TRỰC TIẾP Trực tiếp Espanyol vs Elche: Hiệp 2 bắt đầu, Elche dẫn 2-0 Espanyol và Elche bước vào cuộc so tài tại RCDE Stadium với mục tiêu giành trọn niềm vui, qua đó xua tan chuỗi trận thiếu tích cực trong giai đoạn vừa qua.

Espanyol 0 - 2 Elche Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Espanyol 0 - 2 Elche.

63' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 63% - 37% Elche, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 3.

61' Thay người Phút 61' (Elche): Abiel Alessio Osorio vào sân thay Fernando Niño Rodríguez.

61' Thay người Phút 61' (Espanyol): Pere Milla vào sân thay Álex Calatrava Torrado.

60' Thay người Phút 60' (Elche): Pedro Bigas vào sân thay Gonzalo Villar.

51' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 63% - 37% Elche, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45+4' Thẻ vàng Phút 45+4': Eduardo Expósito Jaén (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Espanyol): Quilindschy Hartman vào sân thay Roger Hinojo.

45' Thay người Phút 45' (Espanyol): Marcos Fernández vào sân thay Urko Gonzalez.

39' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 60% - 40% Elche, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 1.

37' Thay người Phút 37' (Elche): Ruben Sanchez Saez vào sân thay Buba Sangaré.

29' BÀN THẮNG! Elche (0-2) Phút 29': Fernando Niño Rodríguez (Elche) lập công (kiến tạo: Roy Revivo). Tỷ số: 0 - 2.

26' BÀN THẮNG! Elche (0-1) Phút 26': Fernando Niño Rodríguez (Elche) lập công (kiến tạo: Roy Revivo). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Espanyol 56% - 44% Elche, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 3.

22' Thẻ vàng Phút 22': Fernando Niño Rodríguez (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Espanyol ép sân Cầm bóng: Espanyol 59% - 41% Elche, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

6' Thẻ đỏ Phút 6': Federico Redondo Solari (Elche) nhận thẻ đỏ.

4' VAR Phút 4': Card upgrade confirmed — Federico Redondo Solari (Elche).

0' Trận đấu bắt đầu Espanyol tiếp đón Elche.

Cập nhật lúc 03:32 19/09/2026

Đội hình chính thức Espanyol Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Manolo González Elche Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi 13 M. Dmitrović 32 J. A. Lopez 14 Unai Núñez 6 L. Cabrera 21 Roger Hinojo 8 Edu Expósito 4 Urko González 22 Álex Calatrava 28 Javier Hernandez 15 Bryan Zaragoza 9 Roberto Fernández 1 M. Dituro 2 Buba Sangaré 5 F. Redondo 23 Víctor Chust 3 R. Revivo 18 T. Lemar 47 J. Morcillo 12 Gonzalo Villar 21 L. Cepeda 14 Fer Niño 11 Germán Valera Dự bị Espanyol 11 Pere Milla 5 C. Riedel 3 Q. Hartman 20 Gabriel Moscardo 1 Ángel Fortuño 18 Marcos Fernández 16 V. Drkušić 24 T. Dolan 26 Rafel Bauzà Elche 26 Matia Barzic Gutiérrez 20 Tete Morente 6 Bigas 10 F. Buonanotte 19 G. Diangana 13 Alejandro Iturbe 17 Josan 16 Martim Neto 24 A. Osorio Cập nhật đội hình lúc 01:34 19/09/2026

Espanyol Thống kê Elche 63% Kiểm soát bóng 37% 13 Dứt điểm 4 3 Trúng đích 2 3 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 7 5 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

Cuộc đối đầu giữa Espanyol và Elche diễn ra vào lúc 02:00 ngày 19/09/2026 trên sân vận động RCDE Stadium trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang rất cần một kết quả thuận lợi. Phong độ nghèo nàn trong thời gian gần đây khiến cả đội chủ nhà lẫn đội khách phải đối diện với áp lực buộc phải cải thiện lối chơi và điểm số.

Điểm tựa sân nhà và bài toán phong độ của Espanyol

Đội chủ sân RCDE Stadium hiện đang xếp ở vị trí thứ 8 với 7 điểm. Dù có thứ hạng tương đối an toàn so với nhóm dưới, màn trình diễn gần đây của Espanyol lại mang đến nhiều mối lo ngại cho người hâm mộ. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại.

Sự thiếu ổn định ở các tuyến khiến Espanyol liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng. Trở về sân nhà lần này, đoàn quân áo sọc trắng xanh rất cần một màn trình diễn bùng nổ để lấy lại sự tự tin cũng như ngắt mạch kết quả không như ý muốn.

Tình cảnh khó khăn của Elche ở đáy bảng xếp hạng

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Elche thậm chí còn ảm đạm hơn rất nhiều. Đại diện này hiện đang chôn chân ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng khi mới chỉ thu về vỏn vẹn 2 điểm. Chuỗi trận vừa qua là quãng thời gian đầy thử thách đối với đội khách khi họ chưa thể tìm thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng phong độ.

Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy Elche phải nhận tới 4 trận thua và chỉ có được đúng 1 trận hòa. Việc chưa biết đến mùi chiến thắng trong chuỗi trận đã qua khiến tinh thần toàn đội bị đè nặng. Mục tiêu giành điểm trên sân của Espanyol được xem là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết nhưng cũng đầy chông gai đối với Elche.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ sân RCDE Stadium

Bên cạnh yếu tố sân bãi, lịch sử chạm trán gần đây cũng đang hoàn toàn ủng hộ Espanyol. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Espanyol chiếm thế thượng phong tuyệt đối với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không để thua bất kỳ trận nào trước Elche.

Sự áp đảo về thành tích đối đầu chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho Espanyol khi bước vào trận chiến này. Dù vậy, với sự khát khao chiến thắng đang lên đến đỉnh điểm từ cả hai phía, trận so tài tại RCDE Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt và căng thẳng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Espanyol · 3 thắng 2 hòa Elche · 0 thắng Elche 2 - 2 Espanyol Hòa Espanyol 1 - 0 Elche ESP Elche 2 - 2 Espanyol Hòa Espanyol 2 - 0 Elche ESP Elche 0 - 1 Espanyol ESP

Espanyol 5 trận gần nhất B T H B B 6 Trận 2-1-3 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới Elche 5 trận gần nhất B H B B B 6 Trận 0-2-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 6 6 0 0 +22 18 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T … 7 Deportivo La Coruna 6 2 3 1 +2 9 B H T T H 8 Espanyol 6 2 1 3 +2 7 B T H B B 9 Athletic Club 5 2 1 2 +1 7 H T T B B … 19 Malaga 6 0 3 3 -8 3 B H H B H 20 Elche 6 0 2 4 -8 2 B H B B B

Tình hình lực lượng Espanyol ✚ O. El Hilali (Red Card) ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ J. Puado (Knee Injury) ✚ A. Gorosabel (Injury) ✚ Jofre (Groin Injury) ✚ O. El Hilali (Red Card) ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ J. Puado (Knee Injury) Elche ✚ Y. Santiago (Knee Injury) ✚ Y. Santiago (Knee Injury)