Trực tiếp Everton vs Chelsea: Chelsea mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Everton vs Chelsea: Chelsea mở tỷ số

Văn Thể17/10/2026 13:44

Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 10 điểm, bằng điểm Chelsea ở hạng 6. Hai đội gặp nhau lúc 18h30 ngày 17/10/2026.

Everton0 - 1ChelseaHiệp 2 — phút 58'
  • 58'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Everton 0 - 1 Chelsea.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Everton): Tyrique George vào sân thay Ainsley Maitland-Niles.

  • 50'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Everton 39% - 61% Chelsea, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 2 - 4.

  • 46'BÀN THẮNG! Chelsea (0-1)

    Phút 46': Pedro Neto (Chelsea) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Everton 32% - 68% Chelsea, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 3.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': James Tarkowski (Everton) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': Morgan Rogers (Chelsea) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': Josh Acheampong (Chelsea) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Pedro Neto (Chelsea) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 25'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Everton 27% - 73% Chelsea, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Harrison Armstrong (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Chelsea ép sân

    Cầm bóng: Everton 30% - 70% Chelsea; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Everton tiếp đón Chelsea.

Cập nhật lúc 19:49 17/10/2026

Đội hình chính thức
Everton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes
Chelsea
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xabi Alonso
1
J. Pickford
2
Maitland-Niles
6
J. Tarkowski
4
Branthwaite
16
V. Mykolenko
37
J. Garner
45
H. Armstrong
34
M. Röhl
8
Dewsbury-Hall
10
J. Grealish
11
T. Barry
1
E. Martínez
34
Joshua Kofi Acheampong
5
M. Lacroix
6
L. Colwill
7
Pedro Neto
14
J. Henderson
25
M. Caicedo
21
J. Hato
10
C. Palmer
17
M. Rogers
9
João Pedro
Dự bị
Everton
12 M. Travers15 O'Brien20 T. Dibling24 C. Alcaraz23 C. Nørgaard30 H. Hackney58 B. Graham19 Tyrique George22 B. Johnson
Chelsea
39 M. Penders18 D. Welbeck4 V. Barco45 R. Lavia32 Nicoll-Jazuli23 Geovany Tcherno Quenda41 Estêvão2 M. Palestra3 W. Fofana
Cập nhật đội hình lúc 18:02 17/10/2026
EvertonThống kêChelsea
39%
Kiểm soát bóng
61%
4
Dứt điểm
6
4
Trúng đích
4
3
Phạt góc
4
5
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
4

Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 10 điểm. Đối thủ của họ là Chelsea, đứng ngay sau ở hạng 6 và cũng có 10 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 17/10/2026 tại Hill Dickinson Stadium. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng gần như không tồn tại.

Cuộc đua tốp đầu và sức nặng của trận đấu

Everton và Chelsea đang đứng liền kề nhau, cùng tích lũy 10 điểm. Vì vậy, kết quả trận này có thể làm thay đổi thứ tự của hai đội trong nhóm đầu bảng. Đội thắng sẽ có lợi thế rõ rệt trong cuộc cạnh tranh trực tiếp. Nếu hòa, hai đội tiếp tục bám sát nhau.

Everton: bất bại trong 5 trận gần nhất

Everton đang có chuỗi phong độ rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau đó là hai chiến thắng liên tiếp.

Chuỗi bất bại này giúp Everton giữ vững vị trí thứ 5. Đây cũng là nền tảng tinh thần quan trọng trước một đối thủ nằm ngay sát họ trên bảng xếp hạng. Sự chắc chắn trong thi đấu là điểm mạnh nổi bật của đội bóng này ở giai đoạn hiện tại.

Chelsea: phong độ thất thường nhưng vừa thắng

Phong độ của Chelsea biến động hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả của đội đan xen giữa thắng và thua, cho thấy sự thiếu ổn định.

Tuy nhiên, Chelsea đang đến trận này với một chiến thắng ở lượt đấu gần nhất. Nếu giữ được tinh thần đó, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Everton. Thách thức lớn nhất của đội là duy trì sự ổn định thay vì để kết quả lên xuống liên tục.

Thế đối đầu nghiêng về Chelsea

Lịch sử gần đây đang nghiêng về phía Chelsea. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chelsea thắng 3 trận, Everton thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể với đội khách.

Dù vậy, Everton đang có phong độ tốt hơn và không thua trong 5 trận gần nhất. Vì thế, thế đối đầu thiên lệch này chưa chắc phản ánh đúng cục diện hiện tại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội cùng điểm và đứng sát nhau, nên sai lầm nhỏ có thể quyết định kết quả. Everton sẽ muốn tận dụng sự chắc chắn đã thể hiện trong chuỗi bất bại. Chelsea lại cần giữ nhịp độ sau chiến thắng gần nhất và tránh những giai đoạn thi đấu thiếu tập trung vốn khiến họ thua 2 trong 5 trận vừa qua.

Một trận đấu cân bằng và giằng co nhiều khả năng sẽ diễn ra. Đội nào kiểm soát tốt hơn các khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế.

Nhận định

Everton có phong độ ổn định hơn, trong khi Chelsea có thành tích đối đầu tốt hơn. Hai yếu tố này gần như triệt tiêu nhau, cộng thêm việc hai đội bằng điểm và đứng liền kề trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là một cuộc đối đầu khó lường, và kết quả có thể ảnh hưởng đến vị thế của cả hai đội trong nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Everton · 1 thắng1 hòaChelsea · 3 thắng
22/03/2026
Everton
3 - 0
Chelsea
EVE
13/12/2025
Chelsea
2 - 0
Everton
CHE
26/04/2025
Chelsea
1 - 0
Everton
CHE
22/12/2024
Everton
0 - 0
Chelsea
Hòa
16/04/2024
Chelsea
6 - 0
Everton
CHE
Everton
5 trận gần nhất
HTTHH
6
Trận
2-4-0
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
5
Thủng lưới
Chelsea
5 trận gần nhất
TBHTB
6
Trận
3-1-2
T-H-B
15
Ghi (TB 2.5)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City6600+1118TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
4Brentford6240+610HTHHH
5Everton6240+310HTHHH
6Chelsea6312+210TBHBT
7Leeds6231+39BHTHH
Tình hình lực lượng
Everton
V. Mykolenko (Knock)
V. Mykolenko (Knock)
Chelsea
J. Gittens (Ankle Injury)
R. James (Knee Injury)
E. Emegha (Muscle Injury)
J. Gittens (Ankle Injury)
R. James (Knee Injury)
E. Emegha (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Everton vs Chelsea: Chelsea mở tỷ số
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