TRỰC TIẾP Trực tiếp Estoril vs Casa Pia: Casa Pia bỏ lỡ phạt đền Estoril và Casa Pia đều đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng, biến màn so tài sắp tới thành cuộc chiến quyết liệt vì từng điểm số cho mục tiêu trụ hạng.

Estoril 0 - 0 Casa Pia Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

41' Thẻ vàng Phút 41': Ismael Sierra (Estoril) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Estoril ép sân Cầm bóng: Estoril 58% - 42% Casa Pia, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

27' Hỏng phạt đền Phút 27': Henrique Araújo (Casa Pia) sút hỏng phạt đền.

25' Estoril ép sân Cầm bóng: Estoril 62% - 38% Casa Pia, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

12' Estoril ép sân Cầm bóng: Estoril 82% - 18% Casa Pia, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Estoril tiếp đón Casa Pia.

Cập nhật lúc 00:46 21/09/2026

Đội hình chính thức Estoril Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Matos Casa Pia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho 1 Joel Robles 2 Ricard Sánchez 15 Isma Sierra 6 Xavi Sintes 21 R. Jurišić 10 J. Holsgrove 44 M. Robin 11 N. Omerović 12 João Carvalho 9 A. Camblan 14 Y. Begraoui 95 Ivan Mandić 18 Geraldes 3 Kaly 43 David Sousa 75 Pedro Rosas 16 Silvi 80 L. Ofori 11 El Boukammiri 70 João Pedro Seno Luís Rêgo 98 JP 9 Henrique Araújo Dự bị Estoril 90 Tiago Brito 35 S. Amissah 7 André Lacximicant 99 R. Guitane 3 Fernando Medrano 19 Tiago Parreira Parente 17 Peixinho 22 Pedro Carvalho 42 J. Arnolin Casa Pia 24 S. Pérez 19 K. Prieto 77 B. Pauwels 17 E. Maurin 20 A. Jatta 4 João Goulart 44 Felipe Silva 8 Gabi Pereira 90 Cassiano Cập nhật đội hình lúc 00:14 21/09/2026

Estoril Thống kê Casa Pia 58% Kiểm soát bóng 42% 2 Dứt điểm 5 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Cả Estoril lẫn Casa Pia bước vào cuộc đối đầu lúc 00:00 ngày 21/09/2026 trên sân vận động Estádio António Coimbra da Mota trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Khi mùa giải đang dần trôi qua những vòng đấu căng thẳng, cả hai câu lạc bộ đều đang chôn chân ở khu vực nguy hiểm nơi đáy bảng xếp hạng, khiến cho từng điểm số giành được vào lúc này đều mang ý nghĩa sống còn đối với mục tiêu trụ hạng.

Áp lực đè nặng từ phong độ ảm đạm

Nhìn vào chuỗi trận vừa qua, bức tranh phong độ của cả hai bên đều nhuốm màu ảm đạm. Đội chủ nhà Estoril đang trải qua chuỗi ngày thi đấu khó khăn khi chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Thành tích nghèo nàn này đẩy họ xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 2 điểm. Tinh thần thi đấu đi xuống cùng sự thiếu kết dính trong lối chơi khiến họ liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng.

Bên kia chiến tuyến, tình cảnh của Casa Pia thậm chí còn có phần ảm đạm hơn. Họ cũng sở hữu chuỗi kết quả tương tự đối thủ với 1 trận hòa và 4 trận thua trong 5 trận gần nhất. Hiện đứng ở vị trí thứ 18 với chỉ duy nhất 1 điểm, Casa Pia đang cảm nhận rõ rệt sức ép nghẹt thở từ nhóm cầm đèn đỏ. Việc liên tiếp trắng tay khiến tâm lý của các cầu thủ bị đè nặng, đòi hỏi toàn đội phải có sự chấn chỉnh kịp thời nếu muốn tìm thấy lối thoát.

Cục diện giằng co trong quá khứ

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai đội bóng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, mỗi bên đều giành được 1 chiến thắng, trong khi có tới 3 trận khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Điều này cho thấy khi gặp nhau, Estoril và Casa Pia thường tạo ra thế trận chặt chẽ, giằng co và rất khó để một bên hoàn toàn áp đặt thế trận lên đối phương.

Sự tương đồng về mặt thực lực lẫn sự bế tắc trong lối chơi ở thời điểm hiện tại càng làm tăng thêm tính chất căng thẳng cho màn so tài này. Khi cả hai đều khát điểm để bứt khỏi khu vực nguy hiểm, sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu nhằm tránh việc phạm phải sai lầm tai hại.

Toan tính chiến thuật cho mục tiêu sống còn

Với khoảng cách chỉ là 1 điểm mong manh giữa vị trí thứ 17 và 18, trận chiến trên sân Estádio António Coimbra da Mota mang tính chất của một bước ngoặt về mặt tâm lý. Estoril với lợi thế sân nhà cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm phương án tiếp cận khung thành đối phương, đồng thời củng cố lại sự chắc chắn nơi hậu tuyến sau những trận đấu sa sút vừa qua.

Trong khi đó, Casa Pia nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thực dụng, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ tới việc phản công. Khi sự tự tin của cả hai đội đều đang ở mức thấp, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ thận trọng, nơi mà sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng thời cơ hiếm hoi sẽ đóng vai trò quyết định đến cục diện chung cuộc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Estoril · 1 thắng 3 hòa Casa Pia · 1 thắng Estoril 0 - 0 Casa Pia Hòa Casa Pia 2 - 2 Estoril Hòa Casa Pia 1 - 3 Estoril EST Estoril 0 - 2 Casa Pia CP Casa Pia 0 - 0 Estoril Hòa

Estoril 5 trận gần nhất H B H B B 6 Trận 0-2-4 T-H-B 2 Ghi (TB 0.3) 8 Thủng lưới Casa Pia 5 trận gần nhất B H B B B 6 Trận 0-1-5 T-H-B 1 Ghi (TB 0.2) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 7 4 3 0 +9 15 H H T T T … 16 Rio Ave 7 1 1 5 -10 4 B H B B T 17 Estoril 6 0 2 4 -6 2 B H B B B 18 Casa Pia 6 0 1 5 -14 1 B H B B B