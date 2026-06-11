Trực tiếp Everton vs Coventry: Everton nới rộng cách biệt 3-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Everton vs Coventry: Everton nới rộng cách biệt 3-1

Văn Thể06/11/2026 22:13

Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 13 điểm; họ tiếp Coventry (hạng 16) lúc 03:00 ngày 07/11/2026 trên sân Hill Dickinson Stadium.

Everton3 - 1CoventryHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Everton 3 - 1 Coventry.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Everton): Charly Alcaraz vào sân thay Tyrique George.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Everton): Michael Keane vào sân thay Jarrad Branthwaite.

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Jarrad Branthwaite (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Thẻ vàng

    Phút 88': Caleb Yirenkyi (Coventry) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Coventry): Sidiki Cherif vào sân thay Taiwo Awoniyi.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Coventry): Matt Grimes vào sân thay Victor Torp.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Coventry): Gustavo Hamer vào sân thay Jack Rudoni.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Coventry): Loum Tchaouna vào sân thay Tatsuhiro Sakamoto.

  • 81'BÀN THẮNG! Everton (3-1)

    Phút 81': Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) lập công (kiến tạo: Thierno Barry). Tỷ số: 3 - 1.

  • 79'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Everton 49% - 51% Coventry, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 2.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Everton): Jake O'Brien vào sân thay Merlin Röhl.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Everton): Hayden Hackney vào sân thay Harrison Armstrong.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Everton): Brennan Johnson vào sân thay Tyler Dibling.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Coventry): Brandon Thomas-Asante vào sân thay Yann Gboho.

  • 66'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Everton 49% - 51% Coventry, dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 3 - 2.

  • 61'BÀN THẮNG! Everton (2-1)

    Phút 61': Thierno Barry (Everton) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 56'BÀN THẮNG! Everton (1-1)

    Phút 56': Thierno Barry (Everton) lập công (kiến tạo: Vitaliy Mykolenko). Tỷ số: 1 - 1.

  • 53'Coventry ép sân

    Cầm bóng: Everton 40% - 60% Coventry, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 2.

  • 52'BÀN THẮNG! Coventry (0-1)

    Phút 52': Yann Gboho (Coventry) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 40'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Everton 51% - 49% Coventry, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Everton 49% - 51% Coventry, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Everton 48% - 52% Coventry, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Everton tiếp đón Coventry.

Cập nhật lúc 04:49 07/11/2026

Đội hình chính thức
Everton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes
Coventry
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Lampard
1
J. Pickford
34
M. Röhl
6
J. Tarkowski
4
Branthwaite
16
V. Mykolenko
45
H. Armstrong
37
J. Garner
20
T. Dibling
8
Dewsbury-Hall
19
Tyrique George
11
T. Barry
19
C. Rushworth
27
M. van Ewijk
12
S. Mfuni
2
E. Pinnock
3
J. Dasilva
8
Caleb Marfo Yirenkyi
29
V. Torp
7
T. Sakamoto
5
J. Rudoni
34
Y. Gboho
14
T. Awoniyi
Dự bị
Everton
58 B. Graham22 B. Johnson30 H. Hackney24 C. Alcaraz23 C. Nørgaard15 O'Brien5 M. Keane2 Maitland-Niles12 M. Travers
Coventry
23 Thomas-Asante49 S. Cherif25 D. Bentley20 Kesler-Hayden22 Latibeaudiere6 M. Grimes17 L. Tchaouna38 G. Hamer9 E. Simms
Cập nhật đội hình lúc 02:32 07/11/2026
EvertonThống kêCoventry
49%
Kiểm soát bóng
51%
11
Dứt điểm
14
4
Trúng đích
4
2
Phạt góc
2
7
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
2

Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 13 điểm. Trận tiếp Coventry tại Hill Dickinson Stadium lúc 03:00 ngày 07/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu. Coventry đứng thứ 16 với 9 điểm, kém đối thủ 4 điểm và cũng cần một kết quả tích cực.

Everton giữ vị thế trong cuộc đua phía trên

Với 13 điểm, Everton đang ở nửa trên bảng xếp hạng và nằm trong tầm ngắm của nhóm dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, Everton thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, hai trận mới nhất đều là chiến thắng, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng đã lấy lại nhịp độ đúng thời điểm cần thiết.

Coventry đi tìm sự ổn định

Coventry xếp hạng 16 với 9 điểm, khoảng cách với Everton là 4 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 và thua 2. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó Coventry từng thua hai trận liên tiếp rồi mới có hai trận thắng ở quãng cũ hơn.

Chuỗi kết quả lên xuống ấy cho thấy Coventry có khả năng tạo bất ngờ nhưng chưa thực sự ổn định. Một chiến thắng trên sân của đối thủ nằm trong nhóm đầu sẽ là cú hích lớn cho đội khách.

Thế đối đầu: Coventry nhỉnh hơn ở lần gần nhất

Trong lần chạm trán gần nhất, Coventry là bên giành chiến thắng, còn Everton chưa có điểm nào. Dù vậy, đó chỉ là một trận đấu riêng lẻ và không đủ để kết luận về xu hướng chung. Với Everton, đây có thể là thêm một động lực để thi đấu tập trung hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Everton có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và đà thắng hai trận gần nhất. Tuy nhiên, những trận thua trước đó cho thấy đội bóng vẫn có lúc để lộ khoảng trống khi mất nhịp. Giữ được sự tập trung xuyên suốt sẽ là yếu tố quan trọng để họ khai thác lợi thế.

Ở chiều ngược lại, Coventry cần tận dụng tinh thần sau chiến thắng gần nhất và kết quả tích cực trong lần gặp trước. Đội khách chỉ cần một trận đấu chặt chẽ để cạnh tranh điểm số trên sân khách.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Everton nhỉnh hơn về mặt tinh thần cũng như lợi thế sân nhà. Dù vậy, Coventry vẫn có đủ lý do để tự tin sau chiến thắng gần nhất và kết quả ở lần chạm trán trước. Trận đấu hứa hẹn sẽ cân bằng hơn so với khoảng cách 4 điểm giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Everton · 0 thắng0 hòaCoventry · 1 thắng
31/07/2024
Coventry
3 - 0
Everton
COV
Everton
5 trận gần nhất
TTBBH
9
Trận
3-4-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.0)
9
Thủng lưới
Coventry
5 trận gần nhất
TBBTT
9
Trận
3-0-6
T-H-B
9
Ghi (TB 1.0)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Arsenal9801+924TTTTB
2Manchester City9702+1021BBTTT
3Brighton9612+1719TBTTT
6Brentford9351+714THBHT
7Everton9342013TBBHT
8Bournemouth9333+112TTTBB
15Fulham9234-29HTTBH
16Coventry9306-79TBBTT
17Manchester United9144-57BBHHH
Tình hình lực lượng
Everton
T. George (Injury)
J. Grealish (Coach's decision)
T. George (Injury)
J. Grealish (Coach's decision)
Coventry
A. Amenda (Calf Injury)
H. Wright (Muscle Injury)
J. Eccles (Ankle Injury)
B. Thomas (Calf Injury)
L. Woolfenden (Knee Injury)
A. Amenda (Calf Injury)
H. Wright (Muscle Injury)
J. Eccles (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Everton vs Coventry: Everton nới rộng cách biệt 3-1
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