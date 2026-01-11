Trực tiếp Elche vs Valencia: Valencia mở tỷ số

TRỰC TIẾPTrực tiếp Elche vs Valencia: Valencia mở tỷ số
Valencia tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách trên sân Elche, đội đang hơn họ 4 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu bắt đầu lúc 00:30 ngày 02/11/2026.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Elche 0 - 1 Valencia.
- 90'Elche ép sân
Cầm bóng: Elche 68% - 32% Valencia, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 6, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 2 - 2.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Stole Dimitrievski (Valencia) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 88'Thay người
Phút 88' (Valencia): Jesús Vázquez vào sân thay Arnaut Danjuma.
- 88'Thay người
Phút 88' (Valencia): Mouctar Diakhaby vào sân thay Javi Guerra.
- 78'Thay người
Phút 78' (Valencia): Daniel Raba Antolín vào sân thay Luis Rioja.
- 78'Thay người
Phút 78' (Valencia): Filip Ugrinic vào sân thay Aaron Mayol.
- 78'Thay người
Phút 78' (Elche): Grady Diangana vào sân thay Javier Morcillo Rodrigálvarez.
- 76'Elche ép sân
Cầm bóng: Elche 68% - 32% Valencia, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 5, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 2 - 2.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': Javi Guerra (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 69'BÀN THẮNG! Valencia (0-1)
Phút 69': Umar Sadiq (Valencia) lập công (kiến tạo: Arnaut Danjuma). Tỷ số: 0 - 1.
- 68'Thay người
Phút 68' (Elche): Tete Morente vào sân thay Germán Valera.
- 68'Thay người
Phút 68' (Elche): Ruben Sanchez Saez vào sân thay Buba Sangaré.
- 68'Thay người
Phút 68' (Elche): Abiel Alessio Osorio vào sân thay Lucas Cepeda.
- 64'Elche ép sân
Cầm bóng: Elche 70% - 30% Valencia, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 2.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Facundo Buonanotte (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Thay người
Phút 61' (Valencia): Umar Sadiq vào sân thay Pablo Maffeo.
- 51'Elche ép sân
Cầm bóng: Elche 71% - 29% Valencia, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Víctor Chust (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).
- 39'Elche ép sân
Cầm bóng: Elche 74% - 26% Valencia, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 36'Thẻ vàng
Phút 36': Germán Valera (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).
- 26'Elche ép sân
Cầm bóng: Elche 77% - 23% Valencia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 6.
- 24'Thay người
Phút 24' (Elche): Facundo Buonanotte vào sân thay Thomas Lemar.
- 13'Elche ép sân
Cầm bóng: Elche 70% - 30% Valencia, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Elche tiếp đón Valencia.
Cập nhật lúc 02:23 02/11/2026
Valencia bước vào chuyến làm khách trên sân của Elche với một bất lợi lớn: lực lượng bị hao hụt ngay trước giờ bóng lăn. Với đội bóng đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng, tổn thất nhân sự càng khiến bài toán điểm số thêm nặng nề. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 02/11/2026 tại Estadio Manuel Martínez Valero.
Valencia đối mặt bài toán nhân sự
Việc thiếu người buộc ban huấn luyện Valencia phải tính toán lại phương án sử dụng cầu thủ trong một trận đấu khó khăn trên sân khách. Khi lực lượng không còn trọn vẹn, mỗi sự thay đổi ở tuyến trên đều kéo theo những điều chỉnh về sự cân bằng của cả tập thể.
Điều này đặc biệt đáng lưu ý khi phong độ của đội khách vốn chưa ổn định. Valencia cần sự tập trung và kỷ luật cao để không biến khó khăn về nhân sự thành những khoảng trống trên sân.
Phong độ đối lập
Trong 5 trận gần nhất, Elche thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào. Đội chủ nhà thắng 2 trận gần đây nhất, cho thấy tinh thần đang hưng phấn và sự tự tin khi được thi đấu trên sân nhà.
Ngược lại, Valencia chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thua ở trận mới nhất, và chiến thắng duy nhất trong chuỗi này nằm ở cuối quãng thời gian đang xét. Đó là một khoảng cách rõ rệt về đà thăng tiến giữa hai đội.
Cuộc đua dưới đáy bảng xếp hạng
Elche đang đứng thứ 16 với 10 điểm, còn Valencia xếp thứ 19 với 6 điểm. Khoảng cách 4 điểm tuy chưa quá lớn, nhưng đủ để tạo ra áp lực tâm lý cho đội khách khi phải làm khách của đối thủ cùng nhóm cuối bảng.
Với Elche, một kết quả tích cực sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Valencia, mỗi điểm số giành được trên đường xa đều có giá trị lớn để tránh bị tụt lại.
Thế đối đầu cân bằng
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Elche thắng 1 trận, hòa 2 trận và Valencia thắng 2 trận. Đó là một thế cân bằng, cho thấy Valencia không hề lép vế trước Elche trong các lần chạm trán gần đây.
Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác. Elche đang có phong độ tốt hơn rõ rệt, trong khi đối thủ lại phải xoay xở với tình trạng thiếu người.
Điểm then chốt của trận đấu
Yếu tố quyết định có thể nằm ở khả năng ứng phó của Valencia trước những thay đổi buộc phải thực hiện. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi, họ vẫn có thể kéo trận đấu về một kết cục khó lường, nhất là khi lịch sử đối đầu gần đây khá cân bằng.
Về phía Elche, lợi thế sân nhà cùng chuỗi trận không thua sẽ là nền tảng để chủ động kiểm soát nhịp độ. Đội bóng này cần duy trì sự tập trung để không bỏ lỡ cơ hội khi đối thủ đang gặp khó.
Nhận định
Nhìn chung, Elche có nhiều lợi thế hơn: phong độ tốt, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và được thi đấu trên sân nhà. Valencia cần một màn trình diễn kỷ luật để vượt qua khó khăn về nhân sự và làm hài lòng người hâm mộ. Dù vậy, thế đối đầu cân bằng gần đây là lý do để trận đấu vẫn giữ được sức hút.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)