TRỰC TIẾP Trực tiếp Espanyol vs Deportivo La Coruna: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân RCDE Stadium của Espanyol lúc 22h15 ngày 07/11/2026 hứa hẹn nhiều thử thách.

Espanyol 0 - 0 Deportivo La Coruna Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

89' Thẻ vàng Phút 89': Gabriel Moscardo (Espanyol) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

89' Thẻ vàng Phút 89': Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Argument).

89' Thay người Phút 89' (Deportivo La Coruna): Riki Rodríguez vào sân thay Lorenzo Amatucci.

87' Thay người Phút 87' (Espanyol): Vanja Drkusic vào sân thay Alejandro Santiago Vargas.

86' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 64% - 36% Deportivo La Coruna, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 5; phạm lỗi 15 - 9, cứu thua 1 - 3.

82' Thẻ vàng Phút 82': Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thẻ vàng Phút 81': Diego Villares (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thay người Phút 78' (Espanyol): Marcos Fernández vào sân thay Pere Milla.

78' Thay người Phút 78' (Espanyol): Bryan Zaragoza vào sân thay Tyrhys Dolan.

78' Thay người Phút 78' (Espanyol): Gabriel Moscardo vào sân thay Eduardo Expósito Jaén.

77' Thẻ vàng Phút 77': Alejandro Santiago Vargas (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thẻ vàng Phút 73': Leandro Cabrera (Espanyol) nhận thẻ vàng (Handball).

72' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 62% - 38% Deportivo La Coruna, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 5; phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 1 - 3.

72' Thay người Phút 72' (Deportivo La Coruna): Marc Casadó vào sân thay Mario Soriano.

63' Thay người Phút 63' (Espanyol): Francisco Javier Hernandez Coarasa vào sân thay Álex Calatrava Torrado.

61' Thay người Phút 61' (Deportivo La Coruna): Adama Traoré vào sân thay David Mella.

60' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 63% - 37% Deportivo La Coruna, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 1 - 3.

48' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 67% - 33% Deportivo La Coruna, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Deportivo La Coruna): Diego Villares vào sân thay Luismi Cruz.

45' Thay người Phút 45' (Deportivo La Coruna): Pierre-Emerick Aubameyang vào sân thay Yeremay Hernández.

44' Thẻ vàng Phút 44': Roberto Fernández Jaén (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Thẻ vàng Phút 39': Luismi Cruz (Deportivo La Coruna) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 61% - 39% Deportivo La Coruna, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 0 - 2.

24' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 66% - 34% Deportivo La Coruna, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 6 - 1, cứu thua 0 - 2.

12' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 73% - 27% Deportivo La Coruna, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Espanyol tiếp đón Deportivo La Coruna.

Cập nhật lúc 00:07 08/11/2026

Đội hình chính thức Espanyol Sơ đồ 5-4-1 · HLV Eder Sarabia Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo 1 Ángel Fortuño 24 T. Dolan 23 O. El Hilali 6 L. Cabrera 3 Q. Hartman 36 Alejandro Santiago Vargas 11 Pere Milla 10 Pol Lozano 8 Edu Expósito 22 Álex Calatrava 9 Roberto Fernández 13 Leo Román 2 Adrià Alti 20 J. Giménez 15 Miguel Loureiro 12 G. Quagliata 11 David Mella 16 L. Amatucci 21 Mario Soriano 10 Peke 19 Luismi Cruz 32 B. Nsongo Dự bị Espanyol 13 M. Dmitrović 26 Rafel Bauzà 16 V. Drkušić 18 Marcos Fernández 2 Gorosabel 28 Javier Hernandez 32 J. A. Lopez 14 Unai Núñez 7 Javi Puado Deportivo La Coruna 24 Adama Traoré 33 Kevin Sánchez 14 Riki Rodríguez 4 L. Noubi 23 Ximo Navarro 18 Jonathan Asp Jensen 25 Álvaro Fernández 17 Angeliño 6 Marc Casadó Cập nhật đội hình lúc 21:47 07/11/2026

Espanyol Thống kê Deportivo La Coruna 64% Kiểm soát bóng 36% 9 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 1 5 Phạt góc 5 15 Phạm lỗi 9 1 Thủ môn cứu thua 3

Deportivo La Coruna thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và đó là dấu hỏi lớn nhất trước chuyến làm khách tại RCDE Stadium. Đối thủ của họ là Espanyol, đội chủ nhà đang xếp dưới nhưng quen thuộc với việc không thua trước đối thủ này. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 07/11/2026.

Deportivo La Coruna và bài toán sân khách

Trên bảng xếp hạng, Deportivo La Coruna đang đứng thứ 8 với 14 điểm, vị trí khá ổn so với chủ nhà. Tuy nhiên, những chuyến đi xa vẫn là phép thử khó với đội bóng này, và trận đấu tại RCDE Stadium là cơ hội để họ chứng minh điều ngược lại.

Phong độ gần đây của Deportivo La Coruna khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là hai trận mới nhất đều thắng, nhưng chuỗi kết quả trước đó, gồm một trận thua, một trận hòa rồi lại thua, cho thấy sự thiếu ổn định.

Espanyol mong tìm lại nhịp thắng

Espanyol đứng thứ 14 với 11 điểm, kém đối thủ 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Phong độ của đội chủ nhà không mấy khả quan: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận.

Dù vậy, trận thắng ở lượt đấu gần nhất là tín hiệu tích cực. Trước đó, Espanyol có chuỗi 3 trận thua liên tiếp, nên việc giành chiến thắng đã giúp đội bóng thoát khỏi mạch kết quả xấu. Chơi trên sân nhà, họ sẽ muốn duy trì đà đi lên này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gần đây không đứng về phía Deportivo La Coruna. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Espanyol thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Deportivo La Coruna chưa thắng trận nào.

Con số này tạo thêm áp lực tâm lý cho đội khách. Họ cần phá vỡ chuỗi không thắng trước Espanyol nếu muốn rời Barcelona với kết quả tích cực.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Deportivo La Coruna, thử thách đầu tiên là giữ được sự chắc chắn khi thi đấu xa nhà. Họ vừa có hai trận thắng liên tiếp, nhưng để duy trì mạch này, đội cần thể hiện sự kiên nhẫn và kỷ luật trước một đối thủ đang cần điểm số.

Về phía Espanyol, đội chủ nhà sẽ tận dụng lợi thế sân bãi và tinh thần sau trận thắng gần nhất. Thành tích đối đầu thuận lợi là điểm tựa để họ chơi tự tin hơn, dù phong độ chung chưa thật sự thuyết phục.

Nhận định

Hai đội đều đang ở trạng thái chưa ổn định, nhưng bức tranh chung nghiêng về Espanyol ở yếu tố sân nhà và lịch sử đối đầu. Deportivo La Coruna có lợi thế về thứ hạng và hai trận thắng gần nhất, song việc thi đấu chưa tốt khi xa nhà khiến chuyến đi này không dễ dàng. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản có thể xảy ra.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Espanyol · 3 thắng 2 hòa Deportivo La Coruna · 0 thắng Deportivo La Coruna 0 - 0 Espanyol Hòa Espanyol 4 - 1 Deportivo La Coruna ESP Deportivo La Coruna 1 - 2 Espanyol ESP Espanyol 1 - 1 Deportivo La Coruna Hòa Espanyol 1 - 0 Deportivo La Coruna ESP

Espanyol 5 trận gần nhất T B B B H 11 Trận 3-2-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.2) 14 Thủng lưới Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất T T B H B 11 Trận 3-5-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 11 9 0 2 +18 27 T T T T B … 7 Athletic Club 10 4 3 3 +4 15 T T B H H 8 Deportivo La Coruna 11 3 5 3 +1 14 T B H B H 9 Alaves 12 3 4 5 -2 13 H B H B B … 13 Getafe 11 3 3 5 -8 12 T B H B T 14 Espanyol 11 3 2 6 -1 11 T B B H B 15 Osasuna 11 3 2 6 -11 11 B B T B H …