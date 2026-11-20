TRỰC TIẾP Trực tiếp Estac Troyes vs Le Havre: Đội hình xuất phát Estac Troyes và Le Havre cùng nằm ở nhóm cuối bảng, nên mỗi điểm số lúc này đều rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 21/11/2026.

Estac Troyes vs Le Havre SẮP BẮT ĐẦU • 02:45 02:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Estac Troyes và Le Havre đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:45.

Cập nhật lúc 02:19 21/11/2026

Đội hình chính thức Estac Troyes Sơ đồ 4-3-3 · HLV S. Dumont Le Havre Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV V. Ismaël 40 H. Konaté 44 Y. Titi 6 A. Monfray 3 A. Ouzenadji 14 I. Boura 17 A. Mille 29 D. Karim 8 M. Diop 10 M. Ifnaoui 9 J. Le Douaron 7 K. Diawara 16 A. Bodart 23 V. Sasso 15 A. Seko 5 A. Touba 27 Koffi Vinette 26 S. Ebonog 7 A. Richardson 6 J. Mwanga 38 R. Fofana 17 K. Mizuta 9 J. Maja Dự bị Estac Troyes 2 L. Maronnier 11 I. Gomis 33 P. Beach 23 T. Nkada 26 A. Phliponeau 22 H. Picard 20 R. Ripart 34 Lassana Simakha 36 I. Soukouna Le Havre 33 Hakim Dongopandji 93 G. Gallon 12 E. Jelert 97 Lamine N'Diaye 20 D. Ouziad 25 M. Samatta 44 I. Bouneb 24 G. Zohouri Cập nhật đội hình lúc 02:19 21/11/2026

Estac Troyes và Le Havre cùng chung hành trình ở nhóm cuối bảng, và điểm số lúc này mang giá trị lớn cho mục tiêu trụ hạng của cả hai. Trận đấu trên sân Stade de l'Aube lúc 02h45 ngày 21/11/2026 vì thế mang sức nặng vượt xa một lượt đấu thông thường.

Hai đội đứng sát nhau ở nhóm cuối bảng

Estac Troyes đang đứng hạng 17 với 8 điểm. Ngay phía dưới là Le Havre ở hạng 18 với 2 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm, nhưng cả hai vẫn cùng nằm trong nhóm cuối bảng và cùng chịu áp lực phải tích lũy điểm.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí cao hơn đối thủ trực tiếp. Với đội khách, mỗi điểm giành được đều có giá trị lớn vì họ mới chỉ có 2 điểm.

Phong độ: Estac Troyes chập chờn, Le Havre sa sút nặng

Estac Troyes thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại. Dù vậy, chiến thắng và trận hòa xen giữa chuỗi kết quả cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng giành điểm khi thi đấu đúng tinh thần.

Le Havre rơi vào tình cảnh khó khăn hơn nhiều khi thua cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này phản ánh rõ vì sao họ đang đứng cuối nhóm với chỉ 2 điểm. Đội khách cần tìm lại sự chắc chắn ở cả hai đầu sân nếu muốn chấm dứt mạch thua kéo dài.

Thế đối đầu nghiêng về Estac Troyes

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Estac Troyes thắng 3 trận, không có trận hòa nào và Le Havre thắng 2 trận. Thành tích này cho thấy đội chủ nhà nhỉnh hơn về mặt lịch sử đối đầu, dù cuộc cạnh tranh giữa hai bên khá cân bằng và không có trận nào kết thúc với tỷ lệ hòa.

Tuy nhiên, hai lần thắng của Le Havre cho thấy họ từng gây khó khăn cho đối thủ. Điều đó khiến trận đấu này khó có thể xem là một cuộc dạo chơi của đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà và phong độ nhỉnh hơn đặt Estac Troyes vào vai đội được kỳ vọng nhiều hơn. Tuy nhiên, việc thua trận gần nhất là lời nhắc rằng họ chưa thể chủ quan. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót phòng ngự sẽ giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ.

Ở chiều ngược lại, Le Havre không còn nhiều thứ để mất. Áp lực của chuỗi 5 trận thua có thể kìm hãm đội khách, nhưng cũng có thể thúc đẩy họ chơi quyết liệt hơn để tìm điểm số đầu tiên sau chuỗi kết quả xấu.

Nhận định

Estac Troyes có phong độ khá hơn, thành tích đối đầu tốt hơn và đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, nên được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, khoảng cách 6 điểm không quá lớn và trận đấu giữa hai đội cùng nhóm cuối bảng thường có nhiều biến số. Cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi sự tập trung và khả năng chịu áp lực của mỗi bên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Estac Troyes · 3 thắng 0 hòa Le Havre · 2 thắng Le Havre 0 - 3 Estac Troyes ET Estac Troyes 3 - 0 Le Havre ET Le Havre 3 - 2 Estac Troyes LH Estac Troyes 2 - 0 Le Havre ET Le Havre 1 - 0 Estac Troyes LH

Estac Troyes 5 trận gần nhất B T H B B 10 Trận 2-2-6 T-H-B 7 Ghi (TB 0.7) 17 Thủng lưới Le Havre 5 trận gần nhất B B B B B 10 Trận 0-2-8 T-H-B 9 Ghi (TB 0.9) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 16 Angers 10 2 2 6 -10 8 B B H B B 17 Estac Troyes 10 2 2 6 -10 8 B T H B B 18 Le Havre 10 0 2 8 -13 2 B B B B B

Tình hình lực lượng Estac Troyes ✚ J. M. Diaz (Yellow Cards) ✚ P. Gozzi (Hamstring Injury) ✚ Y. Kone (Knee Injury) Le Havre ✚ F. Mambimbi (Achilles Tendon Injury) ✚ D. Mosengo (Ankle Injury) ✚ L. Mpasi-Nzau (Achilles Tendon Injury) ✚ S. Nakamura (Injury) ✚ R. Ndiaye (Muscle Injury) ✚ T. Pembele (Muscle Injury) ✚ S. Zagadou (Knee Injury)