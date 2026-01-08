TRỰC TIẾP Trực tiếp Estrela Amadora vs Al Nassr: Hết hiệp 1, Estrela Amadora dẫn 1-0 Estrela Amadora chạm trán Al Nassr lúc 00:00 ngày 02/08/2026 tại Estádio José Gomes trong khuôn khổ Giao hữu CLB.

Estrela Amadora 1 - 0 Al Nassr Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': Ângelo () nhận thẻ vàng.

37' Estrela Amadora ép sân Cầm bóng: Estrela Amadora 51 - 49 Al Nassr, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

26' BÀN THẮNG! Estrela Amadora (1-0) Phút 26': Leandro Antonetti () lập công (kiến tạo: Abraham Marcus). Tỷ số: 1 - 0.

25' Estrela Amadora ép sân Cầm bóng: Estrela Amadora 48 - 52 Al Nassr, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0.

17' Thẻ vàng Phút 17': Santiago Ferreira Serra () nhận thẻ vàng.

13' Estrela Amadora ép sân Cầm bóng: Estrela Amadora 68 - 32 Al Nassr, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Estrela Amadora tiếp đón Al Nassr.

Cập nhật lúc 00:59 02/08/2026

Estrela Amadora Thống kê Al Nassr 51% Kiểm soát bóng 49% 9 Dứt điểm 2 3 Trúng đích 0 4 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 3 2 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Estrela Amadora sẽ đối đầu Al Nassr lúc 00:00 ngày 02/08/2026 tại Estádio José Gomes. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs).

Với tính chất giao hữu, cuộc chạm trán này là dịp để hai đội kiểm tra sự chuẩn bị trong một trận đấu có tính cạnh tranh nhưng không gắn với điểm số của một giải đấu chính thức. Vì vậy, diễn biến trên sân có thể được quyết định bởi cách mỗi bên tổ chức đội hình và kiểm soát nhịp độ.

Estrela Amadora đối đầu Al Nassr

Estrela Amadora có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Al Nassr tại Estádio José Gomes. Không gian thi đấu quen thuộc có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn, đặc biệt trong việc duy trì cự ly giữa các tuyến và tận dụng sự cổ vũ trên khán đài.

Ở chiều ngược lại, Al Nassr bước vào trận đấu với mục tiêu thể hiện khả năng vận hành trước một đối thủ đến từ môi trường bóng đá khác. Trận giao hữu này cũng mở ra cơ hội để đội khách đánh giá tính ổn định trong lối chơi, khả năng chuyển trạng thái và mức độ gắn kết giữa các vị trí.

Điểm đáng chờ đợi

Do thông tin về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến không được cung cấp, chưa có đủ cơ sở để xác định phương án chiến thuật cụ thể của hai đội. Những yếu tố như cách tiếp cận trong giai đoạn đầu trận, khả năng giữ bóng và phản ứng khi mất quyền kiểm soát sẽ là các chi tiết đáng theo dõi.

Đặc biệt, tính chất giao hữu thường khiến diễn biến trận đấu phụ thuộc nhiều vào mục tiêu thử nghiệm của ban huấn luyện. Việc điều chỉnh nhân sự và chiến thuật trong thời gian thi đấu có thể ảnh hưởng đáng kể đến cục diện, thay vì chỉ dựa trên ưu thế sân nhà hay tên tuổi của đội bóng.

Nhận định trận đấu

Estrela Amadora có điểm tựa sân nhà, trong khi Al Nassr sở hữu cơ hội kiểm chứng năng lực trước một đối thủ mới. Khi chưa có dữ liệu cụ thể về phong độ và đội hình, trận đấu này phù hợp hơn với góc nhìn đánh giá sự chuẩn bị và khả năng tổ chức của hai bên, thay vì đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả.

Nhìn chung, tâm điểm sẽ nằm ở cách Estrela Amadora tận dụng lợi thế tại Estádio José Gomes và cách Al Nassr duy trì sự cân bằng trong một trận đấu giao hữu. Cục diện có thể chỉ rõ hơn sau những phút đầu, khi hai đội bộc lộ cách tiếp cận và mức độ sẵn sàng của mình.

Estrela Amadora 5 trận gần nhất H T T B T Al Nassr 5 trận gần nhất B B T H T

Tình hình lực lượng Estrela Amadora ✚ Robinho (Unknown Injury) Al Nassr ✚ Sultan Al-Ghannam (Cruciate Ligament Tear) ✚ João Félix (Unknown Injury) ✚ Sami Al-Najei (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mohamed Simakan (Unknown Injury)