TRỰC TIẾP Trực tiếp Europa vs Shkendija: Hết hiệp 1, Shkendija dẫn 1-0 Europa tiếp đón Shkendija trên sân Victoria Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, cuộc chạm trán giữa hai đội có màn đối đầu gần nhất khép lại với kết quả hòa.

Europa 0 - 1 Shkendija Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

41' Thay người Phút 41' (Europa): P. De castro Pecino vào sân thay M. Vales.

28' BÀN THẮNG! Shkendija (0-1) Phút 28': F. Ndzengue (Shkendija) lập công (kiến tạo: V. Krstevski). Tỷ số: 0 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': A. Meliqi (Shkendija) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Europa tiếp đón Shkendija.

Cập nhật lúc 01:18 10/07/2026

Europa và Shkendija sẽ gặp nhau trên sân Victoria Stadium vào lúc 0h30 ngày 10/7, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đội bóng từng chạm trán nhau trước đây với kết quả không phân định thắng thua.

Thế đối đầu giữa hai đội

Trong lần gặp nhau gần nhất, Europa và Shkendija đã cầm hòa nhau, không bên nào giành được chiến thắng. Kết quả này cho thấy hai đội có sự cân bằng nhất định về mặt lực lượng, và trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co.

Bối cảnh trận đấu

Diễn ra tại đấu trường UEFA Europa Conference League, trận đấu giữa Europa và Shkendija luôn mang tính chất đặc biệt bởi đây là sân chơi quy tụ nhiều đội bóng có phong cách thi đấu đa dạng đến từ khắp châu Âu. Lợi thế sân nhà tại Victoria Stadium có thể là yếu tố giúp Europa tạo ra sự khác biệt so với lần đối đầu trước.

Nhận định chiến thuật

Với lịch sử đối đầu cho thấy sự cân bằng, cả hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu này một cách thận trọng. Europa, khi thi đấu trên sân nhà, được kỳ vọng sẽ chủ động hơn trong việc kiểm soát thế trận và tạo sức ép lên hàng phòng ngự của Shkendija. Ngược lại, Shkendija có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn, chờ đợi cơ hội phản công để khai thác những khoảng trống mà đối thủ để lộ.

Yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng khi cả hai đội đều hiểu rõ đối thủ của mình qua lần chạm trán trước đó. Điều này có thể khiến trận đấu diễn ra với nhịp độ thận trọng trong giai đoạn đầu, trước khi một trong hai đội tìm cách đẩy cao cường độ để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Dự báo diễn biến

Nhìn chung, trận đấu giữa Europa và Shkendija hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu cân sức, đặc biệt khi kết quả lần gặp nhau trước đó là một trận hòa không bàn thắng cho bên nào chiến thắng. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi cả hai đội đều nỗ lực để giành lấy lợi thế tại đấu trường châu Âu này.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

10/07/2026: Europa 0 - 0 Shkendija

Phong độ gần đây của Europa

25/04/2026: Europa 4-1 Mons Calpe (Thắng)

18/04/2026: Lincoln Red Imps FC 2-0 Europa (Thua)

11/04/2026: Europa 0-0 St Joseph S Fc (Hòa)

04/04/2026: Lions Gibraltar 0-3 Europa (Thắng)

22/03/2026: Europa 3-1 Lynx (Thắng)

Phong độ gần đây của Shkendija

10/07/2026: Europa 0-0 Shkendija (Hòa)

30/06/2026: Zorya Luhansk 2-2 Shkendija (Hòa)

27/06/2026: Celje 1-0 Shkendija (Thua)

23/06/2026: Shkendija 0-4 HNK Hajduk Split (Thua)

19/06/2026: Koper 1-2 Shkendija (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Europa (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Shkendija (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Europa: Không có thông tin chấn thương

Shkendija: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Europa thắng: 33%

Hòa: 33%

Shkendija thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Europa: bàn

Shkendija: bàn

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