - 42% Real Madrid, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 4'Thẻ vàng

    Phút 4': Yan Diomande (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Elche tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 04:00 16/09/2026

Đội hình chính thức
Elche
Sơ đồ 3-4-3 · HLV M. Anselmi
Real Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Mourinho
1
M. Dituro
2
Buba Sangaré
5
F. Redondo
23
Víctor Chust
20
Tete Morente
12
Gonzalo Villar
8
Marc Aguado
3
R. Revivo
16
Martim Neto
24
A. Osorio
11
Germán Valera
1
T. Courtois
12
Alexander-Arnold
16
I. Konaté
4
D. Huijsen
17
Marc Cucurella
25
Y. Diomande
8
F. Valverde
14
A. Tchouaméni
15
A. Güler
10
Kylian Mbappé
7
Vinícius Júnior
Dự bị
Elche
26 Matia Barzic Gutiérrez6 Bigas10 F. Buonanotte21 L. Cepeda19 G. Diangana13 Alejandro Iturbe17 Josan18 T. Lemar14 Fer Niño
Real Madrid
20 Bernardo Silva22 A. Rüdiger27 Thiago Pitarch13 A. Lunin19 Carlos Espí9 Endrick24 D. Dumfries21 Brahim Díaz18 Álvaro Fernández
Cập nhật đội hình lúc 02:03 16/09/2026
ElcheThống kêReal Madrid
55%
Kiểm soát bóng
45%
8
Dứt điểm
10
1
Trúng đích
3
2
Phạt góc
4
14
Phạm lỗi
5
1
Việt vị
4
2
Thủ môn cứu thua
1

Real Madrid bước vào chuyến làm khách trước Elche lúc 02:30 ngày 16/09/2026 với cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng đang đứng hạng 2 với 12 điểm, trong khi Elche xếp hạng 19 và mới có 2 điểm.

Khoảng cách về vị trí hiện tại tạo nên bối cảnh rõ ràng cho trận đấu tại Estadio Manuel Martínez Valero: Real Madrid cần duy trì đà thắng để gây sức ép lên nhóm phía trên, còn Elche cần một màn trình diễn chắc chắn để cải thiện chuỗi kết quả gần đây.

Real Madrid mang theo đà thắng

Trong 5 trận gần nhất, Real Madrid thắng 4 và thua 1. Đây là chuỗi phong độ tích cực, phản ánh khả năng duy trì kết quả ổn định của đội khách ở giai đoạn đầu.

Điều quan trọng với Real Madrid không chỉ là ba điểm, mà là cách họ kiểm soát trạng thái trận đấu. Khi đang có 12 điểm và đứng thứ hai, mỗi chiến thắng đều giúp đội bóng giữ được sức ép trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Trước một đối thủ có vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng, Real Madrid có lý do để chủ động tìm kiếm thế trận áp đặt. Tuy nhiên, phong độ tốt không tự động đảm bảo một trận đấu dễ dàng, nhất là khi Elche được chơi trên sân nhà.

Elche cần chặn đà sa sút

Elche không thắng trong 5 trận gần nhất, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Chuỗi kết quả này đặt đội chủ nhà vào tình thế cần cải thiện sự ổn định, đặc biệt khi họ mới có 2 điểm và đang đứng hạng 19.

Hai trận hòa cho thấy Elche vẫn có những thời điểm giữ được thế cân bằng. Dù vậy, ba thất bại trong cùng giai đoạn cũng nhấn mạnh yêu cầu về sự chặt chẽ khi đối đầu Real Madrid, đội đang thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Với Elche, trận đấu này trước hết là bài kiểm tra về khả năng chịu áp lực và tận dụng những thời điểm có lợi. Một thế trận thiếu kỷ luật có thể khiến họ phải liên tục phòng ngự trước đội khách đang có phong độ cao.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Elche không thắng, hòa 2 và Real Madrid thắng 3. Xu hướng này củng cố vị thế của Real Madrid trước cuộc chạm trán sắp tới, dù lịch sử đối đầu không thể thay thế diễn biến thực tế trên sân.

Đáng chú ý, cả phong độ gần đây lẫn thành tích đối đầu đều nghiêng về phía đội khách. Elche vì thế cần biến lợi thế sân nhà thành sự kiên nhẫn trong cách tiếp cận, thay vì để trận đấu bị kéo vào nhịp độ thuận lợi cho Real Madrid.

Điểm then chốt tại Estadio Manuel Martínez Valero

Không có dữ liệu về đội hình hoặc tình hình vắng mặt, vì vậy trọng tâm của trận đấu nằm ở cuộc giằng co giữa nhu cầu áp đặt của Real Madrid và yêu cầu giữ sự chắc chắn của Elche. Real Madrid sẽ hướng tới việc duy trì đà thắng, còn Elche cần tìm cách giảm thiểu những khoảng trống có thể bị khai thác.

Nhìn chung, Real Madrid bước vào trận đấu với nhiều tín hiệu tích cực hơn: vị trí hạng 2, 12 điểm, 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và ưu thế ở 5 lần đối đầu gần đây. Elche vẫn có cơ sở để chờ đợi một kết quả tích cực nếu duy trì được sự tập trung, nhưng đội chủ nhà sẽ phải vượt qua một thử thách lớn trước mục tiêu bám đuổi ngôi đầu của Real Madrid.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Elche · 0 thắng2 hòaReal Madrid · 3 thắng
15/03/2026
Real Madrid
4 - 1
Elche
RM
24/11/2025
Elche
2 - 2
Real Madrid
Hòa
16/02/2023
Real Madrid
4 - 0
Elche
RM
20/10/2022
Elche
0 - 3
Real Madrid
RM
23/01/2022
Real Madrid
2 - 2
Elche
Hòa
Elche
5 trận gần nhất
HBBBH
5
Trận
0-2-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
13
Thủng lưới
Real Madrid
5 trận gần nhất
TTBTT
5
Trận
4-0-1
T-H-B
14
Ghi (TB 2.8)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona5500+1715TTTTT
2Real Madrid5401+1012TBTTT
3Real Betis5401+112TTBTT
18Villarreal5023-32BBBHH
19Elche5023-72HBBBH
20Valencia5014-91BBBBH
Tình hình lực lượng
Elche
Y. Santiago (Knee Injury)
Y. Santiago (Knee Injury)
Real Madrid
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Elche vs Real Madrid: Hiệp 2 bắt đầu, Real Madrid dẫn 2-0
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