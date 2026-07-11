Trực tiếp Espanyol vs Deportivo La Coruna: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Espanyol vs Deportivo La Coruna: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể07/11/2026 17:17

Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân RCDE Stadium của Espanyol lúc 22h15 ngày 07/11/2026 hứa hẹn nhiều thử thách.

Espanyol0 - 0Deportivo La CorunaHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Gabriel Moscardo (Espanyol) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Deportivo La Coruna): Riki Rodríguez vào sân thay Lorenzo Amatucci.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Espanyol): Vanja Drkusic vào sân thay Alejandro Santiago Vargas.

  • 86'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 64% - 36% Deportivo La Coruna, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 5; phạm lỗi 15 - 9, cứu thua 1 - 3.

  • 82'Thẻ vàng

    Phút 82': Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Diego Villares (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Espanyol): Marcos Fernández vào sân thay Pere Milla.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Espanyol): Bryan Zaragoza vào sân thay Tyrhys Dolan.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Espanyol): Gabriel Moscardo vào sân thay Eduardo Expósito Jaén.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Alejandro Santiago Vargas (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Leandro Cabrera (Espanyol) nhận thẻ vàng (Handball).

  • 72'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 62% - 38% Deportivo La Coruna, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 5; phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 1 - 3.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Deportivo La Coruna): Marc Casadó vào sân thay Mario Soriano.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Espanyol): Francisco Javier Hernandez Coarasa vào sân thay Álex Calatrava Torrado.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay David Mella.

  • 60'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 63% - 37% Deportivo La Coruna, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 1 - 3.

  • 48'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 67% - 33% Deportivo La Coruna, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Deportivo La Coruna): Diego Villares vào sân thay Luismi Cruz.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Deportivo La Coruna): Pierre-Emerick Aubameyang vào sân thay Yeremay Hernández.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Roberto Fernández Jaén (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Luismi Cruz (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 61% - 39% Deportivo La Coruna, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 24'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 66% - 34% Deportivo La Coruna, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 12'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 73% - 27% Deportivo La Coruna, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Espanyol tiếp đón Deportivo La Coruna.

Cập nhật lúc 00:07 08/11/2026

Đội hình chính thức
Espanyol
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Eder Sarabia
Deportivo La Coruna
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo
1
Ángel Fortuño
24
T. Dolan
23
O. El Hilali
6
L. Cabrera
3
Q. Hartman
36
Alejandro Santiago Vargas
11
Pere Milla
10
Pol Lozano
8
Edu Expósito
22
Álex Calatrava
9
Roberto Fernández
13
Leo Román
2
Adrià Alti
20
J. Giménez
15
Miguel Loureiro
12
G. Quagliata
11
David Mella
16
L. Amatucci
21
Mario Soriano
10
Peke
19
Luismi Cruz
32
B. Nsongo
Dự bị
Espanyol
13 M. Dmitrović26 Rafel Bauzà16 V. Drkušić18 Marcos Fernández2 Gorosabel28 Javier Hernandez32 J. A. Lopez14 Unai Núñez7 Javi Puado
Deportivo La Coruna
24 Adama Traoré33 Kevin Sánchez14 Riki Rodríguez4 L. Noubi23 Ximo Navarro18 Jonathan Asp Jensen25 Álvaro Fernández17 Angeliño6 Marc Casadó
Cập nhật đội hình lúc 21:47 07/11/2026
EspanyolThống kêDeportivo La Coruna
64%
Kiểm soát bóng
36%
9
Dứt điểm
5
3
Trúng đích
1
5
Phạt góc
5
15
Phạm lỗi
9
1
Thủ môn cứu thua
3

Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và đó là dấu hỏi lớn nhất trước chuyến làm khách tại RCDE Stadium. Đối thủ của họ là Espanyol, đội chủ nhà đang xếp dưới nhưng quen thuộc với việc không thua trước đối thủ này. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 07/11/2026.

Deportivo La Coruna và bài toán sân khách

Trên bảng xếp hạng, Deportivo La Coruna đang đứng thứ 8 với 14 điểm, vị trí khá ổn so với chủ nhà. Tuy nhiên, những chuyến đi xa vẫn là phép thử khó với đội bóng này, và trận đấu tại RCDE Stadium là cơ hội để họ chứng minh điều ngược lại.

Phong độ gần đây của Deportivo La Coruna khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là hai trận mới nhất đều thắng, nhưng chuỗi kết quả trước đó, gồm một trận thua, một trận hòa rồi lại thua, cho thấy sự thiếu ổn định.

Espanyol mong tìm lại nhịp thắng

Espanyol đứng thứ 14 với 11 điểm, kém đối thủ 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Phong độ của đội chủ nhà không mấy khả quan: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.

Dù vậy, trận thắng ở lượt đấu gần nhất là tín hiệu tích cực. Trước đó, Espanyol có chuỗi 3 trận thua liên tiếp, nên việc giành chiến thắng đã giúp đội bóng thoát khỏi mạch kết quả xấu. Chơi trên sân nhà, họ sẽ muốn duy trì đà đi lên này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gần đây không đứng về phía Deportivo La Coruna. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Espanyol thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Deportivo La Coruna chưa thắng trận nào.

Con số này tạo thêm áp lực tâm lý cho đội khách. Họ cần phá vỡ chuỗi không thắng trước Espanyol nếu muốn rời Barcelona với kết quả tích cực.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Deportivo La Coruna, thử thách đầu tiên là giữ được sự chắc chắn khi thi đấu xa nhà. Họ vừa có hai trận thắng liên tiếp, nhưng để duy trì mạch này, đội cần thể hiện sự kiên nhẫn và kỷ luật trước một đối thủ đang cần điểm số.

Về phía Espanyol, đội chủ nhà sẽ tận dụng lợi thế sân bãi và tinh thần sau trận thắng gần nhất. Thành tích đối đầu thuận lợi là điểm tựa để họ chơi tự tin hơn, dù phong độ chung chưa thật sự thuyết phục.

Nhận định

Hai đội đều đang ở trạng thái chưa ổn định, nhưng bức tranh chung nghiêng về Espanyol ở yếu tố sân nhà và lịch sử đối đầu. Deportivo La Coruna có lợi thế về thứ hạng và hai trận thắng gần nhất, song việc thi đấu chưa tốt khi xa nhà khiến chuyến đi này không dễ dàng. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản có thể xảy ra.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Espanyol · 3 thắng2 hòaDeportivo La Coruna · 0 thắng
24/02/2018
Deportivo La Coruna
0 - 0
Espanyol
Hòa
24/09/2017
Espanyol
4 - 1
Deportivo La Coruna
ESP
07/05/2017
Deportivo La Coruna
1 - 2
Espanyol
ESP
07/01/2017
Espanyol
1 - 1
Deportivo La Coruna
Hòa
21/02/2016
Espanyol
1 - 0
Deportivo La Coruna
ESP
Espanyol
5 trận gần nhất
TBBBH
11
Trận
3-2-6
T-H-B
13
Ghi (TB 1.2)
14
Thủng lưới
Deportivo La Coruna
5 trận gần nhất
TTBHB
11
Trận
3-5-3
T-H-B
15
Ghi (TB 1.4)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Atletico Madrid11911+1428TTTTT
3Real Madrid11902+1827TTTTB
7Athletic Club10433+415TTBHH
8Deportivo La Coruna11353+114TBHBH
9Alaves12345-213HBHBB
13Getafe11335-812TBHBT
14Espanyol11326-111TBBHB
15Osasuna11326-1111BBTBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Espanyol vs Deportivo La Coruna: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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