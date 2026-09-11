Trực tiếp Estrela vs Benfica: Benfica mở tỷ số

TRỰC TIẾPTrực tiếp Estrela vs Benfica: Benfica mở tỷ số
Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ hạng 2 với 25 điểm. Trận gặp Estrela diễn ra lúc 03:30 ngày 09/11/2026 tại Estadio Jose Gomes.
- 44'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Estrela 0 - 1 Benfica.
- 36'Benfica ép sân
Cầm bóng: Estrela 37% - 63% Benfica, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 26'BÀN THẮNG! Benfica (0-1)
Phút 26': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công (kiến tạo: Claudio Echeverri). Tỷ số: 0 - 1.
- 24'Benfica ép sân
Cầm bóng: Estrela 33% - 67% Benfica, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 12'Benfica ép sân
Cầm bóng: Estrela 39% - 61% Benfica, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Estrela tiếp đón Benfica.
Cập nhật lúc 04:15 09/11/2026
Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng nếu tiếp tục giữ mạch thắng trên sân của Estrela. Đội khách đang đứng thứ 2 với 25 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 12 với 10 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 09/11/2026 tại Estadio Jose Gomes.
Benfica giữ nhịp bám đuổi ở nhóm đầu
Với 25 điểm và vị trí thứ 2, Benfica đang nằm sát nhóm dẫn đầu. Mỗi trận thắng đều giúp đội giữ áp lực lên đối thủ phía trên, và chuyến làm khách này là một cơ hội như vậy.
Phong độ của đoàn quân khách rất thuyết phục. Benfica thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và tâm lý hưng phấn trước khi bước vào trận này.
Estrela đối mặt chuỗi kết quả kém
Estrela đang ở chiều ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó họ thua 2 trận mới nhất. Kết quả này phù hợp với vị trí thứ 12 và khoảng cách 15 điểm so với Benfica trên bảng xếp hạng.
Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà vẫn là yếu tố để Estrela cố gắng tìm lại sự tự tin. Họ cần một màn trình diễn kỷ luật và tập trung hơn để thay đổi mạch kết quả gần đây.
Thế đối đầu nghiêng hẳn về Benfica
Lịch sử gặp nhau càng làm tăng áp lực lên chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Benfica thắng cả 5, còn Estrela chưa có trận thắng hay hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý rõ rệt cho đội khách.
Điểm then chốt của trận đấu
Khoảng cách về phong độ và vị trí cho thấy Benfica nhiều khả năng nắm quyền kiểm soát thế trận. Việc đội khách duy trì sự ổn định, không để chủ nhà sớm tạo ra cơ hội, sẽ là chìa khóa để tiếp tục chuỗi thắng.
Ngược lại, Estrela cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn để tránh rơi vào thế bị động. Một bàn thắng sớm hoặc khoảnh khắc tập trung cao độ có thể giúp họ tạo ra bất ngờ trước đối thủ đang xếp trên nhiều bậc.
Nhận định
Mọi chỉ dấu về phong độ, thứ hạng và lịch sử đối đầu đều nghiêng về Benfica. Nếu đội khách giữ được sự ổn định như 5 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể mang về thắng lợi, qua đó duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Estrela cần một trận đấu bản lĩnh để chấm dứt chuỗi kết quả thiếu tích cực.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)