Trực tiếp Espanyol vs Atletico Madrid: Atletico Madrid ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Espanyol vs Atletico Madrid: Atletico Madrid ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể17/10/2026 14:16

Atletico Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Espanyol tại RCDE Stadium lúc 19:00 ngày 17/10/2026, với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Espanyol0 - 0Atletico MadridHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Lee Kang-In (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 28% - 72% Atletico Madrid, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 24% - 76% Atletico Madrid, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Morten Hjulmand (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 12'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 20% - 80% Atletico Madrid, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Espanyol tiếp đón Atletico Madrid.

Cập nhật lúc 19:47 17/10/2026

Đội hình chính thức
Espanyol
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Manolo González
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
1
Ángel Fortuño
23
O. El Hilali
16
V. Drkušić
5
C. Riedel
6
L. Cabrera
21
Roger Hinojo
8
Edu Expósito
10
Pol Lozano
15
Bryan Zaragoza
9
Roberto Fernández
28
Javier Hernandez
13
J. Oblak
18
Marc Pubill
21
C. Romero
17
D. Hancko
30
Dani MartÃ­nez
20
G. Simeone
8
Pablo Barrios
23
M. Hjulmand
7
Lee Kang-In
15
J. David
11
A. Lookman
Dự bị
Espanyol
26 Rafel Bauzà22 Álex Calatrava13 M. Dmitrović24 T. Dolan18 Marcos Fernández4 Urko González2 Gorosabel3 Q. Hartman11 Pere Milla
Atletico Madrid
46 J. Castillo27 J. Dominguez10 Álex Baena19 J. Álvarez3 O. Vargas24 Robin Le Normand9 A. Sørloth16 Arnau Ortiz1 J. Musso
Cập nhật đội hình lúc 18:32 17/10/2026
EspanyolThống kêAtletico Madrid
28%
Kiểm soát bóng
72%
1
Dứt điểm
7
0
Trúng đích
1
1
Phạt góc
4
2
Phạm lỗi
3
1
Thủ môn cứu thua
0

Atletico Madrid đang nắm trong tay cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân của Espanyol. Đội khách hiện đứng hạng 2 với 19 điểm và vừa thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 19:00 ngày 17/10/2026 tại RCDE Stadium.

Atletico Madrid giữ nhịp thắng đều đặn

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Atletico Madrid trước chuyến làm khách này. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân. Với 19 điểm, Atletico Madrid đang ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và có lý do để nhìn lên ngôi đầu.

Trong cuộc đua dài hơi, mỗi trận làm khách đều là phép thử về bản lĩnh. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Atletico Madrid duy trì sức ép lên đội dẫn đầu và giữ vững nhịp độ đang có.

Espanyol chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Espanyol có phong độ thiếu nhất quán. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau hai trận thua liên tiếp trước đó.

Espanyol hiện xếp hạng 12 với 8 điểm, cách Atletico Madrid 11 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà tại RCDE Stadium có thể giúp Espanyol thi đấu tự tin hơn.

Thế đối đầu cân bằng đáng chú ý

Dù chênh lệch về vị trí và phong độ khá rõ, lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Espanyol thắng 1 trận, Atletico Madrid thắng 1 trận và có tới 3 trận hòa.

Con số này cho thấy Espanyol không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Những cuộc đối đầu gần đây thường giằng co, và không đội nào tạo được khoảng cách rõ rệt so với đối phương.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đà thắng hiện tại, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp trận đấu và tìm cách sớm mở thế trận. Việc giữ được sự chắc chắn, vốn giúp họ có chuỗi 5 trận thắng, sẽ là yếu tố quan trọng khi làm khách.

Espanyol, trong khi đó, cần sự kỷ luật để hạn chế khoảng trống và tận dụng lợi thế sân nhà. Kết quả hòa chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây là lời nhắc rằng một trận đấu chặt chẽ, ít sai sót hoàn toàn có thể tái diễn.

Nhận định

Nhìn chung, Atletico Madrid được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận thắng và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Espanyol có phong độ chập chững nhưng vẫn có thể gây khó khăn nhờ yếu tố sân nhà và thế đối đầu cân bằng gần đây.

Nếu giữ được sự ổn định, Atletico Madrid sẽ có thêm một bước tiến trong hành trình bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, Espanyol cần một kết quả tích cực để chấm dứt chuỗi trận thiếu thuyết phục.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Espanyol · 1 thắng3 hòaAtletico Madrid · 1 thắng
22/02/2026
Atletico Madrid
4 - 2
Espanyol
AM
18/08/2025
Espanyol
2 - 1
Atletico Madrid
ESP
29/03/2025
Espanyol
1 - 1
Atletico Madrid
Hòa
29/08/2024
Atletico Madrid
0 - 0
Espanyol
Hòa
25/05/2023
Espanyol
3 - 3
Atletico Madrid
Hòa
Espanyol
5 trận gần nhất
HBBTH
8
Trận
2-2-4
T-H-B
11
Ghi (TB 1.4)
11
Thủng lưới
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
TTTTT
8
Trận
6-1-1
T-H-B
18
Ghi (TB 2.3)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona8800+2724TTTTT
2Atletico Madrid8611+1019TTTTB
3Real Betis8611+519THTTT
11Villarreal822408BTTBB
12Espanyol822408HBBTH
13Rayo Vallecano7223-58HTBT
Tình hình lực lượng
Espanyol
K. Garcia (Hamstring Injury)
Jofre (Groin Injury)
K. Garcia (Hamstring Injury)
Jofre (Groin Injury)
Atletico Madrid
J. Cardoso (Illness)
Koke (Muscle Injury)
J. Cardoso (Illness)
Koke (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Espanyol vs Atletico Madrid: Atletico Madrid ép sân, chưa có bàn thắng
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