Trực tiếp Estrela vs Benfica: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Estrela vs Benfica: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể09/11/2026 00:21

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ hạng 2 với 25 điểm. Trận gặp Estrela diễn ra lúc 03:30 ngày 09/11/2026 tại Estadio Jose Gomes.

Estrela0 - 0BenficaHiệp 1 — phút 10'
  • 10'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Estrela tiếp đón Benfica.

Cập nhật lúc 03:41 09/11/2026

Đội hình chính thức
Estrela
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa
Benfica
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
24
Léo Linck
21
M. Scholze
5
S. Leković
30
Patrick Luan
55
Rafa Soares
78
Santiago Serra
6
Höög Jansson
99
A. Marcus
14
L. Zvonarek
10
I. Stoica
37
L. Antonetti
24
Samuel Soares
6
A. Bah
44
Tomás Araújo
2
C. Lenglet
26
S. Dahl
10
H. Sudakov
36
João Palhinha
27
Rafa
30
C. Echeverri
25
G. Prestianni
14
V. Pavlidis
Dự bị
Estrela
49 R. Muteba72 H. Poniewas19 Joan Jordán51 Diogo Pinto79 A. Chernev80 Alisson22 David Grilo28 T. Moustier8 Robinho
Benfica
5 Barrenechea88 Tiago Freitas22 J. Durán34 El Karouani72 A. Cabral58 Daniel Banjaqui13 J. Kamiński11 D. Lukebakio21 Schjelderup
Cập nhật đội hình lúc 03:02 09/11/2026

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng nếu tiếp tục giữ mạch thắng trên sân của Estrela. Đội khách đang đứng thứ 2 với 25 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 12 với 10 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 09/11/2026 tại Estadio Jose Gomes.

Benfica giữ nhịp bám đuổi ở nhóm đầu

Với 25 điểm và vị trí thứ 2, Benfica đang nằm sát nhóm dẫn đầu. Mỗi trận thắng đều giúp đội giữ áp lực lên đối thủ phía trên, và chuyến làm khách này là một cơ hội như vậy.

Phong độ của đoàn quân khách rất thuyết phục. Benfica thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và tâm lý hưng phấn trước khi bước vào trận này.

Estrela đối mặt chuỗi kết quả kém

Estrela đang ở chiều ngược lại. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó họ thua 2 trận mới nhất. Kết quả này phù hợp với vị trí thứ 12 và khoảng cách 15 điểm so với Benfica trên bảng xếp hạng.

Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà vẫn là yếu tố để Estrela cố gắng tìm lại sự tự tin. Họ cần một màn trình diễn kỷ luật và tập trung hơn để thay đổi mạch kết quả gần đây.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Benfica

Lịch sử gặp nhau càng làm tăng áp lực lên chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Benfica thắng cả 5, còn Estrela chưa có trận thắng hay hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý rõ rệt cho đội khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ và vị trí cho thấy Benfica nhiều khả năng nắm quyền kiểm soát thế trận. Việc đội khách duy trì sự ổn định, không để chủ nhà sớm tạo ra cơ hội, sẽ là chìa khóa để tiếp tục chuỗi thắng.

Ngược lại, Estrela cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn để tránh rơi vào thế bị động. Một bàn thắng sớm hoặc khoảnh khắc tập trung cao độ có thể giúp họ tạo ra bất ngờ trước đối thủ đang xếp trên nhiều bậc.

Nhận định

Mọi chỉ dấu về phong độ, thứ hạng và lịch sử đối đầu đều nghiêng về Benfica. Nếu đội khách giữ được sự ổn định như 5 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể mang về thắng lợi, qua đó duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Estrela cần một trận đấu bản lĩnh để chấm dứt chuỗi kết quả thiếu tích cực.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Estrela · 0 thắng0 hòaBenfica · 5 thắng
26/01/2026
Benfica
4 - 0
Estrela
BEN
17/08/2025
Estrela
0 - 1
Benfica
BEN
03/02/2025
Estrela
2 - 3
Benfica
BEN
24/11/2024
Benfica
7 - 0
Estrela
BEN
25/08/2024
Benfica
1 - 0
Estrela
BEN
Estrela
5 trận gần nhất
BBTBB
10
Trận
2-4-4
T-H-B
15
Ghi (TB 1.5)
19
Thủng lưới
Benfica
5 trận gần nhất
TTTTT
10
Trận
8-1-1
T-H-B
27
Ghi (TB 2.7)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto101000+2130TTTTT
2Benfica10811+1925TTTBT
3Sporting CP11731+1324TTBTH
11Alverca11335-112HBBTT
12Estrela10244-410BBBBH
13Vitória SC1023509HTBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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